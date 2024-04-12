إصابة الأبهَر

يُمكن أن يتمزَّق الأبهر وهو أكبر شريان في الجسم بشكلٍ جزئيّ أو كامل نتيجة قوَّة كليلة شديدة على الصدر،

ويُعاني المرضى الذين تعرَّضوا إلى مثل هذه الإصابة من ألمٍ شديدٍ في الصدر ومن ضعفٍ في النبض غالباً أو من بحَّة أو صدمة.

يقوم الأطباءُ بتصوير الصدر بالأشعَّة، ويستخدمون فحوصات تصويرية أخرى مثل التصوير الوعائيّ المقطعيّ المُحوسَب وتخطيط الصَّدى أو تصوير الأبهر غالبًا.

يُعدُّ التمزُّق الأبهريّ الرَّضّيّ من الحالات الطارئة،

وبعد أن يَجرِي ضبطُ ضغط الدَّم ومعدل ضربات القلب، يجري استخدام الجراحة لإصلاح الإصابة.

(انظر أيضًا مُقدِّمة إلى إصابات الصدر).

يضخ القلب الدَّم إلى الجسم كله عبرَ الأبهر.وبالتالي، فإن التمزق (الانقطاع) في الشريان الأبهر يعد حالة طارئة تهدد الحياة وقد تكون مميتة قبل أن يصل الشخص إلى المستشفى.

من الشائع أن ينجُم التمزُّق الأبهريّ عن حوادث الاصطدام بسبب السرعات العالية أو السقوط عن المرتفعات،كما يُعاني المرضى غالبًا من كسور في الأضلاع وإصابات شديدة أخرى أيضًا.

أعراض إصابة الأبهر يُعاني المرضى من ألمٍ شديدٍ في الصَّدر عادة، نتيجة الإصابة في جدار الصدر،ويُعاني البعضُ من بحَّة الصوت أو من ضعف النبض، خُصوصًا في الساقين أو القَدمين؛وقد تكُون القدمان واليدان باردتين ومُتعرِّقتين ومُتبيغتين.ويمكن أن تظهرَ عندََ المرضى أعرَاض الصدمة، مثل انخفاض ضغط الدَّم وصُعوبة التنفُّس والتخليط الذهنيّ.