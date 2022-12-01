التغيُّرات في لون أو رائحة البول

(انظر لمحة عامّة عن أعراض السبيل البولي).

يكون البول المُمدَّد عادةً عديمَ اللَّون تقريبًا.ويكون لون البول المُركَّز أصفرَ داكنًا.يُشيرُ تلوُّنُ البول بألوانٍ أخرى غير الأصفر إلى وجود حالةٍ غير طبيعيَّة.

يستطيع الأطباءُ تحديد سبب اللون غير الطبيعي للبول عادةً من خلال فحصه تحت المجهر أو إجراء اختباراتٍ كيميائيَّة.

يمكن أن يؤدي استعمالُ الأدوية إلى تلوُّن البول بمجموعة متنوعة من الألوان مثل البني أو الأسود أو الأزرق أو الأخضر أو البرتقالي أو الأحمر.

لا توجد ضرورةٌ للمعالجة إلَّا عندَ الحاجة إلى معالجة اضطرابٍ كامن.

البولُ البُنِّي يمكن أن يتحوَّل لونُ البول إلى البني نتيجة تفكُّك الهيموغلوبين (البروتين الذي يحمل الأكسجين في خلايا الدَّم الحمر).فقد يتسرَّب الهيموغلوبين المُتفكِّك إلى البول عندَ حدوث نزفٍ في الكلية أو الحالب أو المثانة، أو قد ينتقل إلى البول نتيجةً لبعض الاضطرابات التي تُلحق الضَّرر أو تُخرِّب خلايا الدَّم الحمر (فقر الدَّم الانحلالي).كما قد يظهر البول البني نتيجة وجود البروتين العضلي (ميوغلوبين) الذي ينتقل إلى البول بعدَ إصابةٍ شديدة في العضلات.

البولُ الأسود قد يصطبغ البولُ باللون الأسود نتيجة وجود الأصباغ التي يُنتجها الورم الميلانيني melanoma.

البولُ الأحمر يمكن أن يتحوَّل للبول أن يتحول لونه إلى الأحمر بسبب احتواء البول على الدَّم، ولكنَّه قد يصبح أحمرَ أيضًا بسبب احتوائه على صبغات الطعام (مثل الشمندر) وملوِّنات الطعام الاصطناعيَّة، وفي حالاتٍ نادرة بسبب البورفيرية.

البولُ العَكِر يُشير تعكُّرُ لون البول إلى احتوائه على كميَّة زائدة من خلايا الدَّم البيض بسبب عدوى في السبيل البولي أو نتيجة وجود بلورات من أملاح حمض البول أو حمض الفوسفور، أو بسبب المفرزات المهبليَّة.