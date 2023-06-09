إصابة الكبِد

الجراحة أو تدابير أخرى أحيانًا للسيطرة على النزف

تشفى إصابات الكبد من دون مُعالجة أحيانًا،ولكن ينبغي أن يدخل الأشخاص إلى المستشفى وتجري مراقبتهم للتأكُّد من أنَّ النزف لا يتفاقم.يقوم الأطباء بنقل الدَّم أحيانًا.إذا كان النَّزف يتفاقم أو لا يتوقَّف بسرعة إلى حدٍّ ما، يُحاول الأطباء في البداية عادةً إغلاق الأوعية النازفة من دون جراحة،وللقيام بهذا الإجراء، يقومون بتمرير قثطار بلاستيكيّ رقيق في داخل أوعية الدَّم في الأربية ومن ثمَّ يُوجهونه للأعلى نحو الكبِد،ثم يقومون بحقن مواد لإغلاق الأوعية.إذا لم يُساعد هذا الإجراء على إيقاف النزف، تحتاج الحالة إلى الجراحة غالبًا.كما أنَّه إذا كان النزف شَديدًا جدًّا من البداية، يقوم الأطباء بالجراحة في أسرع وقتٍ مُمكن لأنَّه من النادر أن يكون إغلاق أوعية الدَّم من دُون جراحة في مثل هذه الحالات فعَّالاً.