أمراض المُرتَفعات

يُعدُّ الصُّعود ببطء أفضل طريقة للوِقاية من مرض المرتفعات،ويكون الارتفاع الذي ينام فيه الشخص أكثر أهميَّة من أقصى ارتفاع وصل إليه في أثناء اليوم.يُعدُّ ضبط سرعة الصُّعود (يُسمَّى الصُّعود المُتدرِّج graded ascent) أساسياً للنشاط في أي ارتفاعٍ يزيد عن 8000 قدم (2500 مترٍ).بالنسبة إلى الارتفاعات التي تزيد عن 10,000 قدم (3,000 متر)، ينبغي على مُتسلِّقي الجبال أو الرحَّالة عدم زيادة ارتفاع مكان النوم لأكثر من 1,600 قدم (500 متر) في اليوم، وينبغي أن يحصلوا على يوم راحة (النوم في نفس المرتفع) كل 3 إلى 4 ليالٍ قبل النوم في أيَّة مرتفعاتٍ شاهقة.إذا كان الأشخاص لا يستطيعون الحدّ من الصعود اليومي إلى أقل من 1,600 قدمًا (500 متر)، ينبغي عليهم الحدّ من متوسط الصعود على إجمالي الارتفاع إلى أقل من 1,600 قدمًا (500 متر) في اليوم.وقد يتطلب هذا إضافة أيام راحة.في أثناء أيَّام الراحة، يكون التنزُّه في النهار سيراً على الأقدام نحو ارتفاعاتٍ أعلى مقبولاً طالما يعود الأشخاص إلى ارتفاعات مُنخفِضة عندما يحين موعد نومهم.

تختلِف قُدرة الأشخاص على الصُّعود من دون أن تظهر لديهم أعراض،ولذلك ينبغي ضبط سرعة التسلُّق عند المجموعة بحيث تكون مناسبة للشخص الذي تأقلم مع الارتفاع الشاهق على نحوٍ هُوَ الأبطأ.

تزول الأقلَمة بسرعة،إذا نزل الأشخاص الذين تأقلمت أجسادهم على المرتفعات إلى مستوياتٍ مُنخفِضةٍ لأكثر من بضعة أيَّام، ينبغي عليهم اتِّباع الصعود المتدرِّج مرَّة أخرى عندما يصعدون من جديد نحو الارتفاعات.