الإصاباتُ النسيجيَّة غير التجمُّدية

قدمُ الغمر (قدم الخنادق) هي إِصابَة بالبرودة تحدث عندما تبقى القدم في الجوارب والأحذية الرطبة والباردة أو عدَّة أيام.تكون القدم شاحبة، ورطبة، ومتورِّمة، وخدرة، وباردة.وبعدَ التدفئة، تصبح القدم حمراء ومؤلمة باللمس.وفي بعض الأحيان، تظهر بثور، قد تفتح وتصبح مصابة بالعدوى.كما قد يصبح الجلدُ أكثرَ حساسية للتغيّرات في درجة الحرارة وحتى اللمس الخفيف، وهذه الحساسية قد تستمرّ لأسابيع.وقد تتعرَّق القدم بشكلٍ مفرط أيضًا.

ويتكوَّن العلاجُ أساسًا من التدابير التالية:

التدفئة بلطف، والتجفيف، وتنظيف القدم

رفع القَدم

حفظ القدم جافَّة ودافئة

يقوم بعضُ الأطباء بإعطاء المضادَّات الحيوية للوقايَة من العَدوَى.كما يتم إعطاء جرعة معزِّزة من مصل الكزاز إذا كان التطعيمُ ضد الكزاز ليس موجودًا.ويعطي الأطباء أميتريبتيلين amitriptyline أحيانًا للمساعدة في تخفيف الحساسية للألم والضغط الخفيف.وبما أنَّ النيكوتين يضعف تدفّق الدم، لذلك قد يفيد تجنّب التدخين واستعمال منتجات النيكوتين.

ونادرًا ما يحدث هذا النوعُ من الإصابات في اليدين.

غالبًا ما يمكن الوقاية من قدم الغمر عن طريق ارتداء أحذية أو أبواط مناسبة بشكل صحيح، وتغيير الجوارب، وتجفيف القدمين يوميًا على الأقلّ.