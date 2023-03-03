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المُتلازمةُ الخبيثة للدواء المُضادّ للذُّهان

حسبDavid Tanen, MD, David Geffen School of Medicine at UCLA
تمت مراجعته شعبان 1444

المُتلازمةُ الخبيثة للدواء المُضادّ للذُّهان هي تخليط ذهنيّ أو عدم تجاوُب أو صلابة عضلية أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم وأعراض أخرى تحدُث عندما يجري استخدام أدوية معيَّنة مُضادَّة للذهان أو مُضادَّة للقيء.

  • وهي تحدُثُ عند عددٍ قليلٍ جدًا من الأشخاص الذين يتلقَّون أدويةً مُعيَّنة،

  • وتنطوي الأَعرَاض على ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكلٍ خطيرٍ وصلابة العضلات والهيَاج.

  • يقوم الأطباءُ بتشخيص هذه المتلازمة استنادًا إلى الأعراض وإلى نتائج الفحص البدنيّ،

  • وتنطوي المُعالَجة على التوقُّف عن استخدام الأدوية، وتخفيض حرارة الجسم، وتقديم الدَّعم في وحدة العناية المُركَّزة.

(انظر أيضًا لمحة عامَّة عن اضطرابات الحرارة).

تحدث المُتلازمةُ الخبيثة للدواء المُضادّ للذُّهان عند عدد قليل من الأشخاص الذين جرت مُعالجتهم بمُضادَّات الذهان أو مُضادَّات القيء (انظر جدول الأدوية التي يمكن أن تسبب المتلازمة الخبيثة للدواء المُضاد للذهان)، ويكون هذا خلال الأسابيع الأولى القليلة من المُعالَجة عادةً.يتراوح خطر الإصابة بالمتلازمة بين 0.02% و 3% استنادًا إلى العديد من العوامل؛وتعدّ هذه المتلازمة أكثر شُيُوعًا بين الرجال الذين يُعطَون جرعات زائدة بشكل سريعٍ من مضادَّات الذهان أو جرعات عالية أوَّلاً، وذلك بسبب حالات الهياج لديهم.لا يعلم الأطباءُ بشكلٍ دقيق سبب حدوث هذه المتلازمة.

الجدول
الجدول

الأدوية التي يمكن أن تُسبِّب المُتلازمة الخبيثة للدواء المُضادّ للذُّهان

التصنيف

الأدوية

مضادَّات الذهان التقليدية

كلوربرومازين Chlorpromazine

فلوفينازين fluphenazine

هالوبيريدول Haloperidol

وكسابين Loxapine

ميزوريدازين mesoridazine

موليندون Molindone

بيرفينازين Perphenazine

بيموزيد Pimozide

ثيوريدازين Thioridazine

ثيوتيكسين Thiothixene

تريفلوبيرازين Trifluoperazine

مضادَّات الذهان الأحدَث

أريبيبرازول aripiprazole

كلوزابين Clozapine

أولانزابين Olanzapine

باليبيريدون Paliperidone

كيوتيابين Quetiapine

ريسبيريدون Risperidone

زيبراسيدون Ziprasidone

مُضادَّات التقيُّؤ antiemetics

دومبيريدون domperidone

دروبيريدول droperidol

ميتوكلوبراميد Metoclopramide

بروكلوربيرازين Prochlorperazine

البروميثازين Promethazine

أعراض المتلازمة الخبيثة للدواء المضاد للذهان

تظهر الأَعرَاض خلال بضعة أيَّام عادةً، وهي تنطوي على:

  • التَّخليط الذهنِي أو الهياج أو الغيبوبة

  • الصَّمل العضليّ

  • ارتفاعُ درجة حرارة الجسم، حيث تصل غالبًا إلى أكثر من 104 فهرنهايت (40 درجة مئويَّة)

  • تسرُّع مُعدَّل ضربات القلب

  • تسرُّع معدَّل التنفُّس

  • ارتفاع أو عدم استقرار labile ضغط الدَّم

تُطلِقُ العضلات المتضرِّرة بروتين الميوغلوبين الذي يُفرَزُ في البول ويجعله بلونٍ بنِّي.يُمكن أن تُؤدِّي هذه الحالةُ (البيلة الميوغلوبينيَّة) إلى إصابة حادَّة في الكُلَى أو حتى الفشل الكلويّ.تقضي نسبة من الأشخاص تتراوح بين 10 إلى 20% نحبَهم حتى مع المُعالَجة السريعة.

تشخيص المُتلازمة الخبيثة للدواء المُضادّ للذُّهان

  • الأَعرَاضُ النموذجية التي تظهر عند شخص يأخذ دواءً يُعرف بأنَّه يُسبِّبُ المُتلازمة الخبيثة للدواء المُضادّ للذُّهان

يشتبهُ الأطباءُ في المتلازمة الخبيثة للدواء المضاد للذهان عندما تظهر عند الأشخاص الذين يأخذون دواءً يُعرَف بأنَّه يُسبِّب المُتلازمة الخبيثة للدواء المُضادّ للذُّهان أعراضٌ مُميَّزة، واستنادًا إلى نتائج الفحص البدنيّ، خُصوصًا الصمل العضليّ الشديد.لا توجد اختباراتٌ تؤكد التَّشخيصَ،ولكن، نظرًا إلى أنَّ اضطرابات أخرى (مثل التهاب السحايا والإنتان) يُمكن أن تُؤدِّي إلى أعرَاضٍ مُشابهة، يجري الأطباء اختبارات لتلك الاضطرابات غالبًا،كما يقُوم الأطباء أيضًا باختبارات الدَّم والبول للتحرِّي عن تفكُّك البروتين العضليّ وعن إصابة الكُلَى.

علاج المُتلازمة الخبيثة للدواء المُضادّ للذُّهان

  • التوقُّف عن استخدام الدواء

  • ضبط الحُمَّى

  • تقديم الرعاية الداعمة المُركَّزة

عادةً ما يُعالج المصابين بالمتلازمة الخبيثة للدواء المضاد للذهان في وحدة الرعاية المركَّزة.ويجري التوقُّف عن استخدام الدواء الذي سبب المتلازمة الخبيثة للدواءالمضاد للذهان وضبط الحمَّى، وذلك عن طريق ترطيب الجلد وتعريضه إلى الهواء المتدفِّق أو عن طريق استخدام بطانيات تبريد خاصَّة عادةً؛كما يَجرِي إِعطاءُ المهدِّئات عن طريق الوريد للمرضى الذين لديهم هياج شديد.كثيرًا ما تُستخدَم طرائق مُعالجة أخرى بسبب شدَّة هذه الحالة.وتنطوي هذه المُعالجات على دواء دانترولين (مُرخٍّ للعضلات للتقليلِ من الحمَّى والضرر في العضلات)، وعلى دواء بروموكريبتين bromocriptine (لتحسين وظائف الأعصاب).

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محفوظة لشركة © 2025 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.