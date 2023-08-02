مُتَلاَزِمَةُ ألبورت

لا تعاني الإناث الحاملات للطفرة الجينية على أحد الصبغيين X الخاصين بهن من أعراضٍ عادةً، على الرغم من أنَّ الكِلى قد تعمل بشكل أقلّ كفاءة عن الطبيعي.يمكن ملاحظة وجود بعض الدَّم في بول معظم تلك الإناث.كما تفقد الإناث معظم وظائف الكُلى (الفشل الكُلوي) في حالات نادرة.

يُعاني الذكور الحاملون للطفرة الجينية على أحد الصبغيات X الخاصة بهم من مشاكل أكثر شدَّة نتيجة عدم وجود صبغي X آخر عندهم لتعويض العيب.يُصاب الذكور بالفشل الكُلوي بين عمر 20 و 30 عامًا عادةً؛ ولكن عند بعض الذكور، لا تسبب الطفرة الجينية الفشل الكُلوي إلَّا بعد سنِّ الثلاثين.

يمكن أن لمتلازمة ألبورت أن تصيب أعضاءً أخرى.فمن الشائع حدوث مشاكل في السمع، مثل العجز عن سماع الأصوات ذات التردُّدات العالية عادةً.كما يمكن أن تحدث حالات سادٍّ في العين، رغم أنَّ فرصة حدوثها أقل من فرصة حدوث نقص السَّمع.ويؤدِّي حدوث مشاكل في القرنية أو العدسة أو شبكيَّة العين إلى العمى في بعض الأحيان.