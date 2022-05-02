احتياطاتُ استعمال الأدوية التي تعُطَى من دون وصفة طبيَّة

تستقلبُ أجسامُ الأطفال الأدويةَ وتتفاعل معها بطريقةٍ مختلفةٍ عن أجسام البالغين.ويمكن أن يستعملَ الكثيرُ من الأشخاص الدواءَ لسنواتٍ كثيرة قبل اكتشاف مخاطره على الأطفال؛فعلى سبيل المثال، مرَّت سنوات عديدة قبلَ أن يؤكِّد الباحثون أنَّ خطر متلازمة راي Reye syndrome كان مرتبطًا باستعمال الأسبرين عندَ الأطفال المصابين بجدري الماء أو الأنفلونزا.وكثيرًا ما يُفاجَأ الأطباء والآباء على حدٍّ سواء عندَ معرفة أنَّ معظمَ الأدويَة التي تُعطَى من دون وَصفَة طبيَّة، والتي من ضمنها الأدوية المدوَّن عليها جرعات الأطفال، لم يَجرِ اختبارها جيِّدًا عند الأطفال.لم تثبت فعَّاليةُ بعض أدوية السعال والزُّكام، وخصوصًا عند الأطفال؛ لذلك فإنَّ استعمالَ هذه الأدوية عندهم قد يُعرِّضهم من دون داعٍ إلى تأثيراتٍ ضارةٍ للدواء، وقد يكون هدرًا للمال.

وقد يكون استعمالُ جرعةٍ صحيحةٍ من الدواء للطفل من صعبًا.وعلى الرغم من أنَّه يُعبَّر عن جرعات الأطفال بمصطلحات الفئات العمرية غالبًا (على سبيل المثال، الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2-6 أو 6-12)، إلَّا أنَّ العمرَ ليس أفضل معيار؛فقد يوجد اختلافٌ كبيرٌ في أحجام أجسام الأطفال ضمن نفس الفئة العمريَّة، لذلك ينصح الخبراءُ باستعمال وزن الطفل لتحديد جرعات الأدوية التي تُعطى من دون وصفةٍ طبيَّة.

وإذا كان المُلصقُ لا يتضمَّن التعليمات المتعلِّقة بالجرعة التي يجب أن يستعملها الطفل من الدواء، فلا ينبغي على الوالدين إعطاء الجرعة عن طريق التخمين.يجب على أحد الأبوين، عند الشكٍّ بمقدار الجرعة، أن يستشيرَ الصيدلاني أو الطبيب.وقد تقي مثل هذه الاستشارة الطفلَ من استعمال دواءٍ خطيرٍ أو جرعةٍ مرتفعةٍ بشكل خطير من دواءٍ قد يكون مفيدًا.

تتوفَّر الكثيرُ من أدوية علاج الأطفال على شكل سوائل.ورغم أنَّ اللصاقة (أو النَّشرة الدَّوائية) يجب أن تتضمَّن إرشادات توجيهية واضحة حول الجرعة، إلَّا أنَّه قد تُستعملُ جرعة خاطئة للطفل نتيجة استعمال الكبار لملعقةٍ صغيرةٍ عاديَّة.وتُعدُّ ملاعقُ القياس هي ملاعق المطبخ الدقيقة بما يكفي لقياس الأدوية السائلة.ولكن، يُعدُّ استعمالُ ملعقة القياس الأسطوانيَّة أفضل بكثير لقياس جرعة الطفل، ويفضَّل استعمال محقنٍ فمويٍّ لقياس وإعطاء كميةٍ دقيقةٍ من الدواء في فم الرضيع.يجب نزعُ الغطاء من طرف المحقن الفموي قبلَ استعماله دائمًا؛فقد يختنق الطفلُ إذا جَرَى دفع الغطاء عن طريق الخطأ نحوَ الرغامى.يأتي مع الأدوية المخصَّصة لعلاج الأطفال جهاز قياسٍ مُغلَّفٍ في بعض الأحيان.لذلك، يجب استعمال الجهاز الموجود مع عبوة الدواء لقياس الجرعة المناسبة.

تتوفَّر الكثير من أدوية الأطفال في أكثر من شكل واحد.ولذلك، يجب على البالغين قراءة الملصقات بعناية في كل مرَّة يَجرِي فيها استعمال دواءٍ جديدٍ للأطفال.