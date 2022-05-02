انهتاكات الجفن ومُقلة العين

من بين الانهتاكات التي تُصيب مقلة العين، يكون العديد منها سطحيًا،ولكنَّ بعض الجروح تمرُّ عبر بياض العين (الصُلبَة) أو القبة الشفافة على السطح الأمامي للعين (القرنيَّة)، لتخترقها إلى داخل العين،وتُعَدُّ مثل هذه الجروح تمزُّقًا في مقلة العين globe.كما يمكن أن تتمزَّق المقلة عند تعرُّضها لقوةٍ كليلة أيضًا.يكون لدى معظم المصابين الذين لديهم تمزُّق في مقلة العين ضعف في الرؤية،وتكون العين مشوَّهةً بشكلٍ واضح غالبًا، ويمكن أن تأخذ الحدقة شكل دمعَة،ويتسرَّب سائلٌ من العين في بعض الأحيان.يكُون النزفُ المفرط تحت الملتحمة (الغشاء المخاطي الرقيق الذي يُغطِّي القرنية) عرضًا لتمزُّق المقلة أحيانًا،

ويُمكن أن تُسبب انهتاكات مقلة العين ضررًا شديدًا في البنى الضررورية للرؤية وتجعل العدوى في مقلة العين (التهاب باطن المقلة endophthalmitis) أكثر ميلًا.

التشخيص تقييم طبيب العيون

التصوير المقطعي المُحوسَب يحتاجُ الانهتاك في مقلة العين إلى تقييمٍ فوري من قبل طبيب العيون (طبيب مُتخصِّص في التقييم والمُعالجة الجراحيَّة وغير الجراحيَّة لاضطرابات العين).يُجرى تصوير مقطعي مُحوسَب لتأكيد التَّشخيص والتَّحرِّي عن وجود أيَّة مادَّة غريبة داخل العين أو إذا كان هناك ضرر آخر حول العين.

المَآل حتَّى بعد القيام بجميع الخيارات العلاجيَّة الجراحيَّة والطِّبيَّة الممكنة، قد يؤدي الانهتاك الشديد في مقلة العين إلى ضعف جزئي أو كلِّي في الرؤية،وفي حالاتٍ نادرة جدًّا، وبعد حدوث انهتاك شديد في كرة العين (أو جراحة العين)، تصبح العين السليمة ملتهبة (الرَّمَد التَّعاطُفِيّ sympathetic ophthalmia)، مما قد يؤدي إلى ضعف جزئي للرؤية أو حتى العمى إذا تُركت الإصابة من دون معالجة.يمكن لقطرات الستيرويدات القشريَّة أن تكون فعَّالةً في معالجة هذه الاستجابة غالبًا،وقد يقوم الأطباء باستئصال العين المتضررة غير القابلة للشفاء والتي انعدمت فيها الرؤية، وذلك للوقاية من الرمد التَّعاطفي.