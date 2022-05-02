السحجات والأجسام الغريبة في القَرنيَّة

تُسبب الأجسام الغريبة في القرنيَّة سحجات، وينجم عنها ألم واحمرار وتُؤدِّي إلى عدوى حتَّى من بعد إزالتها،وتكون معظم هذه الإصابات طفيفة.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن إصابات العين).
تنطوي الإصابات الأكثر شُيُوعًا لسطح القبَّة الشفافة على السطح الأمامي للعين (القرنية) على:
الخدوش (السَّحجات)
الأجسام الغريبة
الأسباب
الجُزيئات هِيَ أسبابٌ شائعة لسحجات القرنية،ويُمكن ان تتناثر الجُزيئات من خلال الانفجارات أو الرياح أو العمل باستخدام أدوات (مثل الطَّحن أو الطَّرق أو الحَفر).العدسات اللاصقة هِيَ سبب شائع لسحجات القرنية،ويمكن أن يؤدي استعمالُ العدسات غير المناسبة، أو التي تُوضع عندما تكون العين جافَّة أو التي لم تُنظَّف بشكلٍ جيِّد أو التي تلتصق بها جزيئات أو التي تُرِكَت في العينين لفترةٍ طويلة أو التي تُرِكَت في العينين على نحوٍ غير مناسب في أثناء النَّوم أو نزع العدسات بقوَّةٍ أو بطريقة غير مناسبة، إلى حدوث خدوشٍ على سطح العينين.تنطوي المصادر الشَّائعة الأخرى للسحجات على:
فروع الأشجار أو الحطام المتساقط
الأظافر
فرشاة الشعر
أدوات المكياج
تشفى معظم سحجات القرنية من دون حدوث حالات عدوى (مثل التهاب الملتحمة والقرحات القرنويَّة)، ولكن تكون السحجات المتعلقة بالعدسات اللاصقة أو الملوَّثة بالتربة أو المواد النباتية (مثل الإصابة الناجمة عن فرع شجرة) أكثر ميلًا لأن تُصيبها عدوى.
الأعراض
تُسبِّبُ السََحجات في القرنية والأجسام الغريبة الألمَ والدُّماع والشعور بأن هناك شيء في العين عادةً،كما قد تُسبب احمرارًا أيضًا (نتيجة توسُّع الأوعية الدَّموية على سطح العين) أو تورُّمًا في العين والجفن في بعض الأحيان.قد يحدث تغيُّم في الرؤية،وقد يتسبب الضوء في حدوث تشنجات مؤلمة في العضلات التي تجعل حدقة العين تنقبض،
وقد تُسبب الإصابات التي تخترق العين (الأجسام الغريبة داخل المُقلة) أعراضًا مُشابهة.إذا اخترق جسم غريب العين من الداخل، قد يتسرب السائل منها.
التَّشخيص
تقييم الطبيب
يمكن أن يُساعدَ التَّشخيص الفوري والمُعالجة المناسبة لسحجات القرنية والأجسام الغريبة على الوقاية من العدوى،ويستنِدُ التَّشخيصُ إلى الأعراض عند المُصاب وظروف الإصابة والفحص.
المَآل
لحُسن الحظ، تتجدَّد خلايا سطح العين بسرعة،وحتى السَّحجات الكبيرة في القرنية تميل إلى الشفاء في غضون يوم إلى 3 أيَّام.ينبغي عدم وضع عدسة لاصقة لمدة 5 أيام بعد الشفاء من السَّحجة،ومن الأفضل أن يخضع المُصاب إلى فحصٍ للمُتابَعة من قِبَل طبيب العيون من بعد يومٍ أو يومين من الإصابة، ولكن قد يختلف الإطار الزمني استنادًا إلى حجم وشدَّة الإصابة.
المُعالجَة
إزالة الأجسام الغريبة
المضادَّات الحيوية
مُسكِّنات الألم
الأجسام الغريبة في القرنية
قبل إزالة الجسم الأجنبي من القرنية، يقُوم الطبيب عادةً بتخدير سطح العين بواسطة قطرةٍ مُخَدِّرة (مثل بروباراكايين proparacaine).كما يُطبِّق أيضًا قطرة عينية تحتوي على صبغة (فلوريسيين fluorescein) تتوهَّج عند تعرُّضها لإضاءة خاصة، ممَّا يجعل الأجسام السطحية مرئيةً أكثر ويُبيِّن السحجات؛ثُمَّ يقوم الطبيبُ بإزالة أيَّة أجسام غريبة مُتبقِّية باستخدام المصباح الشِّقِّي أو أداة مُكبِّرة أخرى.يمكن إزالة الجسم الغريب في أغلب الأحيان بواسطة مسحة قطنٍ معقَّمة رطبة أو شطفه بماءٍ مُعقَّم (إرواء).إذا كان المُصاب قادرًا على التحديق من دون تحريك العين، فغالبًا ما تجري إزالة الأجسام الغريبة التي لا يمكن إخراجها بسهولة، عن طريق إبرة مُعقَّمةٍ تحت الجلد أو أداةٍ خاصَّة ومن دون التسبب بالألم.
عندما تجري إزالة أجسام غريبة من الحديد أو الفولاذ، يمكنها أن تترك حلقة من الصدأ قد تحتاج إلى إزالتها بإبرة مُعقَّمةٍ تحت الجلد أو مثقب دوار معقَّم منخفض السرعة (أداة جراحية صغيرة لها سطح دقيق ثاقب وطاحن ودوَّار).
يكون الجسم الغريب محتجزا تحت الجفن العلوي في بعض الأحيان،وينبغي قلب الجفن (إجراء غير مؤلم) لإزالة الجسم الغريب.كما قد يقوم الأطباء أيضًا بتمرير مسحة قطنيَّة مُعقَّمةعلى الجزء الدَّاخلي من الجفنوبلطفٍ لإزالة أيَّة جزيئات صغيرة قد لا تكون مرئيَّة.
سحجات القرنية
تجري معالجةُ سحجات القرنية بطريقةٍ مشابهة سواء جرى إزالة جسم غريب أم لا،وعادةً، يُعطَى مرهم يحتوي على مُضادّ حَيَويّ (مثل باسيتراسين مع بوليميكسين B) لبضعة أيام للوقايَة من العَدوَى.قد تحتاج السحجات الكبيرة إلى معالجةٍ إضافيَّة،ويَجرِي إبقاء الحدقة متوسعة عن طريق قطراتٍ تشُلُّ العَضَلَةِ الهَدَبِيَّة (مثل السيكلوبنتولات cyclopentolate أو هوماتروبين homatropine) إذا كان المُصاب حساسًا للضوء؛وتقي هذه القطرات من التَّشنُّج المؤلم للعضلات التي تجعل الحدقة تنقبض.
يمكن معالجة الألم بأدوية تُؤخذ عن طريق الفم مثل الأسيتامينوفين acetaminophen أو في بعض الأحيان باستخدام الأسيتامينوفين مع الأوكسيكودون.يُعطي بعض الأطباء قطراتٍ عينيَّة تحتوي على ديكلوفيناك أو كيتورولاك للمساعدة على تخفيف الألم، ولكن ينبغي توخِّي الحذر لأنَّه يمكن لهذه الأدوية وفي حالاتٍ نادرة أن تُسبب مضاعفاتٍ مثل نوع من التندُّب في القرنية (يُسمَّى تميُّع القرنية corneal melting).ينبغي عدم استعمال الأدوية المُخدِّرَة التي يجري تطبيقها على العين مباشرةً بعد التقييم والمعالجة، رغمَ أنَّها تُخفِّفُ الألم بشكلٍ فعَّال، لأنَّها يمكن أن تُضعف الشفاء.
قد تزيد اللصاقات العينية من خطر العدوى ولا يجري استعمالها عادةً، خُصوصًا في معالجة السَّحجات التي تنجُم عن العدسات اللاصقة أو عن جسم قد يكون مُلوَّثًا بالتُّراب أو بمادَّةٍ نباتيَّة.