إصابة الأبهَر

يُمكن أن يتمزَّق الأبهر وهو أكبر شريان في الجسم بشكلٍ جزئيّ أو كامل نتيجة قوَّة كليلة شديدة على الصدر،
ويُعاني المرضى الذين تعرَّضوا إلى مثل هذه الإصابة من ألمٍ شديدٍ في الصدر ومن ضعفٍ في النبض غالباً أو من بحَّة أو صدمة.
يقوم الأطباءُ بتصوير الصدر بالأشعَّة، ويستخدمون فحوصات تصويرية أخرى مثل التصوير الوعائيّ المقطعيّ المُحوسَب وتخطيط الصَّدى أو تصوير الأبهر غالبًا.
يُعدُّ التمزُّق الأبهريّ الرَّضّيّ من الحالات الطارئة،
وبعد أن يَجرِي ضبطُ ضغط الدَّم ومعدل ضربات القلب، يجري استخدام الجراحة لإصلاح الإصابة.
(انظر أيضًا مُقدِّمة إلى إصابات الصدر).
يضخ القلب الدَّم إلى الجسم كله عبرَ الأبهر.وبالتالي، فإن التمزق (الانقطاع) في الشريان الأبهر يعد حالة طارئة تهدد الحياة وقد تكون مميتة قبل أن يصل الشخص إلى المستشفى.
من الشائع أن ينجُم التمزُّق الأبهريّ عن حوادث الاصطدام بسبب السرعات العالية أو السقوط عن المرتفعات،كما يُعاني المرضى غالبًا من كسور في الأضلاع وإصابات شديدة أخرى أيضًا.
أعراض إصابة الأبهر
يُعاني المرضى من ألمٍ شديدٍ في الصَّدر عادة، نتيجة الإصابة في جدار الصدر،ويُعاني البعضُ من بحَّة الصوت أو من ضعف النبض، خُصوصًا في الساقين أو القَدمين؛وقد تكُون القدمان واليدان باردتين ومُتعرِّقتين ومُتبيغتين.ويمكن أن تظهرَ عندََ المرضى أعرَاض الصدمة، مثل انخفاض ضغط الدَّم وصُعوبة التنفُّس والتخليط الذهنيّ.
تشخيص إصابة الأبهر
التصوير
يحتاجُ أيّ شخص تعرَّض إلى إصابةٍ في الصدر إلى تصوير الصدر بالأشعَّة السينيَّة.ولكن، قد لا يُبيِّنُ تصوير الصدر بالأشعة السينية التمزُّقَ في الأبهر، وقد يُؤدِّي إغفال هذه الإصابَة إلى عواقِب خطيرة؛ولذلك يستخدمُ الأطباءُ فُحوصات تصويرية أخرى غالبًا، مثل تصوير الأوعية المقطعي المُحوسَب أو تخطيط صَدى القلب أو تصوير الأبهر—انظر جدول الأنواع الشائعة لتصوير الأوعية، وذلك عندما تنجُم الإصابات الشديدة في الصدر عن حوادث اصطدام السيارات بسرعاتٍ عالية أو السقوط من المرتفعات.
علاج إصابة الأبهر
ضبط مُعدَّل ضربات القلب وضغط الدَّم،
والجراحة لإصلَاح الأبهَر أو إدخال شبكة من الأسلاك
يأتي ضبطُ مُعدَّل ضربات القلب وضغط الدَّم عند الشخص في مُقدَّمة أوليات المُعالَجة؛وإذا كان ضغطُ الدَّم ومعدل ضربات القلب مُرتفِعين، يُمكن أن يتفاقَم التمزُّق ويُؤدِّي إلى انفجار الأبهر أحياناً.ويُمكن أن تُساعِدَ أدوية، مثل حاصرات بيتا، على ضبط ارتفاع ضغط الدم ومعدَّل ضربات القلب معًا.تنطوي التدابيرُ الأخرى التي قد تكون مفيدةً على إعطاء مسكنات الألم ومُحاولة إبقاء الشخص هادئاً وتجنُّب القيام بإجراءاتٍ قد تسبب التهوُّع gagging أو التقيُّؤ.
بعد أن يقُوم الأطباء بضبط معدل ضربات القلب وضغط الدم، يقومون بإصلاح التمزُّق عن طريق الجراحة،ويضعون شبكةً أو دعامةً داخل الأبهر لتغطية التمزُّق أحيَانًا.