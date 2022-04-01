يحدُث استرواحُ الصدر الضاغط tension pneumothorax عندما يتراكَم الهواءُ بين جِدار الصدر والرئة، ويزيد من الضغط في الصدر، ويُقلِّلُ من كمية الدم الراجعة إلى القلب.

تنطوي الأَعرَاضُ على ألم في الصدر وضيق النَّفس وسرعة التنفُّس وتسرّع نبضات القلب، ويتبع ذلك الصدمة.

يستطيعُ الأطباءُ تشخيصَ استرواحُ الصدر الضاغط عادةً استنادًا إلى التاريخ الطبي للشخص والأَعرَاض ونتائج الفحص،

ويقُومون مباشرةً بإدخال إبرةٍ كبيرةٍ في الصدر لبزل الهواء.

(انظر أيضًا مُقدِّمة إلى إصابات الصدر).

بالنسبة إلى استرواح الصدر العاديّ، تسمح الإصابة في الرئة بدُخول كمية مُعيَّنة من الهواء إلى الحيِّز بين الرئة وجدار الصدر (الحيِّز الجنبيّ)،ويتوقَّف الهواء عن التجمُّع عادةً،ولكن بالنسبة إلى استرواح الصدر الضاغط، يستمرّ الهواء في الدخول إلى الحيِّز الجنبيّ مع تنفُّس الشخص، ويزداد الضغط في داخل الصدر.تُقلِّلُ الزيادة في الضغط من كمية الدم الراجع من الجسم إلى القلب وذلك لأنَّ الدَّم لا يستطيعُ دخول القلب والخروج منه راجعًا إلى القلب؛ونتيجة لذلك، تُصبح كمية الدم التي يضخها القلب إلى الجسم قليلة، ممَّا يُؤدِّي إلى الصدمة.يُمكن أن تحدُث هذه التأثيرات بسرعة، خُصوصًا عند الأشخاص الذين وُضعوا على جهاز التهوية الميكانيكية.يُمكن لاسترواح الصدر الضاغط أن يكون قاتلاً بسرعة.

أعراض استروَاحُ الصدر الضاغط يُعاني الأشخاص في البِداية من ألمٍ في الصدر، ويشعرون بضيق النفس ويتنفَّسون بسرعة، ويشعرون بتسرُّع في ضربات القلب؛ومع زيادة الضغط في داخل الصدر، يمكن أن ينخفض ضغط الدَّم، وأحيانًا إلى مستوى خطير (صدمة)، ويشعر الشخص بالضعف والدوخة وقد تبرُز أوردة العنق.

تشخيص استروَاحُ الصدر الضاغط تقييم الطبيب كلما كان ذلك ممكنًا، يُشخص الأطباءُ استرواح الصدر الضاغط استنادًا إلى التاريخ الطبِّي للشخص والأعراض ونتائج الفحص.فعلى سبيل المثال، قد يبرز جانب واحد من الصدر (يتمدَّد)، وقَد يسمع الطبيب صوتًا أجوفَ عند النَّقر عليه؛وعندما يستمع الطبيب إلى الصدر باستخدام السماعة، قد لا يسمع أي هواء يتدفَّق إلى الرئة. نظرًا إلى أنَّ استرواحَ الصدر الضاغط هُو حالة طارئة، يبدأ الأطباء بالمُعالَجة مباشرةً بدلاً من إجراء الفحوصات.