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كوفيد-19 وإصابة الكلى الحادة

حسبAnna Malkina, MD, University of California, San Francisco
تمت مراجعته ربيع الأول 1445

قد يحدث الفشل الكلوي المفاجئ (إصابة كلوية حادة) عند المصابين بكوفيد-19، ولاسيَّما الحالات المهددة للحياة منه.

    يزداد خطر الوفاة عند أشخاص كوفيد -19 إذا كان الشخص يعاني أيضًا من إصابة الكلية الحادَّة.تشتمل العواملُ التي تزيد من خطر إصابة الكلية الحادة بين المصابين بعدوى كوفيد-19 ما يلي:

    • العمر

    • العِرق (الأشخاص من ذوي البشرة السوداء هم الأكثر عرضة للخطر)

    • وجود اضطرابات طبية خطيرة أخرى، مثل داء السُّكَّري، وارتفاع ضغط الدم، والمرض القلبي

    • الحاجة إلى التهوية الميكانيكية

    • الصدمة التي تستلزم استعمال أدوية للحفاظ على ضغط الدَّم.

    من غير الواضح على وجه التحديد ما الذي يُسبِّبُ إصابة الكلى الحادة عند المصابين بكوفيد-19.تشتمل الاحتمالات على ما يلي:

    • الإقفار (نقص التروية الدموية إلى الأنسجة) الناجم عن استجابة الجسم للفيروس

    • الالتهاب الناجم عن استجابة الجسم للفيروس

    • الضرر المباشر الذي يلحق بالكلى بسبب الفيروس المُسبب لكوفيد-19

    تكون الأَعرَاضُ ونتائج اختبارات الدَّم والبول مشابهة لتلك التي تحدث في الإصابة الكلوية الحادة الناجمة عن اضطرابات أخرى.

    يُعالج الأطباء الإصابة الكُلويَّة الحادَّة في كوفيد-19 من خلال توفير الرعاية الداعمة، بما في ذلك

    • إعطاء السوائل الوريدية و/أو نقل دم

    • مراقبة وتصحيح حالات عدم توازن الكهارل

    • غَسل الكُلى، إذا لزم الأمر

    إذا تطلب الأمر غسل الكلى لتنقية الدم، فتُعطى مضادات تخثر الدم (المميعات الدموية) للوقاية من الخثرات الدموية.

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    محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.