سَرطانُ الإحليل

يعدُّ سرطانُ الإحليل (القناة التي تحمل البول من المثانة إلى خارج الجسم) نادرَ الحدوث، وهو يحدث بعدَ سن 50 عاماً عادة.ويمكن أن يظهرَ في الرجال والنساء، وهو السَّرطان الوحيد في المسالك البولية الذي يكون أكثرَ شُيُوعًا في النساء.هناك أنواع معيَّنة من فيروس الورم الحليمي البشري متَّهمة كسبب لسرطان الإحليل في بعض الأشخاص.وفيما عدا ذلك، فإنَّ السببَ غيرُ معروف.

في النساء، يكون العَرضُ الأوَّل هو وجود الدَّم في البول عادة.وقد تكون كمِّية الدَّم صغيرة جدًّا بحيث لا يمكن كشفُها إلاَّ تحت المجهر.ومن ناحيةٍ أخرى، قد يكون البول أحمرَ واضحًا.وفي كلٍّ من الرجال والنساء، قد يُعرقَل تدفق أو جريان البول، ممَّا يجعل التبوُّل صعبًا أو تيَّار البول بطيئًا ورفيعًا.وقد تكون الأورامُ الهشَّة النازفَة عندَ الفتحة الخارجيَّة لإحليل المرأة سرطانيَّة.

يقوم الأطباءُ باستخدام المنظار (أنبوب مشاهدة) لفحص داخل الإحليل (إجراء يُسمى تنظير والمثانة الإحليل cystourethroscopy).ويجب أخذُ خزعة لكشف إيجابيَّة السَّرطان.

ولقد استُخدمت المُعالجةُ الشعاعيَّة، والإزالة الجراحيَّة للإحليل، ولكن مع المثانة كذلك عادة، أو توليفة من المُعالجَة الشعاعيَّة والإزالة الجراحية، لعلاج سَرطان الإحليل.يعتمد مآلُ سرطان الإحليل على الموضِع الدقيق للسَّرطان وامتداده.