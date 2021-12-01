كُسُور الأنف

ومن الشائع أن تتعرَّض عظام الأنف إلى الكسر أكثر من عظام الوجه الأخرى.

يُؤدِّي كسرُ الأنف إلى نزفٍ وألمٍ وانتفاخٍ عادةً،

ولتشخيص هذه الحالة، يقوم الطبيبُ بمُعاينة جسر الأنف.

يحتاج الأطباء أحيانًا إلى دفع قطع العظام المكسورة لتعُود إلى مكانها،

عندما يحدث كسر في عظام الأنف، يُمكن أن يتمزَّق الغشاء المخاطيّ الذي يُبطِّنُ الأنف، ممَّا يُؤدِّي إلى الرُّعاف nosebleed،وينزاح جسر الأنف إلى جانبٍ واحدٍ عادة،ويُمكن أن ينزاح غضروف الحاجز الأنفيّ (النسيج المطَّاطي الذي يُقسِّمُ التجويف الأنفي إلى جزأين) إلى جانبٍ واحدٍ أحيَانًا.إذا تجمع الدَّم تحت الغشاء الذي يبطن غضروف الحاجز الأنفي (يُسمَّى ورم دمويّ حاجزيّ)، قد يموت الغضروف.قد يتفتَّت الغضروفُ، ممَّا يُؤدِّي إلى تدلِّي جسر الأنف في المنتصف (يُسمَّى تشوُّه الأنف السرجيّ saddle nose deformity).

تشوُّهُ الأنف السرجيّ

وفي بعض الأحيان، عندما يحدث كسر في الأنف، تتعرَّض العظام التي تصِلُ الأنف بالجمجمةِ إلى الضرر،ويسمح هذا الضررُ بتسرُّب السائل الذي يُحيطُ بالدماغ والحبل الشوكيّ (السائل الدماغيّ النخاعيّ cerebrospinal fluid) إلى الخارج.كما يسمح هذا الضرر أيضًا بدخُول بكتيريا الأنف إلى الحيِّز حول الدَّماغ والحبل الشوكيّ، والتسبُّب بعَدوى خطيرة (التِهاب السَّحايا meningitis).

أعراض كسور الأنف قد يكُون لدى الشخص كسرٍ في الأنف إذا كان أنفه ينزف ويُسبب الألم ومنتفخًا ويُسبب إيلامًا عند الجسّ، بعد التعرّض إلى إصابة كليلة.قد يبدو الأنف المكسُور معقوفًا،كما تبدو المنطقة حولَ العينين مُتكدِّمةً أيضًا أحيانًا.يبقى الأنفُ مُنتفخًا لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 أيَّام من بعد الكسر. كُسورُ القضيب الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

تشخيص كسور الأنف فحص الطبيب يحتاج المريضُ إلى عناية طبيةٍ حتى يتمكن الأطباءُ من اكتشاف الأورام الدموية الحاجزيَّة وتسرُّب السائل الدماغيّ النخاعيّ وإصابات أخرى في الوجه قد تحتاجُ إلى مُعالجتها مُباشرةً. الورم الدموي الحاجزي الصورة يقومُ الطبيبُ بتشخيص كسر الأنف عن طريق مُعاينة جسر الأنف بلطف عادةً، وذلك للتحري عن عدم الانتظام في الشكل والتراصف، وأيَّة حركة غير مألوفة للعظام، والإحساس بخشونة العظام المكسورة عندما تتحرك في مواجهة بعضها بعضًا، والإيلام عند الجسّ. لا يستخدِمُ الأطباء الأشعَّةَ السينية لتصوير الأنف عادةً، وذلك لأنها ليست دقيقة في تشخيص الكُسور أو مفيدة في تحديد ما هي المُعالجة الضروريَّة.وإذا اشتبه الأطباءُ في إصابة في عظامٍ أخرى في الوجه أو الجمجمة، يستخدمون التَّصويرَ المقطعيّ المُحوسَب. هل تعلم...