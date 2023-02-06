إصابات الكلى

اختبار البول

التصوير المقطعيّ المُحوسَب للإصابات الأكثر خطورة

يُساعِدُ تاريخُ الأحداث التي أدَّت إلى الإصابة والأعراض عند المُصاب والفحص البدنيّ الأطباءَ على التعرُّف إلى الإصابات في الكُلى.يجري أخذ عيِّنة للبول وتفحُّصها لمعرفة ما إذا كان الدَّم موجودًا،حيث يُشيرُ وُجود الدم في البول عند شخصٍ لديه إصابة في الجذع إلى أنَّ هذه الإصابة قد تنطوي على الكُلى.قد يستطيع الطبيبُ رؤية الدَّم بعينه المجرَّدة (البيلة الدموية العيانيَّة gross hematuria)، أو يراها فقط عند استخدام المجهر (البيلة الدموية المجهريَّة microscopic hematuria).

بالنسبة إلى الإصَابات المُخترِقَة، قد يُساعِدُ موضع الجرح (سواء في الجزء العلويّ أم المتوسِّط للبطن أو الظهر أو الخاصرة) الأطباءَ على تحديدِ ما إذا كانت الإصابة تنطوي على الكُلى.

بالنسبة إلى البالغين الذين لديهم أعراض خفيفة من دُون انخفاض غير طبيعيّ في ضغط الدَّم، ولديهم بول مُدمَّى يكون مرئيًا فقط عند استخدام المجهر، من المُحتَمل أن تكون الإصابة بسيطةً وستشفى من تلقاء ذاتها،ولن تحتاج الحالة إلى المزيد من الفُحوصات عادةً.بالنسبة إلى الأطفَال وإلى البالغين الذين يشتبهُ الاطباء في أنَّ لديهم إصابة أكثر خُطورةً، ينبغي إجراء التصوير المقطعي المُحَوسب مع المادة الظليلة، وهي سائل يظهر عند التصوير بالأشعَّة السينيَّة.