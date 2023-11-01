التهاب المثانة الخِلاليّ

التغيرات الغذائية

تقليل الشدَّة وتمارين عَضلات الحوض

تدريب المثانة

الأدوية

أالجراحة أحيانًا إذا كانت المُعالَجات الأخرى غيرَ فعَّالة

يستطيع الأطباءُ مُساعدة نسبةٍ تصل إلى 90% من المصابين بالتهاب المَثانة الخِلاليّ، ولكن من النادر أن ينجحوا في التخلُّص من الأعراض بشكلٍ كاملٍ.يُشجِّعُ الأطباءُ الأشخاص على إدراك أيِّ شيءٍ قد يُحرِّضُ نوبة من أعراض التهاب المثانة الخلاليّ.

تُعدُّ التغيرات الغذائية الخطوة الأولى في المُعالَجة،حيث ينبغي على المرضى تجنُّب الأطعمة كثيرة التوابل والغنيَّة بالبوتاسيوم وذلك لأنَّها قد تزيد من تهيُّج المَثانة،كما ينبغي تجنب التبغ والكحول أيضًا.

قد يكون من المُفيد التقليل من الشدَّة وممارسة تمارين عضلة الحوض (مثل تَمارين كيجيل Kegel exercises) مع الارتجاع البيولوجيّ biofeedback.

كما يَجرِي أيضًا تعليم المرضى كيف يقومون بتغيير عادات التبوُّل لديهم.تدريب المثانة هُو طريقة تنطوي على اتِّباع الشخص جدولاً ثابتاً للتبوُّل عندما يكون مستيقظاً،حيث يضع الطبيب بالتعاون مع الشخص جدولاً للتبوُّل كل ساعتين إلى 3 ساعات مع كبح الحاجة المُلِحَّة للتبوُّل في أوقاتٍ أخرى (على سبيل المثال، عن طريق الاسترخاء والتنفُّس بعُمق).كلَّما أصبَح الشخص قادرًا على كبح الحاجة المُلِحَّة إلى التبوُّل بشكلٍ أفضل، ازدادت الفترة الفاصلة تدريجيًا.

هناك حاجة إلى الأدوية غالبًا.وقَد يحتاج المرضى إلى أخذ مُسكِّنات للتقليلِ من الألم،كما قد تُقلِّلُ مضادَّات الاكتئاب من الألم أيضًا وتُساعد على استرخاء المَثانة.كما قد تُساعِدُ مضادَّات الهيستامين على التقليل من الحاجة المُلِحَّة إلى التبوُّل أيضًا.قد يُعطى دواء بنتوسان Pentosan عن طريق الفم للمُساعدة على تَرميم بِطانة المَثانة،وإذا لم يكن فعَّالاً عند أخذه عن طريق الفم، قد يستخدِمُ الأطباءُ قثطاراً لوضع محلول من البنتوسان في داخل المَثانة مُباشرةً.كما قد يقوم الأطباء أيضًا بتسريب محلول من ثُنائيّ ميثيل سلفوكسيد dimethyl sulfoxide إلى المَثانة.يحتفظ الشخص بالمحلول في داخل مثانته لمدَّة 15 دقيقةً ومن ثمَّ يقوم بالتبوُّل للتخلُّص منه.قد تُساعد هذه المحاليل على التخفيفِ من الألم والحاجة المُلِحَّة إلى التبوُّل لبعض الوقت، ولكن تحتاج هذه المُعالَجات إلى تكرارها عادةً.

يُحاول الأطباءُ أحيانًا التخفيف من الألم والحاجة المُلِحَّة إلى التبوُّل عن طريق تحفيز الأعصاب القادمة من الحبل الشوكي (تُسمَّى جذور الأعصاب) والتي تضبط وظائف المثانة.هناك خيار آخر مُحتَمل ينطوي على تمطيط المثانة بسائلٍ أو غازٍ،وقد تُساعد هذه المُعالَجة التي تُسمَّى التمديد المائيّ للمَثانة bladder hydrodistention على التخفيفِ من الأعراض.

يستخدمُ الأطباء غالبًا توليفةً من المُعالَجات للتخفيف من الأعراض بشكلٍ أفضل،ولكن إذا كانت هذه التوليفة من المُعالَجات غير فعَّالة، قد يُحاول الأطباء استخدام الجراحة.