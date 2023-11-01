سَرطانُ البروستات

يمكن أن تشفي المُعالجةُ الشعاعيَّة من السرطانات التي تقتصر على البروستات، وكذلك السَّرطانات التي غزت الأنسجةَ المحيطة بالغدَّة.ولكن، على الرغم من أن المُعالجَةَ الشعاعيَّة لا يمكن أن تشفي من السَّرَطان الذي انتشر إلى أعضاء بَعيدة، لكن يمكن أن تساعدَ على تخفيف الألم الناجم عن انتشار سرطان البروستات إلى العظام.

يُعطي الأطباء في بعض الأحيان العلاج الشعاعي بعدَ الجِراحة لعلاج المناطق المحيطة بالبروستات أو عند وُجِود المستضد النوعي للبروستات في الدَّم بعدَ الجراحة.يُشير وجود المستضد النوعي للبروستات (PSA) في الدَّم بعد الجراحة إلى أنَّ الجراحة لم تستأصل السرطان بأكمله.

وبالنسبة لمراحل عَديدة من سَرطان البروستات، تكون معدَّلاتُ البقاء على قيد الحياة لمدَّة 10 سنوات بعدَ المُعالجَة الشعاعيَّة مرتفعةً مثل تلك التي تتحقَّق بالجراحَة تقريبًا.وأكثر من 90٪ من الرِّجال المُصابين بسرطان البروستات المقتصر على الغدَّة يعيشون 10 سنوات على الأقلّ بعدَ خضوعه للمُعالجة الشعاعيَّة.يمكن تطبيقُ المُعالجة الشعاعيَّة كما يلي:

المُعالجة الشعاعيَّة بحزمةٍ خارجيَّة (تستخدم لعِلاج السَّرَطان ضمنَ غدَّة البروستات، وسرطان البروستات الذي انتشر إلى العظام)

الزرعات أو الطُّعوم المشعَّة (تُستخدَم لعِلاج السَّرَطان منخفض الخطورة ضمن غدَّة البروستات، ولكن ليس لسرطان البروستات التي انتشر إلى العظام)

الرَّاديوم-223 (عامل وريدي يُستخدَم لعِلاج سرطان البروستات الذي انتشر إلى العظام، ولكن ليس السَّرَطان داخل غدَّة البروستات)

في المُعالجة الشعاعيَّة بحزمة خارجيَّة يُستخدَم جهاز لإرسال حُزَم من الإشعاع نحوَ البروستات والأنسجة المحيطة بها.كما يُستخدَم التصويرُ المقطعي المُحوسَب (CT) غالبًا للمساعدة على تركيز الحزمة الشعاعيَّة بشكل أكثر دقَّة على السَّرَطان عن طريق تحديد البنى المُصَابة بشكلٍ دقيق.ويُسمَّى هذا الأسلوبُ المُعالجَةَ الشعاعيَّة المُكيَّفة ثلاثيَّة الأبعاد three-dimensional conformal radiation therapy.وتُعطَى هذه المُعالَجَة لمدَّة 5 أيام في الأسبوع، على مَدى 7-8 أسابيع عادة.على الرَّغم من أنَّ درجةً معيَّنة من خلل الانتصاب يمكن أن تحدثَ في ما يصل إلى 40٪ من الرجال، لكنَّها أقلّ ميلًا للحُدوث خلال الفترة المباشرة التالية للمُعالجَة الشعاعيَّة بالمقارنة مع الفترة المباشرة ما بعدَ استئصال البروستات.ولكن، بعدَ أشهر أو سنوات، يبدو أنَّ احتمالَ التعرُّض لضعف الانتصاب بعدَ المُعالجَة الشعاعيَّة مماثلٌ لما يحدث بعدَ استئصال البروستات.سَلسُ البول نادرٌ عندَ استخدام المُعالجَة الشعاعيَّة المكيَّفة ثلاثية الأبعاد.(المُعالجَة الشعاعيَّة المُعدَّلَةُ الشِدَّة) IMRT (intensity-modulated radiation therapy) و المُعالجَة الشعاعيَّة التجسيميَّة للجسم stereotactic body radiation therapy هما تعديلان على المُعالجَة الشعاعيَّة المعياريَّة.وفي بعض الأحيان، بالنسبة إلى السرطانات الأكثر عدوانية، يعطي الأطباء أيضًا العلاج الهرموني لمدة تصل إلى سنتين أو ثلاث سنوات، بالإضافة إلى المُعالجة الشعاعيَّة.

وتحدث الندباتُ التي تضيِّق الإحليل وتُعِيق تدفقَ البول (تضيُّق الإحليل) في نَحو 5 إلى 10 ٪ من الرِّجال المعالجين بحزمة إشعاعية علاجية خارجية.وتشتمل التأثيراتُ الجانبيَّة المزعجة الأخرى، ولكن المؤقَّتة عادة، على الحرقة في أثناء التبوُّل، والحاجة إلى التبوُّل بشكلٍ متكرِّر، ووجود الدَّم في البول، والإسهال الذي يكون مُدمَّى في بعض الأحيان، والتهاب المستقيم الشعاعي (يسبِّب تهيُّجَ المستقيم والإسهال عادة)، والرغبة الفجائيَّة بالتبرُّز.في حالاتٍ نادرة، يُصاب الرجال بسرطانات في الأعضاء المحيطة (المثانة والمستقيم) بسبب العلاج الإشعاعي.

هناك شكل مختلف من المعالجة الشعاعية بحزمة خارجية هو العلاج بحزمة البروتون، وهي تستعمل شكلًا مختلفًا من الإشعاع يسمَح بتطبيق الإشعاع بشكلٍ أكثر دقَّة على الخلايا السرطانية مع تجنّب الخلايا السليمة.وقد تبيَّن أنَّ العلاج بحزمة البروتون مُفيدٌ للسَّرطانات الأخرى، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت آثاره الجانبية في سرطان البروستات أقلّ من المعالجة الشعاعيَّة الخارجيَّة الشعاعيَّة المعياريَّة.

تتضمن التطورات الحديثة في العلاج الإشعاعي لسرطان البروستات

وضع علامات حول البروستات لتحسين استهدافها

استخدام إبرة عبر المستقيم لوضع فاسحات الهيدروجيل في المستقيم للتقليل من التأثيرات السامة للإشعاع (تتحلل فاسحات الهيدروجيل هذه في نهاية المطاف وتُمتص في الأنسجة)

تقسيم الجرعات الكبيرة من الإشعاع مع مرور الوقت وإعطاءها على مدى أقصر (أيام أو أسابيع أقل) بالمقارنة مع الإشعاع التقليدي

يمكن إدخالُ غرسات مشعَّة في البروستات (المعالجة الشعاعيَّة الموضعيَّة brachytherapy).وهذه الغرساتُ تكون بشكل قطع صَغيرة من المواد المشعَّة شَبيهة بالبذور.يحقن الأطبَّاءُ الغرساتِ في غدَّة البروستات من خلال المنطقة بين الصَّفَن والشرج، باستخدام الموجات فوق الصوتيَّة أو بتوجيه التصوير المقطعي المُحوسَب.ويمكن أن تُنجَز المعالجة الشعاعيَّة الموضعيَّة في أقلّ من ساعتين، وهي لا تتطلَّب جلسات علاجية متكرِّرة، ويمكن تطبيقها باستعمال التخدير الشوكي أو النخاعي.كما أنَّ المُعالجةَ الشعاعيَّة الموضعيَّة يمكن أن تعطي جرعاتٍ عالية من الإشعاع للبروستات أيضًا، في حين غالبًا ما تتجنَّب الأنسجةَ المحيطة السليمية وتسبِّب تأثيرات جانبية أقلّ.ولكن، قد تسبب هذه المُعالجَة الشعاعيَّة الموضعيَّة تضيُّقَ الإحليل في ما يصل إلى 10٪ من الرِّجال.وينخفض النشاطُ الإشعاعي للبذور مع مرورِ الوقت.وقد تُطرَح هذه البذورُ في وقتٍ لاحق مع البول.يجب على الرِّجال المُعالَجين بهذه البذور تجنُّب المُخالطة الوَثيقَة مع النساء الحَوامِل والأطفال الصِّغار لفترة من الزمن بعدَ هذا الإجراء، لأنَّ النشاطَ الإشعاعي يمكن أن يكونَ ضارًّا بالجَنين أو الطفل الصَّغير.تكون معدلاتُ الشفاء لمدَّة 10 إلى 15 سنة بعدَ المُعالجَة الشعاعيَّة الموضعيَّة مماثلةً للمعدَّلات التي نحصل عليها بالمُعالجَات الأخرى بالنسبة لبعض الرِّجال.ويُنصَح في بعض الأحيان بالعلاج المشترك بين المُعالجَة الشعاعيَّة الموضعية والمُعالجة الشعاعيَّة بحزمةٍ خارجيَّة للسَّرَطانات الأكثر عدوانيَّة.تتوفَّر الطعومُ المُؤقَّتة للمعالجة الشعاعيَّة الموضعيَّة (التي تحتاج إلى إقامة في المستشفى لليلة واحدة) في بعض المراكز.

الراديُوم 223 هو دواءٌ يُعطَى عن طريق الوَريد، حيث ينبعث منه نوعٌ معيَّن من الإشعاع (إشعاع ألفا).وعلى عكس المُعالجة الشعاعيَّة بحزمة خارججيَّة والمُعالجة الشعاعيَّة الموضعيَّة، لا يَجرِي توجيهُه إلى هدف معيِّن.يُستخدَم الرَّاديُوم 223 لعِلاج النَّقائل العظميَّة من سرطان البروستات، وليس سَرطان البروستات نفسه في الغدَّة.عندما يصبح الراديُوم 223 في مَجرى الدم، يتَّجه نحو مناطق العظام المصابة بسَرطان البروستات، حيث يساعد على تخريب الخلايا السَّرطانية.وبما أنَّه يستهدف الأنسجةَ العظمية ولا يُبعثِر الإشعاع (مثل حُزَم الإشعاع أو البذور)، لذلك فقد يتجنَّب الأنسجةَ المجاورَة ولا يضرُّ بها إشعاعيًا.

تستخدم الأمواج فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة (HIFU) طاقة مكثفة من الموجات فوق الصوتية، حيث يجري تطبيقها من خلال مسبار يُوضَع في المستقيم لتخريب أنسجة البروستات.وقد جرى استخدامها لسنوات عديدة في أوروبا وكندا، وأصبحت متاحة على نحو أكثر شيوعًا مؤخرًا في الولايات المتحدة.لا يزال دور هذه التكنولوجيا في تدبير سرطان البروستات قيد التطوير.تعد الأمواج فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة (HIFU) الخيار الأنسب لعلاج سرطان البروستات الذي ينكس بعد الجراحة والسرطانات ذات الخطر المنخفض التي يمكن فيها معالجة الأورام المفردة من خلال العلاج البؤري (تقنية موجهة بالتصوير لتدمير النسيج السرطاني بشكل مباشر إما بواسطة بالليزر أو الكهرباء).