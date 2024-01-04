الاختبارات التصويرية للسبيل البولي

يُوفِّر التصوير المقطعي المُحوسَب (CT) صورًا للسبيل البولي والبُنى المُحيطة به.ويُفيد تصوير الأوعية المقطعي المُحوسَب، الذي هو بديلٌ أقلُّ بضعًا عن تصوير الأوعية التقليدي، في تقييم الكثير من حالات السبيل البولي.ويجري حقن عامل التباين الظليل للأشعَّة في الوريد في بعض الأحيان.بعدَ إعطاء عامل التباين، يجري التقاط الصور فورًا لتوفير مزيد من التفاصيل حول الكلى، وأحيانًا بعد 10 دقائق لتقديم مزيد من التفاصيل حول الأنابيب العضلية التي تنقل البول من الكلى إلى المثانة (الحالبان).

تشمل مساوئ التصوير المقطعي المحوسب التعرض لكميات كبيرة من الإشعاع المؤين؛ وعند إعطاء عامل تباين ظليل للأشعة، خطر حدوث تلف في الكلى وردود فعل تحسسية.