الإصاباتُ النسيجيَّة غير التجمُّدية

في الإصابات النسيجيَّة غير التجمُّدية، تُصاب أجزاء من الجلد بالبرودة ولكن ليس بالتجميد.
وتشتمل إصاباتُ الأنسجة غير التجمّدية على الشَّرث؛ وعضَّة الصَّقيع؛ غمر القدم.(انظر أيضًا لمحة عن إصابات البرد).
قضمةُ الصَّقيع Frostnip
قضمة الصَّقيع هي إِصابَة برد تصبح فيها المناطق المبرّدة من الجلد خدرة ومتورِّمة وحمراء.والعلاجُ الوحيد المطلوب هو رفع درجة حَرارَة المنطقة لبضع دقائق.ولكن، في أثناء التدفئة، قد تتضرَّر المنطقة أو تُصاب بحكة شَديدة.لا توجد أضرار دائمة، على الرغم من أنَّ المنطقة في بعض الأحيان تبقى حسَّاسة للبرد بشكل خاص لشهور أو سنوات بعدَ ذلك.
قدمُ الغَمر (الخَنادِق) Immersion (trench) foot
قدمُ الغمر (قدم الخنادق) هي إِصابَة بالبرودة تحدث عندما تبقى القدم في الجوارب والأحذية الرطبة والباردة أو عدَّة أيام.تكون القدم شاحبة، ورطبة، ومتورِّمة، وخدرة، وباردة.وبعدَ التدفئة، تصبح القدم حمراء ومؤلمة باللمس.وفي بعض الأحيان، تظهر بثور، قد تفتح وتصبح مصابة بالعدوى.كما قد يصبح الجلدُ أكثرَ حساسية للتغيّرات في درجة الحرارة وحتى اللمس الخفيف، وهذه الحساسية قد تستمرّ لأسابيع.وقد تتعرَّق القدم بشكلٍ مفرط أيضًا.
ويتكوَّن العلاجُ أساسًا من التدابير التالية:
التدفئة بلطف، والتجفيف، وتنظيف القدم
رفع القَدم
حفظ القدم جافَّة ودافئة
يقوم بعضُ الأطباء بإعطاء المضادَّات الحيوية للوقايَة من العَدوَى.كما يتم إعطاء جرعة معزِّزة من مصل الكزاز إذا كان التطعيمُ ضد الكزاز ليس موجودًا.ويعطي الأطباء أميتريبتيلين amitriptyline أحيانًا للمساعدة في تخفيف الحساسية للألم والضغط الخفيف.وبما أنَّ النيكوتين يضعف تدفّق الدم، لذلك قد يفيد تجنّب التدخين واستعمال منتجات النيكوتين.
ونادرًا ما يحدث هذا النوعُ من الإصابات في اليدين.
غالبًا ما يمكن الوقاية من قدم الغمر عن طريق ارتداء أحذية أو أبواط مناسبة بشكل صحيح، وتغيير الجوارب، وتجفيف القدمين يوميًا على الأقلّ.
الشَّرثُ أو التثليج Chilblains (pernio)
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الشَّرثُ هو رد فعل غير شائع، قد يحدث بالتعرّض المتكرِّر للبرد الجاف.وتشتمل الأعراضُ على الحكّة، والألم، والاحمرار، والتورّم، وفي حالات نادرة، يتغيَّر لوم المناطق المصابة أو تظهر بثور عليها (الجزء الأمامي من الساق أو السطح العلوي للأصابع عادة).تكون الحالةُ مُزعِجة ومتكرِّرة، ولكن ليست خطيرة.وأفضلُ علاج هو منع التعرّض للبرد.يؤدي إعطاءُ نيفيديبين، أو ليمابروست limaprost، أو الستيرويدات القشرية، عن طريق الفم، إلى تخفيف الأعراض أحيانًا.وقد يفيد تجنّب النيكوتين.