عدوى المثانة

يُعدُّ التهاب المثانة شائعًا عند النساء، خصوصًا في أثناء سنوات الإنجاب،وتُعاني بعض النساء من نوباتٍ مُتكرِّرة من التهاب المثانة.يوجد عددٌ من الأَسبَاب التي تجعل النساء عُرضةً لهذه العدةى، مثل قِصَر طول الإحليل وقرب الإحليل من المهبل والشرج، حيث توجد الجراثيم عادةً.ويمكن للاتصال الجنسي أن يُسهم في حدوث العدوى أيضًا، وذلك لأنَّ الحركة يمكن أن تُسبِّبَ ميلًا عند البكتيريا لأن تصل إلى الإحليل، ومنه للصعود نحو المثانة.تكون الحوامل أكثر ميلًا بشكل خاص للإصابة بالتهاب المثانة لأنَّ الحمل بحد ذاته يمكن أن يُؤثر في إفراغ المثانة.

يزيد استعمال العازل الأنثوي لمنع الحمل من خطر الإصابة بالتهاب المثانة، وربما لأن مُبيد النطاف المُستعمل معه يكبح البكتيريا الطبيعيَّة المهبليَّة ويسمح للبكتيريا التي تُسبِّبُ نمو البكتيريا التي تسبب التهاب المثانة في المهبل.كما أنَّ الجماع مع رجلٍ يستعمل واقيًا ذكريًّا مطليًّا بمبيد النطاف يزيد الخطر أيضًا.

يمكن أن يؤدي انخفاض إنتاج هرمون الإستروجين الذي يحدث بعد سن اليأس إلى ترقق نسيجي المهبل والفرج حول الإحليل (الذي يُسبب المتلازمة البولية التناسلية لسن اليأس)، الأمر الذي يمكن أن يجعل المرأة عرضةً لنوبات متكررة من التهاب المثانة.بالإضافة إلى هذا، قد يؤدي تدلِّي الرَّحم أو المثانة إلى حدوث تفريغٍ ضعيفٍ من المثانة ويجعل المرأة عرضة لالتهاب المثانة.يكون تدلِّي الرحم أو المثانة أكثر شيوعًا عندَ النساء اللواتي أنجبنَ الكثير من الأطفال.

النَّاسور المثاني المهبلي الصورة

وفي حالاتٍ نادرة، يتكرَّر التهاب المثانة بسبب وجود اتصالٍ غير طبيعي بين المثانة والمهبل (ناسور مَثانِي مَهبِلِي).