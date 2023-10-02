تحدث الأعراض ببطءٍ شديدٍ عادةً.حيث يؤدي تدهور الفشل الكلوي وتراكم الفضلات الاستقلابيَّة في الدَّم إلى تفاقم الأَعرَاض.

يمكن أن يؤدينقص وظائف الكُلى الخفيف إلى المتوسِّط إلى ظهور أعراض خفيفة فقط، مثل الحاجة إلى التَّبوُّل عدَّة مراتٍ خلال الليل (بُوال ليلي).يحدث البُوال الليلي نتيجةً لعجز الكُلى عن امتصاص الماء من البول لخفض حجمه وتركيزه كما يحدث عادةً خلال الليل.

وقد يشعر الأشخاص مع تفاقم وظائف الكُلى وتراكم المزيد من الفضلات الاستقلابيَّة في الدَّم بالتَّعب والضَّعف العام وقد ينخفض مستوى تنبُّههم الذهني.ويمكن أن يُعاني بعضهم من نَقص الشَّهية وضيق النَّفَس.كما تُسهِمُ الإصابة بفقر الدَّم بالشعور بالتعب وبالضَّعف العام.

كما يتسبَّبُ تراكم الفضلات الاستقلابيَّة بالشعور بالغثيان ونقص الشهية القيء وبطعمٍ مزعجٍ في الفم ممَّا قد يؤدي إلى حدوث نقصٍ في التغذية والوَزن.يميل الأشخاص المصابون بمرض الكُلى المزمن إلى التَّكدُّم بسهولة أو إلى النَّزف لفترة طويلة بشكلٍ غير طبيعي بعد تعرُّضهم لجروحٍ أو حدوث إصابات أخرى.كما يُخفِّض مرض الكُلى المزمن من قدرة الجسم على مكافحة حالات العدوى.وقد يتسبَّبُ النِّقرس في الإصابة بالتهاب المَفاصِل الحاد مع الشعور بألم في المقاصل وتورُّم.

ويؤدي النقص الشديد في وظائف الكُلى إلى تراكم الفضلات الاستقلابيَّة إلى مستوياتٍ أعلى في الدَّم.يمكن أن تؤدي الأضرار التي لحقت بالعضلات والأعصاب إلى حدوث نفضاتٍ وضَعفٍ وتشنُّجاتٍ وألمٍ في العضلات.كما قد يشعر الأشخاص بوخزاتٍ تشبه وخزات الدبابيس والإبر في الذراعين والساقين ويمكن أن يفقدوا الإحساس في مناطق معيَّنة من الجسم.ويمكن أن يُصابوا بمُتلازمة تململ الساقين.الاعتلال الدِّماغي، حالة يحدث فيها خلل في وظائف الدماغ، وقد تؤدي إلى حدوث تخليط ذهني وخمول واختلاجات.

قد يتسبَّب فشل القلب في حدوث ضيقٍ في النَّفَس.يمكن أن يحدث تورُّمٌ في الجِّسم، ولاسيَّما في الساقين.وقد يتسبَّبَ التهاب التأمور في الشعور بألمٍ في الصدر وانخفاضٍ في ضغط الدَّم.وتحدث عند الأشخاص المصابين بدرجةٍ متقدِّمة من مرض الكُلى المزمن عادةً قرحة هضميَّة ونزف.قد يتحوَّل لون الجلد إلى اللون البنِّي المُصفَر و/أو يصبح جافًا، ويكون تركيز اليوريا في بعض الأحيان شديد الارتفاع بحيث يتبلور من العرق، مشكِّلًا مسحوقًا أبيض على الجلد.يُعاني بعض الأشخاص المصابين بمرض الكُلى المزمن من حِكَّةٍ في أنحاء أجسامهم.كما قد تصبح رائحة أنفاسهم كريهة.