مقدّمةٌ إلى اضطرابات نُبَيبات الكلى

تقوم الكليتان بفلترة (ترشيح) الدَّم وتنظيفه،كما تُحافِظان على توازن الماء والكهارل في الجسم أيضًا (مثل الصوديوم والبوتاسيوم والبيكربونات والكلوريد)، والموادّ المُغذية في الدَّم.

تبدأ الكُلَى هذه المهامّ عن طريق فلترة الدَّم عندما يتدفَّق عبر لمَّات مجهريَّة tufts من الأوعية الدمويَّة ذات مسامّ صغيرة (تُسمَّى الكُبيبات).تنقُل هذه العمليةُ كميةً كبيرةً من الماء والشَّوارد وموادّ أخرى إلى داخل نُبيباتٍ الكلية.وتعمل الخلايا التي تُبطِّنُ هذه النُّبَيبات، على إعادة امتصاص وإرجاع الماء والكهارل والمواد المُغذِّية التي يحتاجها الجسم إلى الدَّم (مثل غلوكوز الدَّم والأحماض الأمينيَّة).كما تقوم الخلايا بنقل الفضلات والأدوية من الدَّم إلى السَّائِل أيضًا (الذي يصبح بولًا) في أثناء جريانه من خلال النُّبيبات.

كما تضيف الكليتان الهرمونات التي تحافظ على إمدادات الدَّم (الإرثروبويتين) وضغط الدَّم والتَّوازن الشاردي أيضًا.

عَرض للسبيل البوليّ

تسمَّى الاضطرابات التي تُؤثِّرُ في وظائف النَّقل للخلايا التي تُبطِّنُ النبيبات بالاضطرابات النُّبيبيَّة أو باضطرابات النقل،وهِيَ تنطوي على

تكون هذه الاضطرابات النُّبيبيَّة وراثيَّة غالبًا، ويكون الكثير منها موجودًا عندَ الولادة،وينجم بعضها عن أسبابٍ أخرى، مثل الأدوية أو أمراضٍ أخرى.