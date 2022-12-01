قَضمَة أو عضَّة الصَّقيع Frostbite

قضمة أو عضَّة الصقيع هي إِصابَة بالبرد، حيث تتجمَّد منطقة من الجسم.

قد يؤدِّي البردُ القارس إلى تجميد الأنسجة، وتخريبها، وتخريب الأنسجة المحيطة بها أحيَانًا.

وقد تصبح المنطقة خدِرَة، وبيضاء، ومتورِّمة، ومتقشِّرة، أو سوداء وجلديَّة القوام.

ولذلك، تتم إعادة تدفئة المنطقة بالمياه الدافئة في أقرب وقتٍ ممكن.

وتشفى معظمُ المناطق بمرور الوقت، ولكنَّ الجراحة مطلوبة لإزالة الأنسجة الميِّتة في بعض الأحيان.

(انظر أيضًا لمحة عن إصابات البرد).

تنجُمُ الأضرارُ الناجمة عن قضمة الصقيع عن مجموعةٍ من العَوامِل.يقتل التجمُّدُ بعضَ الخلايا، ولكنَّ بعضَها الآخر يستمرّ بالبقاء على قيد الحياة.وبما أنَّ البردَ يسبِّب تضيُّقَ الأوعية الدمويَة، لذلك قد تتضرَّر الأنسجة التي هي بالقرب من المنطقة المتجمِّدة، ولكن ليس بالدرجة نفسها، نتيجة لانخفاض تدفّق الدم.ويسبِّب البرد أحيَانًا أيضًا جلطات تتشكَّل في الأوعية الدموية الصغيرة في هذا النسيج.وهذه الجلطات قد تحدّ من تدفّق الدَّم لدرجة أن الأنسجة تتموَّت.وعندما يعود تدفقُ الدَّم إلى المنطقة المصابة، تُطلِق الأنسجة المتضرِّرة عددًا من المواد الكيميائية التي تعزِّز الالتهاب.ويزيد الالتهاب من الأضرار الناجمة عن البرد.وبالإضافة إلى ذلك، يَجرِي إطلاق مواد سامَّة في مجرى الدَّم مع ارتفاع درجة حَرارَة الأنسجة المتجمِّدة.

يضع التعرّض لدرجات حرارة تحت التجمّد أيَّ جزء من الجسم في خطر من قضمة الصقيع.ويعتمد خطرُ الضرَر الناجم عن عضَّة الصقيع على مدى البرودة، ومدَّة تعرُّض الجزء المصاب.الأشخاصُ الأكثر تعرُّضًا لمخاطر الإِصابَة بقضمَة الصقيع هم أولئك الذين لديهم ضعفٌ في الدورة الدموية بسبب مرض السكري أو تصلّب الشرايين، أو تَشنّج الأوعية الدموية (والذي قد يكون ناجمًا عن التدخين، أو بعض الاضطرابات العصبية، أو بسبب عقاقير معيَّنة)، أو نقص تدفق الدَّم بسبب القفّازات أو الأحذية الضيقة جدًّا.وتعدُّ الأيدي والأقدام المكشوفة والوجه والأذنان المكشوفتان هي الأكثر عرضةً للخطر.ويزيد التماسُ مع الرطوبة أو الأجسام المعدنيَّة من احتمال التجمّد والخطورة بشكلٍ خاص.

أعراض عضة الصقيع تختلف أعراض عضة الصقيع بحسب عمق ومقدار الأنسجة المتجمِّدة.تؤدِّي عضَّة الصقيع الضحلة إلى بقعة بيضاء خَدِرة من الجلد، تتقشَّر بعد رفع الحرارة.أمَّا عضَّة الصقيع الأعمق قليلاً فتسبِّب بثورًا وتورمًا في المنطقة المصابة.بينما يجعل التجمّدُ الأعمق الأطراف تشعر بالخدر والبرد والتصلّب.وتكون المنطقةُ شاحبة وباردة؛وغالبًا ما تظهر فقاعات.تشير البثورُ المَليئة بالسوائل الرائقة إلى أضرار أقلّ من البثور المليئة بالسوائل الملطَّخة بالدم. عضة الصقيع في القدم الصورة © Springer Science+Business Media عضة الصقيع الشديدة في اليدين الصورة © Springer Science+Business Media تموت نسيجي ناجم عن عضة الصقيع الصورة © Springer Science+Business Media قد تتسبَّب الأنسجةُ الميتة في أن يصبح الطرف رماديًا وناعمًا (الغنغرينَة الرطبة wet gangrene).إذا حدثت الغنغرينة الرطبة، يجب بترُ الطرف في كثيرٍ من الحالات.وفي كثير من الأحيان، تصبح منطقة الأنسجة الميتة بلون أسود وقوام جلدي (الغَنغَرينَة الجافَّة dry gangrene).

تشخيص عضة الصقيع فحص مزود الرعاية الصحية.

تاريخ تعرّض للبرد يتم تشخيصُ عضَّة الصقيع من خلال مظهرها النموذجي، ووقوعها بعد التعرّض الواضح للبرد.تبدو عضَّةُ الصقيع أحيَانًا مثل الإصابات غير التجمُّدية nonfreezing في الأيَّام القليلة الأولى.ولكن، بعدَ فترة من الزمن، تُظهِر الأنسجة في عضَّة الصقيع الخصائصَ التي تميِّزها عن إصابات الأنسجة غير التجمُّدية.