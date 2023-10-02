كوفيد-19 وإصابة الكلى الحادة

قد يحدث الفشل الكلوي المفاجئ (إصابة كلوية حادة) عند المصابين بكوفيد-19، ولاسيَّما الحالات المهددة للحياة منه.

يزداد خطر الوفاة عند أشخاص كوفيد -19 إذا كان الشخص يعاني أيضًا من إصابة الكلية الحادَّة.تشتمل العواملُ التي تزيد من خطر إصابة الكلية الحادة بين المصابين بعدوى كوفيد-19 ما يلي:

العمر

العِرق (الأشخاص من ذوي البشرة السوداء هم الأكثر عرضة للخطر)

وجود اضطرابات طبية خطيرة أخرى، مثل داء السُّكَّري، وارتفاع ضغط الدم، والمرض القلبي

الحاجة إلى التهوية الميكانيكية

الصدمة التي تستلزم استعمال أدوية للحفاظ على ضغط الدَّم.

من غير الواضح على وجه التحديد ما الذي يُسبِّبُ إصابة الكلى الحادة عند المصابين بكوفيد-19.تشتمل الاحتمالات على ما يلي:

الإقفار (نقص التروية الدموية إلى الأنسجة) الناجم عن استجابة الجسم للفيروس

الالتهاب الناجم عن استجابة الجسم للفيروس

الضرر المباشر الذي يلحق بالكلى بسبب الفيروس المُسبب لكوفيد-19

تكون الأَعرَاضُ ونتائج اختبارات الدَّم والبول مشابهة لتلك التي تحدث في الإصابة الكلوية الحادة الناجمة عن اضطرابات أخرى.

يُعالج الأطباء الإصابة الكُلويَّة الحادَّة في كوفيد-19 من خلال توفير الرعاية الداعمة، بما في ذلك

إعطاء السوائل الوريدية و/أو نقل دم

مراقبة وتصحيح حالات عدم توازن الكهارل

غَسل الكُلى، إذا لزم الأمر

إذا تطلب الأمر غسل الكلى لتنقية الدم، فتُعطى مضادات تخثر الدم (المميعات الدموية) للوقاية من الخثرات الدموية.