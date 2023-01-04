عوامل الحرب الكيميائيَّة الخانقة الجهازية

هناك أنواع كثيرة من عوامل الحرب الكيميائية التي تؤثِّر في أجزاء مختلفة من الجسمِ.تُؤدِّي المواد الخانقة الجهازية إلى تسمُّم الخلايا في أنحاء الجسم وهي تنطوي على:

مركّبات السيانيد Cyanide

سَلفيد الهيدروجين Hydrogen sulfide

تُسمَّى المواد الخانقة الجهازية عوامل الدَّم أيضًا، وذلك لأنَّها تنتشر عبر الدم؛ولكنها تُسبب الضرر للخلايا في جميع أنحاء الجسم، وليس لخلايا الدم فقط.

تنطوي مُركَّبات السيانيد على سيانيد الهيدروجين وكلوريد السيانوجين، وهُما من السوائل التي تتبخر بسهولة أو تكون بحالة غازيّة بدرجة حرارة الغرفة.ويمكن أن يؤدي احتراق العديد من المواد الكيميائية المنزلية والصناعية إلى إنتاج السيانيد، كما قد يُعاني الأشخاص الذين استنشقوا الدخان من أي نوع من النار الصناعية أو المنزلية من التسمم بالسيانيد أيضًا.ورغم أنَّ للسيانيد رائحة مميزة مثل رائحة اللوز المر، إلا أنَّ حوالى نصف الأشخاص تقريبًا لا يستطيعون كشفه.

هل تعلم...

يكُون سَلفيدُ الهيدروجين في حالةٍ غازيَّة دائمًا ضمن درجة حرارة الغرفة، لذلك يكون التعرض له عن طريق الاستنشاق عادةً؛ويمكن إنتاج سَلفيد الهيدروجين عن طريق خلط المواد الكيميائية المنزلية التي تحتوي على الكبريت مع الأحماض؛ويمكن أن يؤثر الغاز المتبقي في رجال الإنقاذ، ممَّا يسبِّب العديد من الإصابات الإضافية.كما يجري إنتاج سَلفيد الهيدروجين أيضًا عندما يتحلل السماد العضوي؛وغالبًا ما تحتوي حُفر السماد العضوي في المزارع الكبيرة على كميات قاتلة من الغاز.يكون لسلفيد الهيدروجين رائحة مميزة تُشبه البيض الفاسد، ولكن تُؤدِّي التراكيز العالية منه إلى ضررٍ في قدرة الشخص على كشف الرائحة.

أعراض إصابات المواد الخانقة الجهازية يُؤدِّي السيانيد في البداية إلى اللهاثَ وتسرّع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم؛وقد يُعاني المُصابون من اختلاجات ويفقدون الوعي خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 30 ثانيةً؛كما قد تظهر عليهم علامات تُشبه علامات الكزاز، بما فيها انعقال الفك (الضزز lockjaw) والتكشير وتقوّس العنق.ويمكن أن يبدو الجلد أحمرَ اللون، ولكن تظهر مسحة خفيفة من اللون الأزرق على الجلد عندَ نصف الأشخاص المصابين. كما يُمكن أن يُؤدِّي سَلفيد الهيدروجين بجرعات عالية إلى حدوث اختلاجات وفقدان للوعي أيضًا.وقد يتعرضُ المُصابون إلى ضرر في القلب.قد يؤدي التعرض المستمر إلى جرعاتٍ منخفضة من سَلفيد الهيدروجين إلى تهيج العين والأغشية التي تُبطِّنُ الأنف والحلق وإلى الصداع والضعف وضعف التنسيق والغثيان والتقيُّؤ وضيق الصدر وفرط التهوية.

تشخيص إصابات المواد الخانقة الجهازية تقييم الطبيب ينبغي مُعالجة الأشخاص الذين تأثروا بشكلٍ شديدٍ على الفور، ولذلك يضعُ الأطباءُ التَّشخيصَ استنادًا إلى الأعراض والتاريخ عند الشخص المُصاب.بعدَ التعرُّض إلى سلفيد الهيدروجين، فإنَّ أية عملة معدنية يحملها الشخص قد يحدث لها تغير في اللون نحو الأخضر أو تُصبح داكنة، مما يُمكن أن يزيد من اشتباه الطبيب في التعرض إلى سلفيد الهيدروجين.قد تُشيرُ اختبارات الدم التي يطلبها الأطباء عادةً إلى التعرض إلى سيانيد الهيدروجين أو سلفيد الهيدروجين، ولكن يُمكن تأكيد هذا التعرض عن طريق اختبارات متخصصة فقط.