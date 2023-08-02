التهابُ الكلية النُّبيبي الخلالي Tubulointerstitial Nephritis

السببُ الأكثر شُيُوعًا لالتهاب الكلية النُّبيبي الخلالي الحاد هو حدوث ردَّة فعل تحسُّسيَّة لأحد الأدوية.قد تؤدي المضادَّات الحيويَّة، مثل البنسلين والسلفوناميدات، ومدرَّات البول، ومضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة - بما فيها الأسبرين - إلى حدوث ردَّة فعلٍ تحسُّسيَّة.يتفاوت الفاصل الزمني بين التعرُّض للعامل المثير للحساسيَّة والمُسبِّب لحدوث ردَّة الفعل وظهور التهاب الكلية الخلالي النُّبيبي الحاد بين 3 أيام إلى 5 أسابيع عادةً.

كما يمكن للأدوية أن تُسبِّبَ التهاب الكلية الخلالي النُّبيبي من خلال آليَّات لاأرجيَّة (غير تحسّسية).فمثلًا، يمكن لمضادَّات الالتهاب الغير ستيرويديَّة أن تُلحق الضَّرر بالكلية بشكلٍ مباشر، حيث إنَّ استعمالها لفترة تصل إلى 18 شَهرًا يتسبَّب في حدوث التهاب الكلية الخلالي النُّبيبي المزمن.

كما يمكن لعدوى الكُلى (التِهابُ الحُوَيضَةِ والكُليَة) أن تتسبَّب في حدوث التهاب الكلية الخلالي النُّبيبي الحاد أو المزمن.ومن غير المحتمل حدوثُ الفشل الكلوي ما لم يتسبَّب الالتهابُ في انسداد في السبيل البولي أو التهاب في الحويضة والكلية في كِلا الكليتين.

قد ينجم التهابُ الكلية النُّبيبي الخلالي عن اضطرابات مناعية تُؤثِّر في المقام الأول في الكلية، مثل التهاب الكلية الخلالي المرتبط بأضداد الغشاء القاعدي النبيبي (anti-TBM).