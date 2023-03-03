الإنهاكُ الحراري

الإنهَاكُ الحراريّ هُوَ فقدان مفرط للأملاح (الشَّوارد) والسوائل بسبب الحرارة، ممَّا يُؤدِّي إلى انخفاض حجم الدَّم الذي يُسبِّب العديد من الأعراض، وتنطوي أحيانًا على الإغماء أو الانهيار.

الإنهَاكُ الحراريّ واحد من عدة أنواع من اضطراب الحرارة.

ويعدُّ أكثرَ شدَّة من التشنُّجات الحرارية،حيثُ يجري استنفاد السوائل والأملاح بشكلٍ أكثر، وتكون الأعراض أكثر شدَّةً،وقد يستفحلُ الإنهَاكُ الحراري إلى ضربة الحَرارة heatstroke إذا استمرَّ الشخص في التعرُّض إلى الحرارة المفرطة.

أعراض الإنهاك الحراري تَميلُ أعراض الإنهاك الحرارية إلى أن تكُون مُبهَمة وتُشبهُ أعرَاض العديد من الأمرَاض الأخرى.وقد لا يُدرِكُ المرضى أن الأعراض لديهم ترتبِطُ بالحرارة.تنطوي الأَعرَاض على: الدَّوخة

خفَّة الرأس

الضعف

التَّعب

الصُّدَاع

تغيُّم الرؤية

ألم العضلات

الغثيان

التقيُّؤ قَد تحدُث تشنُّجات عضليَّة، ولكنها لا تحدُث غالباً؛وقد يشعر المرضى بالإغماء أو حتى يفقدون الوعي عند الوُقوف.يعدُّ التعرُّق الغزير شائعاً،وقد يتسرع مُعدَّل نبضات القلب ومُعدَّل التنفُّس،وقد ينخفض ضغط الدَّم؛ وعلى العكس من ضربة الحرارة، لا يحدث التَّخليطُ الذهنِي وعدم التنسيق في الإنهاك الحراريّ،كما تكون درجةُ حرارة الجسم طبيعيةً عادةً؛ وإذا كانت مرتفعةً، لن تزيد بشكلٍ عام على 104 فهرنهايت (40 درجة مئويَّة) أيضًا.

تشخيص الإنهاك الحراري الأَعرَاض وتاريخ التعرض إلى الحرارة يجري تشخيصُ الإنهاك الحراري استنادًا إلى الأَعرَاض والحُدوث من بعد التعرُّض إلى الحرارة عادةً،وقد يحتاجُ الأطباءُ إلى إجراء فُحوصات مخبريَّة إذا اشتبهوا في حالةٍ أخرى من غير الإنهاك الحراري، أو أحيانًا لقياس مستويات الصوديوم في الدَّم عند الأشخاص الذين ربَّما شربوا كميات كبيرة من الماء العاديّ.