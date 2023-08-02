اعتِلاَلُ الكُليَةِ الجَزرِيّ أو الارتجاعي Reflux Nephropathy

اعتِلاَلُ الكُليَةِ الجَزرِيّ أو الارتجاعي هو تندُّب يُصيبُ الكلية ينجم عن الجريان الرُّجوعي للبول من المثانة إلى الحالب، ومن ثَّمَّ إلى الكلية.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات ترشيح الكُلية).

في الحالة الطبيعيَّة، عند موضع اتِّصال الحالب بالمثانة، يدخل الجانب قليلًا بشكل جانبي عبر جدار المثانة.تساعد عضلاتُ جدار المثانة على إغلاق نهاية الحالب حتى يقتصرَ جريان البول على اتجاه واحد - من الحالب إلى المثانة.يُولَد بعضُ الأشخاص وهم مصابون بعيوبٍ في موضع اتِّصال الحالب بالمثانة، ممَّا يسمح بجريان البول إلى الوراء في أثناء التَّبوُّل، من المثانة إلى الحالبين.تُسمَّى هذه الحالة الجَزر أو الارتجاع المَثانِي الحالِبِيّ vesicoureteral reflux (VUR).ويمكن أن تحدث في أحد الحالبين أو في كليهما.يؤدي جريان البول إلى الوراء إلى زيادة فرصة حدوث حالات عدوى في السبيل البولي وتندُّب والتهاب في الكلية، وهي الحالة التي تُسمَّى اعتِلاَل الكُليَةِ الجَزرِيّ reflux nephropathy.

يكون لدى حَوالى 30-45% من الأطفال، وحوالي 1% من حديثي الولادة المصابين بعدوى في المسالك البوليَّة المُسبِّبة للحُمَّى، إصابةٌ بالجَزر المَثانِيّ الحالِبِيّ.تميل هذه المشكلة إلى أن تسري في العائلات، وتكون أقل شُيُوعًا بين الأشخاص من ذوي البشرة السوداء.يتجلّى الجَزر المثاني الحالبي عادةً عند الأطفال بعمر 5 سنوات تقريبًا.

لا تؤدي الإصابة بالجَزر المثاني الحالبي إلى ظهور أعراض، إلَّا أنَّه يوجد ميلٌ إلى تكرُّر حالات عدوى السبيل البولي عند الأطفال المصابين به.كما لا يؤدي اعتِلالُ الكُليَةِ الجَزرِيّ إلى ظهور أعراض.يحدث عندَ الأطفال المصابين باعتلال الكلية الجزري في بعض الأحيان داء الكُلى المزمن، وذلك خلال مرحلة المراهقة أحيانًا.

تشخيص اعتِلاَل الكُليَةِ الجَزرِيّ أو الارتجاعي اختبارات التَّصوير يشتبه الأطبَّاءُ بالجَزر المثاني الحالبي عند الأطفال الذين يُعانون ممَّا يلي: الأطفال الذين أُصيبوا بعدوى في المسالك البوليَّة بعمر 3 سنوات أو أصغر

الأطفال الذين أُصيبوا بعدوى في المسالك البوليَّة مع حُمَّى بعمر 5 سنوات أو أصغر

الأطفال الذين يُعانون من تكرُّر عدوى المسالك البوليَّة

الذكور المصابون بعدوى المسالك البولية، بغضِّ النظر عن أعمارهم كما يشتبه الأطبَّاء في بعض الأحيان بوجود الجَزر المثاني الحالبي عند الأطفال الذين يُعاني أقاربهم من الدَّرجة الأولى من هذه الحالة، وعند الأطفال أو البالغين الذين يُعانون من عدوى في المسالك البوليَّة (UTIs) متكرِّرة، والذين أظهرت اختبارات التصوير عندهم حدوث تندّب في الكلية. كما قد يشتبه الأطباء بإصابة الجنين بالجَزر المثاني الحالبي إذا أظهر التصوير الروتيني بتخطيط الصدى قبل الولادة وجودَ تورُّمٍ في الكلية (يُسمَّى مَوَهُ الكُليَة hydronephrosis). قد يوصي الأطباء بإجراء اختباراتٍ تصويرية عند الاشتباه بالجَزر المثاني الحالبي، وذلك للتَّحرِّي عن تشوُّهاتٍ في الكُلى والحالببين يمكن أن تُسبِّبَ هذه المشكلة، بالإضافة إلى أيِّ ضررٍ في الكلية من المحتمل حدوثه سابقًا.يمكن أن تنطوي هذه الاختبارات على التصوير بالأمواج فوق الصوتية وتَصويرُ المَثانَةِ و الإِحليلِ الإِفراغِيُّ وتَصويرُ المَثانَةِ والإِحليل بالنوكليدات المُشعة.قد يحدث تندُّبٌ قبل التَّعافي من الجَزر المثاني الحالبي، ويمكن أن يكون هذا التَّندُّب واضحًا في اختبارات التَّصوير.

علاج اعتِلاَل الكُليَةِ الجَزرِيّ أو الارتجاعي استعمال المضادَّات الحيويَّة في بعض الأحيان للوقاية من حالات العدوى

الجراحة في بعض الأحيان يجب على الأطفال المصابين بالجَزر المثاني الحالبي، وكذلك آبائهم أن يكونوا على معرفةٍ بأعراض عدوى السبيل البولي التي قد تختلف باختلاف العمر.فهي قد تنطوي على الشعور بالحُمَّى والقيء والحُرقة في أثناء التَّبوُّل والعجز عن ضبط المثانة.وقد يحتاج الأطفال إلى استعمال المضادَّات الحيويَّة للوقاية من عدوى السبيل البولي إذا كان الجَزر متوسِّطًا أو شديدًا؛إلَّا أنَّه ليس من الواضح ما إذا كان استعمال المضادَّات الحيويَّة يمنع حدوث ضَرَرٍ في الكلية. يُعالَجُ الأطفال المصابون بحالةٍ شديدةٍ من الجَزر المثاني الحالبي في بعض الأحيان بإجراء عمليَّاتٍ جراحيَّةٍ مُصمَّمةٍ لتقوية الأنسجة المُحيطة بفتحة الحالب إلى المثانة، ومن ثمّ منع جريان البول عائدًا إلى الحالبين.