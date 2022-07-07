التحمُّل ومقاومة الأدوية

يمكن القول بأنَّ سلالات الكائنات الحية الدقيقة (الجراثيم أو الفيروسات) قد تطوّر مقاومة (resistence)، عندما تعجز المضادَّات الحيوية والأدوية المُضادَّة للفيروسات التي تكون فعَّالة ضدَّها عادةً عن القضاء عليها أو تثبيطها (أو عندَ الحاجة إلى جرعاتٍ أكبر بكثير من الجرعات العادية للحصول على التأثير نفسه).وبالمقابل، يمكن للخلايا السرطانية تطوير مقاومة لعقاقير المُعالجة الكِيميائيَّة.

تحدث هذه المقاومة نتيجة الطفرات التي تحدث تلقائيًّا في أيِّ مجموعة من الكائنات الدقيقة أو الخلايا النَّامية، سواءٌ أتعرَّضت للأدوية أم لم تتعرَّض.حيث تُغيِّر معظمُ هذه الطفرات الكائن الدقيق أو بنية الخلية أو المسالك الكيميائية الحيويَّة بطريقة ضارة للكائن الدقيق أو الخلية.ولكنَّ يمكن لبعضَ الطفرات أن تُغير أجزاء الخلية أو الكائن الدقيق التي تتأثر بالأدوية، وتحدُّ من قدرة الدواء على العمل (وهذا ما يَتسبَّب في حدوث المقاومة).وبما أنَّ حدوثَ مثل هذه الطفرات نادرٌ جدًّا، فإنَّه لا يوجد سوى عدد قليل من هذه الكائنات الدقيقة أو الخلايا المقاومة في أّيِّ مجموعة عادةً.ولكنَّ قضاءَ أحد الأدوية على جميع الكائنات الدقيقة أو الخلايا "الطبيعية" أو على معظمها يُرجِّح أن تكون نسبة كبيرة جدَّا من الخلايا النَّاجية مقاومة لهذا الدَّواء.وإذا لم تُقتَل الخلايا الناجية المقاومة من قِبَل الدفاعات الطبيعية للجسم، وهو أمَرٌ مُرجَّح الحدوث عندَ إيقاف استعمال الأدوية مبكِّرًا جدًّا أو عندَ عدم استعمالها بالطريقة الصحيحة، فإنَّها قد تتكاثر مرَّةً أخرى وتنقل خاصيَّة المقاومة إلى ذرِّيتها.