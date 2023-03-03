المُتلازمةُ الخبيثة للدواء المُضادّ للذُّهان هي تخليط ذهنيّ أو عدم تجاوُب أو صلابة عضلية أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم وأعراض أخرى تحدُث عندما يجري استخدام أدوية معيَّنة مُضادَّة للذهان أو مُضادَّة للقيء.

وهي تحدُثُ عند عددٍ قليلٍ جدًا من الأشخاص الذين يتلقَّون أدويةً مُعيَّنة،

وتنطوي الأَعرَاض على ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكلٍ خطيرٍ وصلابة العضلات والهيَاج.

يقوم الأطباءُ بتشخيص هذه المتلازمة استنادًا إلى الأعراض وإلى نتائج الفحص البدنيّ،

وتنطوي المُعالَجة على التوقُّف عن استخدام الأدوية، وتخفيض حرارة الجسم، وتقديم الدَّعم في وحدة العناية المُركَّزة.

(انظر أيضًا لمحة عامَّة عن اضطرابات الحرارة).

تحدث المُتلازمةُ الخبيثة للدواء المُضادّ للذُّهان عند عدد قليل من الأشخاص الذين جرت مُعالجتهم بمُضادَّات الذهان أو مُضادَّات القيء (انظر جدول الأدوية التي يمكن أن تسبب المتلازمة الخبيثة للدواء المُضاد للذهان)، ويكون هذا خلال الأسابيع الأولى القليلة من المُعالَجة عادةً.يتراوح خطر الإصابة بالمتلازمة بين 0.02% و 3% استنادًا إلى العديد من العوامل؛وتعدّ هذه المتلازمة أكثر شُيُوعًا بين الرجال الذين يُعطَون جرعات زائدة بشكل سريعٍ من مضادَّات الذهان أو جرعات عالية أوَّلاً، وذلك بسبب حالات الهياج لديهم.لا يعلم الأطباءُ بشكلٍ دقيق سبب حدوث هذه المتلازمة.

الجدول الأدوية التي يمكن أن تُسبِّب المُتلازمة الخبيثة للدواء المُضادّ للذُّهان الجدول

أعراض المتلازمة الخبيثة للدواء المضاد للذهان تظهر الأَعرَاض خلال بضعة أيَّام عادةً، وهي تنطوي على: التَّخليط الذهنِي أو الهياج أو الغيبوبة

الصَّمل العضليّ

ارتفاعُ درجة حرارة الجسم، حيث تصل غالبًا إلى أكثر من 104 فهرنهايت (40 درجة مئويَّة)

تسرُّع مُعدَّل ضربات القلب

تسرُّع معدَّل التنفُّس

ارتفاع أو عدم استقرار labile ضغط الدَّم تُطلِقُ العضلات المتضرِّرة بروتين الميوغلوبين الذي يُفرَزُ في البول ويجعله بلونٍ بنِّي.يُمكن أن تُؤدِّي هذه الحالةُ (البيلة الميوغلوبينيَّة) إلى إصابة حادَّة في الكُلَى أو حتى الفشل الكلويّ.تقضي نسبة من الأشخاص تتراوح بين 10 إلى 20% نحبَهم حتى مع المُعالَجة السريعة.

تشخيص المُتلازمة الخبيثة للدواء المُضادّ للذُّهان الأَعرَاضُ النموذجية التي تظهر عند شخص يأخذ دواءً يُعرف بأنَّه يُسبِّبُ المُتلازمة الخبيثة للدواء المُضادّ للذُّهان يشتبهُ الأطباءُ في المتلازمة الخبيثة للدواء المضاد للذهان عندما تظهر عند الأشخاص الذين يأخذون دواءً يُعرَف بأنَّه يُسبِّب المُتلازمة الخبيثة للدواء المُضادّ للذُّهان أعراضٌ مُميَّزة، واستنادًا إلى نتائج الفحص البدنيّ، خُصوصًا الصمل العضليّ الشديد.لا توجد اختباراتٌ تؤكد التَّشخيصَ،ولكن، نظرًا إلى أنَّ اضطرابات أخرى (مثل التهاب السحايا والإنتان) يُمكن أن تُؤدِّي إلى أعرَاضٍ مُشابهة، يجري الأطباء اختبارات لتلك الاضطرابات غالبًا،كما يقُوم الأطباء أيضًا باختبارات الدَّم والبول للتحرِّي عن تفكُّك البروتين العضليّ وعن إصابة الكُلَى.