تقييم اضطرابات الكلية والسبيل البولي

يقوم الأطباءُ بفحص الشخص بعدَ ذلك.(انظر أيضًا لمحة عامة عن السبيل البولي).وقد يحاولون تحسُّس أو استشعار الكُلى.لا يمكن تحسُّس الكلى عندَ البالغين والأطفال الطبيعيين عادةً، إلَّا عند الأشخاص النحيلين بشدَّةٍ في بعض الأحيان.ويمكن تحسُّس الكلية عندَ الأطفال الطبيعيين حديثي الولادة.وقد يقوم الأطبَّاء بنقر جانب الشخص (الخاصرة) أو أسفل ظهره.يمكن ان يُشيرَ الألم النَّاجم عن هذا الإجراء إلى وجود مشكلة في الكلية (مثل التَّورُّم أو العدوى).أمَّا إذا كان الشخصُ يعاني من صعوبةٍ في التَّبوُّل ومن ضغطٍ في أسفل البطن، فقد يضع الأطباء إصبعًا على أسفل البطن وينقرون عليه؛فإذا كان الصوت الصادر عن النَّقر أصمًّ بشكل غير طبيعي، فهذا يُشير إلى احتمال وجود تورُّم في المثانة (مثانة مُتوسِّعة).

كما يقوم الأطباء عند فحصهم السريري للرجال بفحص الأعضاء التناسليَّة بما فيها الخُصيَتان، للتأكُّد من عدم تورّمهما أو من وجود ألم عند جسّهما أو أنَّهما في مكانهما الطبيعي؛ثمَّ يقومون بإجراء المسّ الشرجي للتَّحرِّي عن وجود تورُّم في غدَّة البروستات.يمكن أن تؤدّي البروستات المُتضخِّمة إلى إعاقة جريان البول.

وقد يقوم الأطبَّاءُ بإجراء فحصٍ للحوض عندَ النساء لمعرفة ما إذا كان الالتهاب أو تهيُّج بطانة المهبل (التهاب المهبل) أو الأعضاء التناسليَّة تُسهم في أعراض السبيل البولي.

كما قد يقوم الأطبَّاءُ بفحص جلد الشخص للتَّحرِّي عن التَّغيُّرات المرتبطة بأمراض الكلية.وقد يستمعون إلى القلب والرئتين من خلال السمّاعة لكشف الأصوات غير الطبيعيَّة الصادرة عن القلب والرئتين، التي قد تشير إلى وجود اضطراب في الكلية.أمَّا إذا اشتبه الأطبَّاءُ في وجود مرضٍ كلويٍّ مزمن فعليهم التَّحرِّي للتَّأكُّد من أنَّ الشخص لا يُعاني من الوسن أو التَّخليط الذِّهني.