الأورام الدَّمَوِيَّة داخِلَ القِحف

الوَرَمُ الدَّمَوِيُّ داخِلَ القِحف هو تجمُّعات الدَّم داخل الجمجمة، سواءً ضمن الدماغ أو بين الدماغ والجمجمة.

تتكوَّن الأورام الدَّمويَّة داخل القِحف عندما تتسبَّب إصابة في الرأس في تجمُّع الدَّم داخل الدماغ أو بين الدماغ والجمجمة.

يمكن أن تشتملَ الأَعرَاض على الصُّدَاع المستمر والنُّعاس والتَّخليط الذهنِي وتغيُّرات الذاكرة وشلل الجانب الآخر من الجسم والمعاناة من خلل في التكلُّم أو اللغة وأعراض أخرى تختلف باختلاف منطقة الدماغ المُتضرِّرة.

يُستَعمَل التصوير المقطعي المحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للتَّحرِّي عن الورم الدَّموي داخل القِحف.

يكون إجراء الجراحة ضروريًّا لتصريف الدَّم من الورم الدَّموي في بعض الأحيان.

تنجم الأورامُ الدَّموية داخل الجمجمة عادةً عن إصابة في الرأس ولكنها قد تنجم أحيانًا عن نزف عفوي.هناك عدة أنواع من الأورام الدموية داخل القحف، وتتضمن

الأورام الدَّمويَّة فوق الجافيةEpidural hematomas والتي تتشكَّل بين الجمجمة والطبقة الخارجية (الأم الجافية) من الأنسجة التي تغطي الدماغ (السحايا)

الأورام الدَّمويَّة تحت الجافية والتي تتشكَّل بين الطبقة الخارجية والطبقة الوسطى (المادة العنكبوتيَّة - انظر الشكل استعراض الدماغ)

الأورام الدَّمويَّة داخِلَ الدِّماغ Intracerebral hematomas التي تتشكَّل داخل الدماغ

كما يمكن أن يحدث بعد الإصابة نزفٌ بين الأم العنكبوتية والطبقة الداخلية (الأم الحنون).(انظر الأنسجة التي تُغطي الدماغ.)ويُسمَّى النزف في هذه المنطقة بالنَّزف تحت العنكبوتية subarachnoid hemorrhage.إلَّا أنَّه ونتيجةً لعدم تجمُّع الدَّم تحت العنكبوتي في مكان واحد عادةً، فإنه لا يُعدُّ ورمًا دمويًّا.

الورم الدموي الصورة

بالنسبة للأشخاص الذين يستعملون الأسبرين أو مضادَّات التخثُّر (التي تزيد من خطر النَّزف)، وخصوصًا كبار السن، يزداد خطر الإصابة بالورم الدَّموي حتَّى عند التَّعرُّض لإصابة بسيطة في الرأس.كما قد تنجم الأورامُ الدَّموية داخل الدِّمَاغ وحالات النَّزف تحت العنكبوتيَّة عن السَّكتات الدماغية.

تحدث معظم الأورام الدَّموية فوق الجافية وداخل الدماغ والكثير من الأورام الدَّمويَّة تحت الجافية بسرعة، وتتسبَّبُ في ظهور الأَعرَاض خلال دقائق.يضغط الورمُ الدَّموي الكبير على الدِّماغ، وقد يتسبَّبُ في حدوث تورُّم وانفتاق في الدماغ.قد يؤدي الانفتاقُ إلى فقد الوعي والغيبوبة والشلل في أحد جانبي الجسم أو في كليهما وصعوبات في التنفُّس وبُطء في ضربات القلب وحتى الوفاة.

يمكن أن تحدثَ بعض الأورام الدَّموية، ولا سيَّما الأورام الدَّمويَّة تحت الجافية ببطء وتتسبَّب في التَّخليط الذهنِي التدريجي وفقد الذاكرة، وخصوصًا عند كبار السن.تكون هذه الأَعرَاض مماثلةً لأعراض الخرف.قد لا يتذكر الأشخاص حدوث إصابة في الرأس.

ويعتمد تشخيص الأورام الدَّمويَّة داخل القِحف عادةً على نتائج التصوير المقطعي المُحوسَب.

يختلف علاج الأورام الدَّمويَّة داخل القِحف باختلاف نوع الورم الدَّموي وحجمه وشدَّة الضغط الذي يُشكِّله في الدِّماغ.

الأنسجة التي تُغطي الدماغ

الأورام الدَّمويَّة فوق الجافية تنجم الأورام الدَّمويَّة فوق الجافية epidural hematomas عن حدوث نزفٍ من الشريان أو من وريد كبير (الجيب الوريدي) يتوضَّع بين الجمجمة والطبقة الخارجية من الأنسجة التي تغطي الدماغ.يحدث النزف غالبًا عندما يؤدي كسر الجمجمة إلى تمزُّق الوعاء الدَّموي. الجيوبُ الدَّمويَّة في الدماغ قد يحدث صداعٌ شديدٌ مباشرةً أو بعد عدَّة ساعات من حدوث الإصابة.ويزول الصُّدَاع في بعض الأحيان، ولكنَّه يعود بعد عدة ساعات أسوأ من ذي قبل.ويمكن أن يتبع ذلك حدوث تدهورٍ سريعٍ في الوعي، حيث يشتمل على زيادة التَّخليط الذهنِي والنعاس والغيبوبة العميقة.يفقد بعض الأشخاص وعيهم بعد الإصابة ويستعيدوه، ويمرُّون بفترة من الأداء العقلي الصحيح (فترة استفاقة) قبل أن يتدهور الوعي مرَّةً أخرى.قد يُصاب الأشخاص بشللٍ في جانب الجسم المقابل للورم الدَّموي أو يحدث ضَعفٌ في الكلام أو اللغة أو أعراضٌ أخرى، وذلك وفقًا لموضع الضَّرر الحاصل في الدِّماغ. يُعَدُّ التَّشخيص المُبكِّرُ للأورام الدَّمويَّة فوق الجَّافية أمرًا حاسمًا، ويعتمد على نتائج التصوير المقطعي المُحوسَب عادة. يُعالج الأطباء الأورام الدَّموية فوق الجافية بمجرَّد تشخيصها.تُعدُّ المعالجة الفوريَّة ضروريَّةً لمنع حدوث ضررٍ دائم.يَجرِي عادةً ثقب فتحةٍ أو أكثر في الجمجمة لتصريف الدَّم الزائد.كما يبحث الجرَّاح عن مصدر النَّزف لإيقافه.

الأورامُ الدَّموية تحت الجافية تنجم الأورام الدَّموية تحت الجافية subdural hematomas عادةً عن نزفٍ من الأوردة، بما في ذلك الأوردة المُجتَسرة bridging veins، المُتوضِّعة بين الطبقات الخارجية والوسطى من الأنسجة التي تغطي الدماغ (السحايا).تنجم الأورام الدَّمويَّة تحت الجافية عن نزفٍ من الشرايين في بعض الأحيان. يمكن أن تكون الأورامُ الدَّموية تحت الجافية: حادَّة: تظهر الأَعرَاض خلال دقائق أو بعد بضع ساعات من الإصابة.

تحت حادَّة: تظهر الأعراض في غضون عدَّة ساعات أو أيَّام.

مزمنة: تظهر الأعراض بشكلٍ تدريجي خلال أسابيع أو أشهر أو سنوات. يمكن أن تنجم الأورام الدَّموية الحادة أو تحت الحادَّة عن النَّزف السريع بعد التَّعرُّض لإصابة شديدة في الرأس.تنجم الأورام الدَّموية الحادَّة تحت الجافية غالبًا عن إصابة في الرأس تحدث خلال السقوط أو حوادث السيارات.كما قد تحدث عند الأشخاص الذين يعانون من كدمات في الدماغ (رضوض) أو من ورم دموي فوق الجافية. يمكن للأورام الدموية الحادَّة تحت الجافية أن تُسبب تورُّمًا في الدماغ.قد يؤدي الورم الدَّموي والتَّورم إلى زيادة الضغط داخل الجمجمة (الضغط داخل القحف)، ممَّا قد يؤدي إلى تفاقم الأَعرَاض وزيادة خطر الوفاة. تكون الأورام الدَّمويَّة المزمنة تحت الجافية أكثر شُيُوعًا بين الأشخاص المصابين باضطراب استعمال الكحول وكبار السن والأشخاص الذين يستعملون أدويةً تجعل الدَّم أقلَّ عُرضةً للتَّجلُّط (مضادَّات التَّخثُّر أو مضادَّات الصُّفيحات).يمكن للمصابين باضطراب استعمال الكحول وكبار السِّن، والذين هم أكثرَ عُرضةً بشكلٍ نسبيٍّ للسقوط وكذلك لحدوث النزف، أن يتجاهلوا أو يَنسَوا تعرُّضهم لإصابات طفيفة إلى متوسِّطة الشِّدَّة.قد تؤدي هذه الإصابات إلى تشكُّل أورام دمويَّة صغيرة تحت الجافية، يمكن أن تصبح مزمنة. ومع حلول الوقت الذي تكون فيه الأعراض ملحوظة، قد يكون الورم الدَّمويُّ المزمن تحت الجافية قد أصبح ضخمًا.تكون الأورام الدَّموية المزمنة أقلَّ ميلاً من الأورام الدَّموية الحادة للتَّسبُّب في حدوث زيادةٍ سريعة في الضغط داخل الجمجمة. ينكمش الدماغ قليلًا عند كبار السِّن، ممَّا يؤدي إلى تمطُّط الأوردة المُجتسرة ويجعلها أكثر عُرضةً للتَّمزُّق عند حدوث إصابة، حتى لو كانت إصابة بسيطة.كما يميل النَّزف إلى الاستمرار لفترةٍ أطول، لأنَّ انكماش الدِّماغ يُشكِّل ضغطًا أقل على الوريد النَّازف ممَّا يسمح بخسارة المزيد من الدَّم من خلاله. وتحدث إعادة ارتشاف بطيئة للدَّم الذي يبقى بعد الورم الدَّموي تحت الجافية.بعد أن تجري إعادة ارتشاف الدَّم من الورم الدَّموي، قد لا يعود الدماغ إلى التَّوسُّع كما يجب عند كبار السن كما يحدث عند الأشخاص الأصغر سنًّا.ونتيجةً لذلك، يمكن أن يُترك حيِّزٌ مملوءٌ بالسوائل (ورم رَطِب).يمكن أن يعود الورم الرطب للامتلاء بالدَّم أو يتضخَّم نتيجة تمزُّق الأوعية الصغيرة، ممَّا يؤدي إلى تكرُّر النَّزف. هل تعلم... أعراض الأورامُ الدَّموية تحت الجافية يمكن أن تشتملَ أعراض الورم الدَّموي تحت الجافية على الصُّدَاع المستمر والنعاس المُتقلِّب والتَّخليط الذهنِي وتغيُّرات الذاكرة والشلل في جانب الجسم المقابل للورم الدَّموي والمعاناة من ضَعفٍ في الكلام أو اللغة.يمكن أن تظهر أعراضٌ أخرى وفقًا لموضع الضَّرر الحاصل في الدِّماغ. يمكن أن يتسبَّب الورم الدموي تحت الجافية عند الرُّضَّع في تضخُّم الرأس (كما هيَ الحال في مَوَه الرَّأس)، لأنَّ الجمجمة رخوة ومرنة.لذلك، تكون زيادة الضغط داخل الجمجمة عند الرضع أقل مقارنةً بزيادته عند الأطفال الأكبر سنًّا والبالغين. تشخيص الأورامُ الدَّموية تحت الجافية التصوير المقطعي المُحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي يكون تشخيص الأورام الدَّموية تحت الجافية المزمنة أكثر صعوبة بسبب طول الفترة الزمنية بين التَّعرُّض للإصابة وظهور الأَعرَاض.قد يُعتقد خطأً أنَّ كبير السنِّ الذي يعاني من أعراضٍ تظهر تدريجيًا مثل ضعف الذاكرة والنعاس؛ مُصابٌ بالخَرَف. يمكن للتصوير المقطعي المُحوسَب اكتشاف الأورام الدَّمويَّة تحت الجافية الحادَّة وتحت الحادَّة والكثير من حالاتها المزمنة.يتميَّز التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) بدقَّته في تشخيص الأورام الدَّمويَّة المزمنة تحت الجافية. علاج الأورام الدمويَّة تحت الجافية لا تحتاج الأورام الدَّمويَّة الصَّغيرة إلى مُعالَجةٍ غالبًا،

بينما تحتاج الأورام الدَّموية الكبيرة إلى إجراء جراحة لتصريفها لا تحتاج الأورام الدَّمويَّة الصغيرة تحت الجافية عند البالغين إلى معالجة في كثيرٍ من ،الأحيان لأنَّه يجري امتصاص الدَّم بشكلٍ عفوي. أمَّا إذا كان الورم الدَّموي تحت الجافية كبيرًا ويسبِّبُ أعراضًا مثل الصداع المستمر، النعاس المُتقلِّب، التخليط الذهني، تغيُّرات الذاكرة، والشلل في الجانب المقابل من الجسم، يقوم الأطبَّاء عادةً بتصريف الورم جراحيًّا من خلال حفر ثقبٍ صغيرٍ في الجمجمة في بعض الأحيان.ولكن، يجب إجراء فتحةٍ أكبر في الجمجمة في بعض الأحيان - مثلاً، عند حدوث نزفٍ حديث أوعندما يكون الدم شديد الكثلفة بحيث لا يمكن تصريفه من خلال ثقبٍ صغير.أثناء الجراحة ، عادةً ما يتم إدخال المصرف وتركه في مكانه لعدة أيام لأن الأورام الدموية تحت الجافية يمكن أن تتكرر.تتم مراقبة الشخص بدِقَّةٍ تحسُّبًا لعودة الحالة. عند الرُّضَّع، يقوم الأطباء عادةً بتصريف الورم الدَّموي لهدفٍ تجميلي إذا لم توجد أسبابٌ أخرى. تقتصر نسبة الأشخاص الذين يُعالَجون من الورم الدَّموي تحت الجافية الكبير والحاد والذين يبقون على قيد الحياة على حوالى 50%.بينما تتحسَّن حالة الأشخاص الذين يُعالَجون من الورم الدَّموي تحت الجافية المزمن عادةً أو لا تتفاقم.