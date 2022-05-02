انهتاكات الجفن ومُقلة العين

تُؤثِّرُ معظم الجروح (الانهتاكات) حول العينين في الأجفان بدلًا من مُقلة العين.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن إصابات العين).
انهتاك الجفن
إذا حدث جرحٌ في الجلد حول العين أو جفن العين، قد يحتاج المُصاب إلى غُرَز،وعند الإمكان، ينبغي وضع الغُرَز بالقرب من حافة الجفن من قِبَل طبيب العيون (طبيبٌ مُتخصِّصٌ في التَّقييم والمعالجة الجراحية وغير الجراحية لاضطرابات العين)، وذلك لضمان عدم حدوث تشوُّهات ستُؤثِّرُ في طريقة إغلاق الجفون وحركتها فوق القرنية (في مقدمة العين).كما ينبغي أيضًا أن يقوم طبيب العيون بإصلاح الإصابة التي تتسبَّبُ في تَدلِّي الجفن أو التي تخترق كامل ثخانة الجفن أو التي تؤثِّرُ في قنوات الدَّمع (القنوات التي تُصرِّف الدَّمع من العين).توجد قنوات الدَّمع في أجزاء من الجفنين السفلي والعلوي الأقرب للأنف.
انهتاك مقلة العين
من بين الانهتاكات التي تُصيب مقلة العين، يكون العديد منها سطحيًا،ولكنَّ بعض الجروح تمرُّ عبر بياض العين (الصُلبَة) أو القبة الشفافة على السطح الأمامي للعين (القرنيَّة)، لتخترقها إلى داخل العين،وتُعَدُّ مثل هذه الجروح تمزُّقًا في مقلة العين globe.كما يمكن أن تتمزَّق المقلة عند تعرُّضها لقوةٍ كليلة أيضًا.يكون لدى معظم المصابين الذين لديهم تمزُّق في مقلة العين ضعف في الرؤية،وتكون العين مشوَّهةً بشكلٍ واضح غالبًا، ويمكن أن تأخذ الحدقة شكل دمعَة،ويتسرَّب سائلٌ من العين في بعض الأحيان.يكُون النزفُ المفرط تحت الملتحمة (الغشاء المخاطي الرقيق الذي يُغطِّي القرنية) عرضًا لتمزُّق المقلة أحيانًا،
ويُمكن أن تُسبب انهتاكات مقلة العين ضررًا شديدًا في البنى الضررورية للرؤية وتجعل العدوى في مقلة العين (التهاب باطن المقلة endophthalmitis) أكثر ميلًا.
التشخيص
تقييم طبيب العيون
التصوير المقطعي المُحوسَب
يحتاجُ الانهتاك في مقلة العين إلى تقييمٍ فوري من قبل طبيب العيون (طبيب مُتخصِّص في التقييم والمُعالجة الجراحيَّة وغير الجراحيَّة لاضطرابات العين).يُجرى تصوير مقطعي مُحوسَب لتأكيد التَّشخيص والتَّحرِّي عن وجود أيَّة مادَّة غريبة داخل العين أو إذا كان هناك ضرر آخر حول العين.
المَآل
حتَّى بعد القيام بجميع الخيارات العلاجيَّة الجراحيَّة والطِّبيَّة الممكنة، قد يؤدي الانهتاك الشديد في مقلة العين إلى ضعف جزئي أو كلِّي في الرؤية،وفي حالاتٍ نادرة جدًّا، وبعد حدوث انهتاك شديد في كرة العين (أو جراحة العين)، تصبح العين السليمة ملتهبة (الرَّمَد التَّعاطُفِيّ sympathetic ophthalmia)، مما قد يؤدي إلى ضعف جزئي للرؤية أو حتى العمى إذا تُركت الإصابة من دون معالجة.يمكن لقطرات الستيرويدات القشريَّة أن تكون فعَّالةً في معالجة هذه الاستجابة غالبًا،وقد يقوم الأطباء باستئصال العين المتضررة غير القابلة للشفاء والتي انعدمت فيها الرؤية، وذلك للوقاية من الرمد التَّعاطفي.
المُعالَجة
الجراحة
يكون الإصلاح الجراحي ضروريًّا لانهتاكات مقلة العين غالبًا، باستثناء بعض الإصابات التي تُؤثِّر فقط في منطقةٍ صغيرة من الغشاء المخاطي الرقيق الذي يُغطي القرنيَّة (الملتحمة)؛وحتى قبل الجراحة، تُعطى المضادَّات الحيويَّة عن طريق الوريد للتقليل من فرصة حدوث عدوى في العين،وينبغي تجنُّب المراهم.
يُثبَّت درعٌ واقٍ (إمَّا منتج تجاري أو قعر كُوب ورقي) على العين لتجنب تعرُّضها لضغط غير متعمَّد يُمكن أن يدفع محتويات العين من خلال الانهتاك.إذا برز أي جسم غريب من مقلة العين أو حولها، ينبغي تركه في مكانه إلى أن يتمكن طبيب العيون من تفحص المُصاب.
تُعطى الأدوية المُسكِّنة للألم عن طريق الوريد، أو إذا لم تكن هناك حاجة إلى الإصلاح الجراحي، تُعطى عن طريق الفم.يمكن ضبط التقيُّؤ عند الضرورة عن طريق أدوية تُخفف الغثيان،ويُعطى لقاح الكزاز في أقرب وقت ممكن.