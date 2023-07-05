اصابة الحبل الشوكي عندَ الأطفال

إصابة الحبل الشوكي هي تضرر في حزمة الخلايا والأعصاب التي تحمل الرسائل الواردة والصادرة بين الدماغ وبقية أنحاء الجسم.

تنجم معظم إصابات الحبل الشوكي عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات عن حوادث اصطدام السيارات، والسقوط، وإساءة معاملة الأطفال؛ وتكون إصابات الحبل الشوكي عند الأطفال الأكبر سنًا أكثر ميلاً لأن تنجم عن حوادث اصطدام السيارات أو الإصابات الرياضية.

قد يعاني الطفل المصاب بإصابة في الحبل الشوكي من أعراض شديدة (مثل الشلل)، وعادة ما تكون فورية.

قد يعاني الطفل المصاب بإصابة في الحبل الشوكي من أعراض خفيفة فقط (مثل الشعور بالوخز أو الضعف لفترة قصيرة أو آلام العمود الفقري التي تتشعع إلى أسفله أو إلى الذراعين والساقين)، وقد تتأخر هذه الأعراض لمدة تصل إلى 4 أيام.

يبدأ تشخيص إصابة النخاع الشوكي بالأشعة السينية، ولكن عادةً ما تكون هناك حاجة أيضًا إلى التصوير المقطعي المحوسب (CT) والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).

ينطوي العلاج على التحريك والرعاية الداعمة، مع إعادة التأهيل وغيرها من العلاجات بحسب الحاجة.

(انظر أيضًا إصابَات الحَبل الشوكيّ والعمُود الفقريّ).

الحبلُ الشوكي أو النُّخاع هو بنية طويلة هشَّة أنبوبيَّة الشَّكل، تبدأ عندَ نهاية جذع الدماغ وتستمر نزولاً إلى الجزء السفلي من العمود الفقري.ويتكوَّن الحبلُ الشوكي من أعصاب تحمل الرسائلَ الواردة والصادرة بين الدماغ وبقيَّة الجسم.(انظر أيضًا الحبل الشوكي).

على الرغم من أن الأطفال دُون عمر 10 سنوات يكون لديهم أدنى معدل لإصابات الحبل الشوكي، إلا أن مثل هذه الإصابات ليست نادرة.تحدث مُعظم إصابات العمود الفقري عند الأطفال في منطقة العُنق.

تُسمَّى إصابة العمود الفقري غير المرئيَّة في فُحوصات التصوير "إصابة الحبل الشوكي غير المترافقة بشذوذات في نتائج التصوير الشعاعيّ" (SCIWORA).يحدث هذا النوع من الإصابات بشكلٍ حصري تقريبًا عند الأطفال، وغالبًا ما يحدث في منطقة العُنق.بالنسبة إلى إصابة الحبل الشوكي من مشكلة يبينها التصوير الشعاعيّ، يكُون لدى الطفل أعراض تشير إلى إصابة في الحبل الشوكي، ولكن يكون العمود الفقري مستقيمًا ولا تظهر أيَّة تشوُّهات في العظام في دراسات التصوير.(وُصفت إصابة الحبل الشوكي من دون مشكلة يبينها التصوير الشعاعيّ في الأصل (SCIWORA) في الثمانينيات من القرن الماضي، عندما كان من النادر استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي. يمكن لأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي أن تتعرف على معظم الشذوذات التي لم يكن من الممكن التعرف عليها باستخدام اختبارات التصوير الأخرى. وبما أن أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي باتت متاحة على نطاق واسع، فإن مصطلح SCIWORA بات أقل شيوعًا).

أسباب اصابة الحبل الشوكي عند الأطفال قد تنجم إصابة الحبل الشوكي عن سحب أو تمطيط الحبل الشوكي، والضغط على الأعصاب أو الحبل الشوكي (ارتِطام الحبل الشوكي)، وارتجاج الحبل الشوكي (على غرار ارتجاج الدِّماغ)، وإصابة الأوعية الدموية. بالنسبة إلى الأطفال الذين تقلُّ أعمارهم عن 8 سنوات، يكون السبب الأكثر شُيوعًا لإصابات العمود الفقري في العنق هُوَ حوادث اصطدام السيارات والسقُوط وسوء مُعاملة الأطفال.بالنسبة إلى الأطفال في عُمرٍ أكبر من 8 سنوات، تكون حوادث اصطدام السيارات والإصابات النَّاجمة عن الرياضة، خُصوصًا الإصابات بسبب الجمباز والغوص وركوب الخيل وكرة القَدم الأمريكيَّة والمُصارَعة، من الأسباب الشائعة لإصابات العمود الفقري. بالمقارنة مع البالغين، يكون لدى الأطفال سِمات تشريحية مُميَّزة (مثل معدل حجم أكبر للرأس نسبة إلى الجسم ومرونة أربطة العمود الفقري)، ممَّا يجعل البنى التي تحمي الحبل الشوكي (بما في ذلك الفقرات) أكثر مرونة.ونظرًا إلى أنَّ هذه البنى مرنة جدًّا، يمكن أن يكونَ الحبل الشوكي أكثر عرضةً للتمطيط أو التمزُّق أو الانضغاط أو الضرر عندَ تعرض العنق إلى إصابةٍ.وهكذا، يمكن أن يكون الحبل الشوكي أكثر ميلًا للضررِ حتى عندما لا تتضرر الفقرات.

أعراض اصابة الحبل الشوكي عندَ الأطفال قد يكون لدى الأطفال الذين يعانون من إصابة في الحبل الشوكي أعراض قصيرة مثل الوخز والضعف،كما قد يُعانُون أيضًا من ألمٍ بارقٍ shooting pain يتَّجه نزولاً في العمود الفقري نحو الذراعين أو السَّاقينِ.بالنسبة إلى نَحو 25 ٪ من الأطفال المُصابين، تتأخَّر بداية ظهور الأعراض، مثل الضعف أو الخدر أو ضَرَر آخر في الأعصاب، أو حتى الشلل الكامل، من 30 دقيقة إلى 4 أيام من بعد الإصابة، ممَّا يجعل من الصعب على الأطباء تشخيص إصابة الحبل الشوكي. أين يتعرض الحبل الشوكي إلى الضررَ؟

تشخيص اصابة الحبل الشوكي عندَ الأطفال التصوير بالأشعة السينية

التصوير المقطعيّ المُحوسَب والتصوير بالرَّنين المغناطيسيّ غالبًا يكون الأطباء في حالة تأهب لإصابة الحبل الشوكي عند أي طفل تعرض إلى حادث اصطدام سيارة أو سقط عن ارتفاع أعلى من حوالى 3 أمتار، أو تعرض لإصابة بسبب الغوص في الماء.يزداد الشك حول الأطفال الذين كانت لديهم أيَّة أعراض تُشيرُ إلى إصابة في الأعصاب، مثل الوخز أو الضعف أو الألم البارِق. تبدأ الفحوصات التصويرية بالأشعَّة السِّينية عادةً.إذا اشتبه الأطباء في وجود كسرٍ أو خلعٍ أو خلع جزئي استنادًا إلى نتائج التصوير بالأشعَّة السِّينية أو بسبب طريقة حدوث الإصابة، فإنَّهم يستخدمون التصوير المقطعي المحوسب عادةً.كما يستخدم الأطباءُ التصوير بالرنين المغناطيسي أيضًا غالبًا. في بعض الأحيان، قد لا تُظهر الفحوصات التصويريَّة إصابة في الحبل الشوكيّ.