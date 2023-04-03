خلل التنسُّج الكيسي الخِلقي في الكُلى هو مجموعة كبيرة من العيوب الخِلقية التي تشتمل الكُلى و/أو السبيل البولي والتي قد تُسبب تعطيل جريان البول.

يُصيب خلل التنسُّج الكيسي الخِلقي إحدى الكليتين أو كلتيهما.وقد يكون خلل التنسُّج الكيسي في الكُلى هو العيب الخِلقي الوحيد، أو قد يكون جزءًا من مُتلازمة تحدث إلى جانب تشوُّهاتٍ أخرى.ويمكن أن تؤثِّر التشوُّهات في أجزاءٍ أخرى من السبيل البولي، مثل الحالب أو المثانة أو في حالاتٍ نادرة مجرى البول أو الخُصيَتين أو عضلات جدار البطن.(انظر الشكل عرض للسبيل البوليّ.)

يؤدي حدوث ضررٍ كبير في أنسجة الكلية إلى الإصابة بمرض الكُلى المزمن الذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى ظهور أعراضٍ، وغالبًا ما يترافق مع بطءٍ في النُّموِّ.يُكتَشف خلل التنسُّج الكيسي الخِلقي في الكُلى عادةً عند إجراء تصوير روتيني بتخطيط الصدى قبل الولادة أو في مرحلة الطفولة المُبكِّرة لسبب لا علاقة له بالكُلى.

لا يمكن التنبؤ بالمآل إلى حدٍّ كبيرٍ لأنَّه قد يكون من الصعب على الأطباء معرفة مقدار نسيج الكلية السليم ومدى كفاءة عمله.

يعتمد العلاج على التصحيح الجراحي لأيَّة عيوبٍ مرتبطة بالسبيل البولي عند الضرورة.وقد يكون من الضروري الخضوع لغَسل الكُلى أو إجراء زرعٍ للكلية عند تقدُّم مرض الكُلى المزمن إلى المرحلة الأخيرة من المرض الكلوي (ESKD).