المتفجراتُ والإصابات الناجمة عن الانفجارات

بالنسبة إلى حوادث الإصابات الجماعية التي تنطوي على الانفجارات، يجري التعرف إلى 3 مناطق متَّحدة المركز:

مركز الانفجار Blast epicenter

المُحِيط الثانوي Secondary perimeter

المُحيط الخارجي للانفجار Blast periphery

بالنسبة إلى مركز الانفجار (منطقة القتل kill zone)، يكون معظم الأشخاص ميتينَ أو تعرضوا إلى إصاباتٍ قاتلة؛وبالنسبة إلى المُحِيط الثانوي (منطقة الإصابات الحرجة)، يكون هناك عدد أكبر من الناجين، ولكن يميل العديد منهم إلى أن تكون لديهم إصابات متعددة،وبالنسبة إلى المُحيط الخارجي للانفجار (منطقة الجرحى القادرين على السَّير)، يكون لدى معظم المُصابين إصابات لا تهدد الحياة ورضوض نفسية.

يُولِّدُ الانفجار موجة انفجارية،ويمكن أن تُؤدِّي الموجة الشديدة إلى تمزُّق النسيج،بينما يمكن أن تؤدي الموجة الأقل شدَّة إلى ضررٍ في طبلة الأذن والرئتين والبطن،كما قد تُؤدي الموجات الانفجارية إلى قذف الحطام بسرعة عالية جدًا، بحيث يُمكن أن تُسبب إصابات في أي جزء من الجسم.

أعراض الإصابات الناجمة عن الانفجارات قد يعاني الأشخاصُ الذين تعرضوا إلى إصابة في الرئتين بسبب الانفجار من ضيق النفس والسعال (بما في ذلك السعال المدمَّى) وألم في الصدر وسرعة التنفس والأزيز التنفسي؛كما قد يعاني الأشخاص الذين تعرضوا إلى إصابات في البطن بسبب الانفجار من ألمٍ في البطن وغثيان وتقيُّؤ ودم في القيء وألم في المستقيم وألم في الخصيتين.تنطوي الإصابات الأخرى الناجمة عن الانفجار على العمى أو الصمم أو إصابة الحبل الشوكي أو الألم عند المشي،وقد يبدو البعض كما لو أنهم تعرضوا إلى السكتة أو نوبة قلبية.

تشخيص الإصابات الناجمة عن الانفجارات تقييم حول رضح مُتعدِّد (استخدام دراسات التصوير وتخطيط كَهربيَّة القلب) يجري تقييم حالات الأشخاص الذين تعرضوا إلى إصابات بسبب الانفجار للتحري عن رضح مُتعدِّد، بما في ذلك الإصابة في الرئتين والأذنين؛ويحاول الأطباء التعرف إلى أية إصابة تنطوي على اختراق للجسم أو إصابة هرسيَّة،ويقومون بدراساتٍ تصويريَّة ويُراقِبون المصابين عن طريق تخطيط كهربية القلب.