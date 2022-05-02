الأدوية الوهميَّة placebos هي موادّ تُصنَع بحيث تشبه الأدوية، دون أن تحتوي على المادة الدوائية الفعَّالة.

(انظر أيضًا لمحة عامَّة عن الأدوية).

تُصنع الأدوية الوهميَّة بحيث تبدو مشابهة تمامًا للأَدوِيَة الحقيقية، إلَّا أنَّها تكون محتوية على مادة غير فعَّالة، كالنشاء أو السكَّر.ويقتصر استعمالُ الأدوية الوهميَّة حاليًّا على الدراسات البحثيَّة (انظر علم الأدوية).

يشعر بعضُ الأشخاص الذين يستعملون الأدوية الوهميَّة بالتحسُّن، رغم عدم وجود مواد دوائيَّة فعَّالة.وتظهر عندَ البعض الآخر "الآثار الجانبية". وتسمَّى هذه الظاهرة بتأثير الدواء الوهمي placebo effect، والذي يبدو أنه يحدث لسببين:السببُ الأول هو التغيُّر العَرَضي coincidental change؛حيث تظهر الكثير من الحالات الصحيَّة والأَعرَاض وتزول من دون علاج، لذلك فإنَّ شعورَ الشخص الذي يستعمل الدواء الوهمي بالتحسُّن أو بتفاقم الحالة قد يكون عَرَضيًّا.وعندَ حدوث هذا التغيُّر، فإنَّ الفضلَ أو اللوم على النتيجة قد يعود بشكلٍ غير صحيح إلى الدواء الوهمي .أمَّا السببُ الثاني فهو التوقُّع anticipation (الذي يُسمَّى قابلية الإيحاء أحيانًا).إنَّ توقُّعَ قيام الدواء بعمله غالبًا ما يجعل الأشخاص يشعرون بالتحسُّن فعلاً.

ويكون التأثيرُ الرئيسي للدواء الوهمي في الأَعرَاض بدلًا من المرض الفعلي؛فمثلًا، لا يؤدي استعمال الدواء الوهمي إلى تسريع شفاء العظم المكسور، ولكنه قد يجعل الألم يبدو أقلَّ شدَّة.ويبدو أنَّ بعضَ الأشخاص يكونون أكثرَ استعدادًا لتأثير الدواء الوهمي من غيرهم.كما يكون الأشخاصُ، الذين لديهم موقف إيجابي تجاه الأدوية والأطباء والممرِّضات والمستشفيات، أكثرَ استعدادًا للاستجابة للدواء الوهمي من الأشخاص الذين لديهم موقف سلبي.

عندما يَجرِي تطوير دواء جديد، يقوم الباحثون المشرفون على الدراسات بالمقارنة بين تأثير الدواء الحقيقي وتأثير الدواء الوهمي، وذلك لأنَّ أيَّ دواء قد يكون له تأثيرٌ الدواء الوهمي غير المرتبط بتأثير الدواء الحقيقي.ولذلك، يجب أن يكونَ تأثير الأدوية الحقيقية مُميَّزًا عن تأثير الأدوية الوهميَّة.وفي العادة، يُعطى نصف المشاركين في الدراسات الدواء الحقيقي، بينما يُعطى النصفُ الآخر دواءً وهميًا يطابق الدواءَ الحقيقي في المظهر عادةً.وفي الواقع، لا يعرف المشاركون ولا الباحثون أيُّ المجموعتين استعملت الدواء الحقيقي أو الدواء الوهمي (هذا النوع من الدراسة يسمى الدراسة مزدوجة التعمية).

وعندَ اكتمال الدراسة، تُقارن جميع التغيُّرات المُلاحظة عند المشاركين الذين استعملوا الدواء الفعَّال مع التغيُّرات الملاحظة عند المشاركين الذين استعملوا الدواءَ الوهمي.ينبغي أن يكون تأثيرالدواء الحقيقي أفضلَ بكثير من تأثير الدواء الوهمي لإجازة استعماله.يُلاحظ في بعض الدراسات حدوثُ تحسُّن عند نَحو 50٪ من المشاركين الذين استعملوا الدواءَ الوهمي (مثال على تأثير الدواء الوهمي)، ممَّا يجعل من الصعب إظهار فعَّالية الدواء التي يجري اختباره.

الدواء الوهمي أو الغُفْل Placebo: سوف أكون أفضل