اختباراتُ وظائف الكلية

يمكن للأطباء تقييم وظائف الكلية من خلال إجراء اختباراتٍ على عيِّنات دمويَّة وبوليَّة.

اختبار مختبري لوحة الأيض الأساسية (BMP) اختبار مختبري DO NOT USE: Kidney Tests اختبار مختبري لوحة الأيض الأساسية (BMP) اختبار مختبري DO NOT USE: Kidney Tests

تزداد نسبة الكرياتينين (من الفضلات) في الدَّم عندما يتراجع مُعدَّل وظائف الكلية بشكلٍ كبير.

يمكن تقدير تَصفِيَةُ الكِرياتينين، وهي اختبار أكثر دقَّّة من قياس الكِرياتينين في الدم فقط - من خلال عيِّنٍة من الدَّم باستعمال معادلة تربط بين مستوى الكرياتينين في الدَّم وعمر الشخص ووزنه وجنسه.يحتاج التحديدُ الشديد الدِّقَّة لتصفية الكرياتينين إلى جمع البول بتوقيتٍ دقيق بالتزامن مع تحديد مستوى الكرياتينين في الدَّم.

كما يمكن قياسُ مستوى السيستاتين سي Cystatin C (بروتين في الدَّم) في بعض الأحيان وذلك كمؤشِّر على مدى كفاءة عمل الكلية.

كما يمكن أن يُشير مستوى نتروجين اليوريا في الدَّم إلى مدى كفاءة عمل الكُلى، رغمَ أنَّ الكثير من العَوامِل الأخرى يمكنها تغيير مستوى هذه المادَّة.

(انظر أيضًا تقييم اضطرابات الكلى والمسالك البولية).