لمحة عامة عن التفاعلات الدوائية الضارة

التفاعلات الضائرة للدَّواء (التأثيرات الضائرة) هي أيُّ تأثيرات غير مرغوب فيها للعقار أو الدواء.

وصف العالم الألماني بول إهرليخ الدواءَ المثالي بأنه "رصاصة سحرية" في مطلع القرن العشرين. حيث يستهدف مثل هذا الدواء موقع المرض بشكلٍ دقيق دون أن يضرَّ بالأنسجة السليمة.ورغم أن الكثير من الأدوية الجديدة تستهدف المرض بشكل أكثر دقة من سابقاتها، إلا أن أيَّا منها لم يُصب الهدف بدقةٍ حتى الآن.

يؤدي استعمالُ معظم الأدوية إلى ظهور عدّة تأثيرات، ولكنَّ تأثيرًا واحدًا فقط - التأثير العلاجي - يكون مطلوبًا لعلاج الاضطراب عادةً.ويمكن اعتبارُ التأثيرات الأخرى غيرَ مرغوب فيها، سواءٌ أكانت ضارة في جوهرها أم لا؛فعلى سبيل المثال، تسبِّب بعض مضادَّات الهيستامين النعاس، بالإضافة إلى ضبط أعراض الحساسية.ولكن، عندَ استعمال أحد الأدوية غير الموصوفة للمساعدة على النوم، التي تحتوي على مضاد هيستامين، فإنَّ النعاسَ يُعدُّ في هذه الحالة تأثيرًا علاجيًّا.أمَّا عندَ استعمال مضاد الهيستامين لضبط أعراض الحساسية خلال النهار، فإنَّ النعاسَ يعدُّ تأثيرًا مزعجًا غير َمرغوب فيه.

يشير معظمُ الأشخاص، بمن فيهم مقدِّمو الرعاية الصحية، إلى الآثار غير المرغوب فيها بمصطلح الآثار الجانبية side effects. كما يُستعمل مصطلح آخر، وهوالتأثيرات الجانبيَّة للأدوية.إلَّا أنَّ مصطلح الأثر الجانبي للدواء adverse drug reaction يُعدُّ من الناحية التقنيَّة أكثرَ ملاءمة بالنسبة لآثار الأدوية غير المرغوب فيها أو المزعجة أو الضارة noxious أو التي قد تكون مؤذية.

معدَّل انتشار التأثيرات الجانبيَّة للأدوية ليس مستغربًا أن تكونَ التأثيرات الجانبيَّة للأدوية شائعة؛فمعظم هذه التأثيرات الجانبيَّة للأدوية تكون خفيفة نسبيًّا، ويزول الكثير منها عندَ إيقاف استعمال الدواء أو عند تغيير الجرعة.بينما تتناقص شدَّة بعضها الآخر تدريجيًّا مع تكيُّف الجسم مع الدواء.ولكن، تكون التأثيراتُ الجانبيَّة الأخرى للأدوية أشدَّ خطورة، وتستمر لمدّة زمنيَّةٍ أطول.وفقًا للمشروع الوطني الإلكتروني لمراقبة الإصابات - مشروع مراقبة التأثيرات الدوائية الضائرة (NEiss–CADES)، كان هناك ما يُقدَّر بـ 6 زيارات لقسم الطوارئ لكل 1,000 شخص سنويًا في الفترة من عام 2017 إلى عام 2019 لعلاج أذيات ناجمة عن أدوية.جرى قبول حوالى 39% من تلك الحالات في المشافي.في التقديرات السابقة في الولايات المتّحدة، كانت 3 إلى 7٪ من حالات القبول في المشافي لتدبير التأثيرات الضائرة للأدوية.تظهر التأثيراتُ الجانبيَّة للأدوية عندَ نَحو 10 إلى 20٪ من حالات دخول المستشفى، ويكون نَحو 10 إلى 20٪ من هذه االتأثيرات شَديدًا.لا تشتمل هذه الإحصائيات ُعلى عدد من التأثيرات الجانبيَّة للأدوية التي تحدث عندَ الأشخاص الذين يعيشون في دور رعاية المسنين أو غيرها من مراكز الرعاية. على الرغم من أنَّ العددَ الدقيق للتَّأثيرات الجانبية للأدوية غير مؤكد، إلَّا أنَّها تُشكِّلُ بشكلٍ واضح مشكلةً كبيرةً من مشاكل الصحّة العامة يمكن الوقاية منها غالبًا. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تحدث التأثيرات الضائرة المميتة للأدوية بشكل رئيسي عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا.تُسهم كل من أخطاءُ الوصفات الطبية وعدم القدرة أو الفشل في استعمال الأدوية الموصوفة على النحو الصحيح الموصوفة به في حدوث التفاعلات الضائرة للأدوية (ADRs). هل تعلم...

التأثيراتُ الجانبيَّة الشائعة للأدوية تعدُّ اضطراباتُ السبيل الهضمي - نقص الشهية والغثيان والشعور بالنفخة والإمساك والإسهال - تأثيراتٍ جانبيَّة شائعة بشكلٍ خاص، وذلك لأن معظم الأدوية تُستعملُ عن طريق الفم، وتمرُّ عبر القناة الهضمية.إلَّا أنَّ أيَّ عضو من أعضاء الجسم يمكن أن تظهرَ فيه التَّأثيرات الجانبيَّة للأدوية.يتأثَّر الدماغ عند كبار السن (انظر أيضًا الشيخوخة والأدوية) عادةً، ممَّا يؤدِّي إلى الشعور بالنعاس والتخليط الذهني.

تحديدُ التأثيرات الجانبيَّة للأدوية وتسجيلها تُعرَف الكثيرُ من التأثيرات الجانبيَّة للأدوية عندَ اختبارها قبل تقديمها إلى هيئة الغذاء والدواء للموافقة عليها.ولكن، لا تُكتَشف التأثيرات الجانبيَّة الأخرى للأدوية، التي تكون غير شائعة عادةً، إلَّا بعدَ طرح الدواء في السوق بمدة كافية لاستعماله من قِبل عدد كبير من الأشخاص.وبذلك، يُطلب من مُقدمي الرعاية الصحية الإبلاغ عن التأثيرات الجانبيَّة المُتوقَّعة للأدوية إلى هيئة الغذاء والدواء. الجدول بعضُ التأثيرات الجانبيَّة المهمَّة للأدوية