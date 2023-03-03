الداء الصمي العصيدي الكلوي

تلتصق قطعٌ صغيرة من المواد الدهنية الصلبة بجدار وعاء دموي متصلِّب (تصلُّب عصيدي) ويكون الشريان الأبهر عادةً، حيث تنفصل وتتنقل عبر مجرى الدَّم لتصبح صِمَّات (صِمَّاتٍ عصيديَّة).تنتقل بعض الصِّمات إلى أصغر الشرايين الكلوية مؤدية إلى حدوث انسدادٍ في أجزاءٍ من طرق إمداد الكلية بالدَّم.تحدث هذه الحالة في الكليتين بنفس الشِّدَّة تقريبًا وبشكلٍ متزامنٍ عادةً.كما قد تنتقل الصمة العصيديَّة إلى أعضاء أخرى أيضًا وتمنع جريان الدَّم هناك.

يمكن أن تتفكَّك المواد الدهنية بشكل عفوي عند وجود تصلُّب عصيدي شديد في الشريان الأبهر.يكون من الشائع حدوثها كإحدى مضاعفات الجراحة أو رأب الوعاء أو إجراءات التصوير التي تشتملُ الشريان الأبهر، مثل تصوير الشرايين، وذلك عندما تتفكَّك قطعٌ من المواد الدهنية المُلتصقة بجدران الشريان الأبهر بشكلٍ غير مقصود.يكون الدَّاءٌ الصِمِّيٌّ العَصيدِيٌّ الكُلوِيّ أكثر شُيُوعًا بين كبار السن.