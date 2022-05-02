السحجات والأجسام الغريبة في القَرنيَّة

الجُزيئات هِيَ أسبابٌ شائعة لسحجات القرنية،ويُمكن ان تتناثر الجُزيئات من خلال الانفجارات أو الرياح أو العمل باستخدام أدوات (مثل الطَّحن أو الطَّرق أو الحَفر).العدسات اللاصقة هِيَ سبب شائع لسحجات القرنية،ويمكن أن يؤدي استعمالُ العدسات غير المناسبة، أو التي تُوضع عندما تكون العين جافَّة أو التي لم تُنظَّف بشكلٍ جيِّد أو التي تلتصق بها جزيئات أو التي تُرِكَت في العينين لفترةٍ طويلة أو التي تُرِكَت في العينين على نحوٍ غير مناسب في أثناء النَّوم أو نزع العدسات بقوَّةٍ أو بطريقة غير مناسبة، إلى حدوث خدوشٍ على سطح العينين.تنطوي المصادر الشَّائعة الأخرى للسحجات على:

فروع الأشجار أو الحطام المتساقط

الأظافر

فرشاة الشعر

أدوات المكياج

تشفى معظم سحجات القرنية من دون حدوث حالات عدوى (مثل التهاب الملتحمة والقرحات القرنويَّة)، ولكن تكون السحجات المتعلقة بالعدسات اللاصقة أو الملوَّثة بالتربة أو المواد النباتية (مثل الإصابة الناجمة عن فرع شجرة) أكثر ميلًا لأن تُصيبها عدوى.