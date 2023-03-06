شدَّةُ التأثيرات الجانبيَّة للأدوية

التفاعلات الضائرة للأدوية (التأثيرات الضائرة) هي أيُّ تأثيرات غير مرغوبٍ فيها للعقار (بما في ذلك الأدوية).لا يتوفَّر مقياسٌ عام لوصف أو تحديد شدَّة التأثيرات الجانبيَّة للأدوية.ويُعدُّ التقييم ذاتيًّا إلى حدٍّ كبير.يمكن وصفُ التأثيرات الجانبيَّة بأنها:

خفيفة

متوسِّطة

شَديدة

قاتلة (مميتة)

لا يعني ظهور التأثيرات الجانبية الدوائية الضارة الخفيفة أو المتوسطة ضرورةَ إيقاف استعمال الأشخاص للدواء، لاسيَّما عندَ عدم توفُّر البديل المناسب.ولكن، من المُرجَّح أن يعمدَ الأطباء إلى إعادة تقييم الجرعة، وعدد مرات الاستعمال (عدد الجرعات اليوميَّة)، وتوقيت استعمال الجرعات (مثل، قبل أو بعد وجبات الطعام؛ في الصباح أو قبل النوم).يمكن استعمالُ أدوية أخرى لضبط التأثيرات الجانبيَّة للأدوية (كمليِّن البراز لتخفيف الإمساك).

التأثيراتُ الجانبيَّة الدوائيَّة الخفيفة توصف التأثيراتُ الجانبيَّة الخفيفة عادةً بأنَّها ذات أهميَّة قليلة، وهي تشتمل على ما يلي: الاضطرابات الهضميَّة (مثل الغثيان والإمساك والإسهال)

الصُّداع

التعب

أوجاع عضليَّة مجهولة السبب أو غامضة

التوعُّك (شعور عام بالمرض أو بالانزعاج)

تغيُّرات في أنماط النوم ولكنَّ هذه التأثيرات الجانبيَّة قد تُسبِّبُ ضيقًا شديدًا للأشخاص الذين يعانون منها.ونتيجة لذلك، قد تنقص رغبةُ الأشخاص في استعمال دوائهم وفق التعليمات، وقد لا تتحقَّق أهداف المعالجة.

التأثيراتُ الجانبيَّة المتوسِّطة للدواء تنطوي التأثيراتُ الجانبية المتوسِّطة على ما يلي: الطفح الجلدي (وخصوصًا إذا كان منتشرًا ومستمرًّا)

الاضطرابات البصرية (وخصوصًا عندَ الذين يرتدون العدسات المصحِّحة)

الرُّعاش العضلي Muscle tremor

صعوبة التبوُّل (تأثير شائع للكثير من الأدوية عندَ كبار السنِّ من الرجال)

أي تغيُّر محسوس في المزاج أو الوظيفة الذهنيَّة

بعض التغييرات في مُكَوِّنات الدم، مثل انخفاض مؤقَّت وعكوس في عدد الكريَّات البيض أو في المستويات الدمويَّة لبعض المواد، مثل الغلُوكُوز كما تُصنَّف التأثيرات الجانبيَّة التي توصف بأنها خفيفة عادةً مع التأثيرات المتوسِّطة عندما يعدُّها الشخصُ الذي يعاني منها مزعجة أو مُسبِّبة للضيق أو لا تطاق.

التأثيرات الجانبيَّة الشَّديدة للدواء تشتمل التأثيراتُ الجانبيَّة الشديدة على التأثيرات التي قد تكون مهدِّدة للحياة (مثل فشل الكبد، وعدم انتظام ضربات القلب، وبعض أنواع ردَّات الفعل التحسُّسيَّة)، وتلك التي تؤدي إلى إعاقة مستمرة أو مهمَّة أو إلى دخول المستشفى، وتلك التي تسبِّب حدوث تشوُّهاتٍ خِلقيَّة.ولكنَّ التأثيرات الجانبيَّة الشديدة نادرة نسبيًّا.يجب على المرضى الذين تحدث عندهم تأثيرات جانبيَّة شديدة عادةً أن يُوقفوا استعمالَ الدواء، وأن يخضعوا للعلاج.ولكن، ينبغي أن يستمرَّ الأطباءُ في إعطاء الأدوية ذات المخاطر المرتفعة أحيانًا (مثل المعالجة الكيميائية للأشخاص المصابين بالسرطان أو مثبِّطات المناعة للأشخاص الذين يخضعون لزرع الأعضاء).يستعمل الأطباءُ جميعَ الوسائل الممكنة لضبط التأثيرات الجانبيَّة الشديدة للأدوية.

التأثيرات الجانبيَّة المُميتة للأدوية التأثيرات أو التفاعلات الجانبيَّة المُميتة هي التأثيرات الجانبيَّة الدوائيَّة التي تؤدي بشكلٍ مباشر أو غير مباشر إلى حدوث الوفاة.تكون هذه التأثيراتُ شديدة عادةً لم تُكتَشف في الوقت المناسب، أو أنَّها لم تستجب للعلاج.قد يتسبَّب حدوثُ التفاعلات المميتة في سحب بعض الأدوية من السوق (مثل تروغليتازون وتيرفينادين).