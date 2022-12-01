ألم أو حُرقة مع التَّبوُّل

يقوم الأطبَّاءُ في البداية بالاستفسار عن الأعراض التي يُعاني منها الشخص، وعن تاريخه الصِّحي، ثمَّ يُجرون الفحص السريري.تُشير النتائجُ التي يحصلون عليها من معرفة التاريخ الصحِّي وإجراء الفحص السريري غالبًا إلى سبب الشعور بالحرقة أو بالألم في أثناء التَّبوُّل، وإلى الاختبارات التي قد يكون من الضروري إجراؤها (انظر جدول بعض أسباب التبول المفرط وملامحه).

وقد يستفسر الأطبَّاءُ عن حدوث أعراضٍ مشابهة في الماضي.ويستفسرون عن الأَعرَاض التي قد تصاحب الألم وتوفِّر أدلَّة على السبب؛فمثلًا، قد يسألون عمَّا يلي:

هل البول مُدمَّى أو عَكِر أو كريه الرائحة

ملاحظة خروج مفرزات

حدوث جِماع غير محمي أو آمن منذ فترة قريبة

تطبيق مُهيِّجات مُحتملة على الأعضاء التناسليَّة

إدخال قَثطَار في المثانة أو القيام بإجراء آخر في السبيل البولي منذ فترة قريبة

وجود حمل عندَ النساء.

ينطوي الفحصُ السريري عند النساء عادةً على فحص الحوض وأخذ عيِّناتٍ من سائل المهبل أو عنق الرَّحم للتَّحرِّي عن العدوى التي تنتقل بالجنس.بينما يُفحصُ القضيب عندَ الرجال للتَّحرِّي عن وجود مُفرزات، ويقوم الأطبَّاء بإجراء المسِّ الشرجي لفحص البروستات.

يمكن أن يحصلَ الأطباء على أدلةٍ على السبب في بعض الأحيان بالاعتماد على الموضع الذي تكون فيه الأَعرَاض أكثرَ شدَّةً؛فمثلًا، يمكن أن تكونَ عدوى المثانة هي السبب عندما تكون الأعراض الأكثرَ شدَّةً مُقتصرةً على الموضع فوق عظمة العانة.بينما قد يكون التهابُ الإحليل هو السبب إذا كانت الأَعرَاض الأكثر شدَّةً عند فتحة الإحليل.كما يكون التهاب الإحليل هو السبب غالبًا عند الرجال الذين يُعانون من خروج مفرزاتٍ من القضيب.وقد يكون التهابُ المهبل هو السبب عندما تُؤثِّر الحرقة بشكلٍ رئيسيٍّ في المهبل مع خروج مفرزات.ويُشير وجودُ مفرزات في عنق الرحم إلى وجود التهابٍ فيه.

قد يجري الأطباء مراجعة للتاريخ التغذوي للشخص للتحري عن الأطعمة أو السوائل التي قد تُسبب الأعراض.