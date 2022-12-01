غاز في البول

يُشيرُ مرورُ الغاز إلى البول عادةً، وهو من الأعراض النَّادرة، إلى وجود فتحة غير طبيعيَّة (ناسور) بين السبيل البولي والأمعاء التي تحتوي على غاز عادةً.قد يكون النَّاسورُ من مضاعفات التهاب الرَّتج أو أنواعٍ أخرى من الالتهاب المِعويّ أو الخُراج أو السرطان.كما يمكن أن يتسبَّب النَّاسورُ المُتشكِّل بين المثانة والمهبل في مرور الغاز إلى البول.ويمكن أن تقوم بكتيرياُ مُعيَّنة موجودة في البول بإنتاج الغاز في حالاتٍ نادرة.

يُجري الأطباء فحصًا للحوض عندَ النساء المُصابات.ولتشخيص النَّاسور، يمكن أن يقوموا بإدخال أنبوب مشاهدة مرن إلى المثانة (تنظير المثانة) أو القولون (تنظير السيني) أو كليهما.وتُجرى اختبارتُ تصوير في بعض الأحيان، مثل التصوير المقطعي المُحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو تخطيط الصدى.

يَجرِي إصلاحُ النَّاسور جراحيًّا عادةً.

(انظر أيضًا لمحة عامّة عن أعراض المسالك البولية).