تنتقل الكثير من قطع المادة الدهنيَّة (الصِّمَّات العصيديَّة) الصغيرة عند الأشخاص المصابين بالدَّاء الصِّمِّي العصيدي الكلوي من الشرايين التي تعلو الكُلى لتَسُدَّ الفروع الأصغر من الشرايين الكلويَّة، ممَّا يؤدي إلى حدوث الفشل الكلوي.
تتشكَّل صِمَّاتٌ عصيديَّةٌ كإحدى مضاعفات الجراحة عادةً أو عند القيام بإجراءٍ متعلِّقٍ بالتَّصَلُّبِ العَصيدِي الأبهري.
تنطوي أعراض الفشل الكلوي على احتمال حدوث ازرقاقٍ في أصابع الأقدام أو تلوُّنٌ أرجوانيٌّ مخرّم في جلد القدمين والساقين.
يمكن استئصال وتحليل جزء من أنسجة الكلية (خزعة) لتأكيد التَّشخيص.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات الأوعية الدَّمويَّة في الكُلى).
أسباب الداء الصمي العصيدي الكلوي
تلتصق قطعٌ صغيرة من المواد الدهنية الصلبة بجدار وعاء دموي متصلِّب (تصلُّب عصيدي) ويكون الشريان الأبهر عادةً، حيث تنفصل وتتنقل عبر مجرى الدَّم لتصبح صِمَّات (صِمَّاتٍ عصيديَّة).تنتقل بعض الصِّمات إلى أصغر الشرايين الكلوية مؤدية إلى حدوث انسدادٍ في أجزاءٍ من طرق إمداد الكلية بالدَّم.تحدث هذه الحالة في الكليتين بنفس الشِّدَّة تقريبًا وبشكلٍ متزامنٍ عادةً.كما قد تنتقل الصمة العصيديَّة إلى أعضاء أخرى أيضًا وتمنع جريان الدَّم هناك.
يمكن أن تتفكَّك المواد الدهنية بشكل عفوي عند وجود تصلُّب عصيدي شديد في الشريان الأبهر.يكون من الشائع حدوثها كإحدى مضاعفات الجراحة أو رأب الوعاء أو إجراءات التصوير التي تشتملُ الشريان الأبهر، مثل تصوير الشرايين، وذلك عندما تتفكَّك قطعٌ من المواد الدهنية المُلتصقة بجدران الشريان الأبهر بشكلٍ غير مقصود.يكون الدَّاءٌ الصِمِّيٌّ العَصيدِيٌّ الكُلوِيّ أكثر شُيُوعًا بين كبار السن.
أعراض الداء الصمي العصيدي الكلوي
قد تؤدي الإصابة بالداءٌ الصِّمِّي العَصيدِي الكُلوِيّ إلى حدوث عجزٍ حاد أو متفاقم تدريجيًا في قدرة الكلى على ترشيح الفضلات الموجودة في الدَّم (فشل كلوي).ومع زيادة مدَّة وشدَّة الفشل الكلوي يمكن أن تظهر أعراضٌ مختلفة لإصابة حادة في الكلى، بدءًا من التعب والغثيان ونَقص الشَّهية والحِكَّة وصعوبة التركيز.تعكسُ الأَعرَاض اضطراب العضلات، والدماغ، والأعصاب، والقلب، والسبيل الهضمي، والجلد، الناجم عن الفشل الكلوي.
قد تُسبِّبُ الصِّمَّات العصيديَّة ظهور أعراضٍ في أعضاءٍ أخرى.ويمكن أن يؤدي انتقال الصِّمَّات العصيديَّة إلى الذراعين أو الساقين إلى ظهور أعراضٍ مثل ازرقاق أصابع القدمين أو حدوث تبدُّل في لون الجلد على شكل تخاريم أرجوانيٍّة وحتى حدوث غنغرينة.قد يؤدي انتقال قطع من الصِّمَّات العصيديَّة إلى العين إلى حدوث عمى مفاجئ.
تشخيص الداء الصمي العصيدي الكلوي
اختبارات دمويَّة وبوليَّة
خزعة كلويَّة في بعض الأحيان
يشتبه الأطباء في وجود داءٌ صِمِّيٌّ عَصيدِيٌّ كُلوِيّ عند الشخص الذي أظهرت فحوصات الدم لديه تراجعًا في وظيفة الكلية بعد خضوعه لإجراءٍ في الشريان الأبهر.كما يُجرى اختبار البول الروتيني.تُعدُّ خزعة الكلية الوسيلة المُفضَّلة عند الأطباء لتأكيد تشخيص الدَّاء الصِّمِّي العَصيدِي الكُلوِيّ ولكنَّ إجراءها لا يكون ضروريًّا عادةً.حيث تُظِهرُ عيِّنة النسيج التي يجري فحصها تحت المجهر وجود دليلٍ مميَّزٍ من المواد الدهنية في أصغر الشرايين.كما قد يساعد فحص عيِّناتٍ من الجلد أو العضلات على وضع التَّشخيص.من الضروري إجراء تخطيط بالأمواج فوق الصوتية للشريان الأبهر لتحديد مصدر الصِّمَّة.
علاج الداء الصمي العصيدي الكلوي
معالجة مصدر الصِّمَّات
معالجة ارتفاع ضغط الدَّم
غَسل الكُلى في بعض الأحيان
في الماضي، كان هناك ميلٌ إلى وفاة الأشخاص المصابين بالدَّاء الصِّمِّي العَصيدِي الكُلوِيّ خلال أسابيع أو أشهر.إلَّا أنَّه حدث تحسُّنٌ في المعالجة في الآونة الأخيرة.حيث يعيش معظم الأشخاص سنةً واحدةً على الأقل.ويعيش حَوالى نصف الأشخاص 4 سنوات أو أكثر.
يمكن معالجة مصدر الصِّمَّة في بعض الأحيان بحيث لا تتشكَّل صِمَّات جديدة، ولكن لا توجد مُعالَجَة مباشرة لإزالة الصِّمَّات العصيديَّة الموجودة في الكلية.تعتمد المعالجة على دعم الشخص قدرَ المستطاع.على سبيل المثال، يُعالج ضغط الدَّم المرتفع.قد يكون من الضروري إجراء غَسلٍ للكلية عند وجود فشلٍ كلويٍّ ولكن قد تستأنف الكُلى عملها في نهاية المطاف في بعض الأحيان.
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
American Association of Kidney Patients (AAKP): تعمل الرابطة الأمريكية لمرضى الكلية على تحسين حياة المرضى من خلال التثقيف، والمناصرة، وتعزيز الشعور بدعم المجتمع بين مرضى الكلى.
American Kidney Fund (AKF): يوفر الصندوق الأمريكي لدعم الكلية معلومات حول مرض وزرع الكلى، والمساعدة المالية على أساس الاحتياجات للمساعدة على إدارة النفقات الطبية، والندوات عبر الإنترنت للاختصاصيين الطبيين، وفرص المناصرة.
National Kidney Foundation (NKF): توفر دار المقاصة معلومات شاملة، بدءًا من الأساسيات حول وظائف الكلى، ووصولاً إلى العلاج والدعم للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى، ودورات التعليم الطبي المستمر، وفرص البحث، وتقديم الدعم للاختصاصيين الطبيين.
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK): معلومات عامة عن أمراض الكلى، بما في ذلك الاكتشافات البحثية والإحصائيات، وبرامج صحة المجتمع، وبرامج التواصل