الاختبارات الدَّمويَّة

يُجرى اختبار تصوير التخطيط بالصدى عادةً عندما تكون نتائج فحص الدَّم غير طبيعيَّة

خزعة الكبد في بعض الأحيان

يشتبه الطبيب بالإصابة بالرُّكود الصفراوي عند الأشخاص المصابين باليرقان، حيث يحاول تحديد ما إذا كان السبب من داخل أو خارج الكبد اعتمادًا على الأعراض وعلى نتائج الفحص السَّريري.

يُشير الاستعمال الحديث للأدوية التي يمكنها التَّسبُّب بحدوث الركود الصفراوي إلى أنَّ السبب من داخل الكبد.كما يُشير ظهور الأوعية الدَّموية العنكبوتية الصغيرة المرئية في الجلد (تسمى ورم وعائي عنكبوتي) والطحال المُتضخِّم وتجمُّع السوائل داخل البطن (استسقاء البطن)- والتي هي علامات لأمراض كبديَّة مزمنة- إلى وجود سبب داخل الكبد.

بينما تشتمل النتائج التي تشير إلى أنَّ السَّبب من خارج الكبد على أنواعٍ معينة من ألَم البَطن (مثل آلام متقطعة في الجانب العلوي الأيمن من البطن، وأحيَانًا في الكتف الأيمن أيضًا) وتضخُّم المرارة (يُشعَرُ به أثناء الفَحص السَّريري أو يُكتَشف بواسطة دراسات التصوير).

لا تشير بعض الأعراض (مثل فقدان الشهية، والغثيان، والتقيؤ) إلى مصدر السبب سواءً كان من داخل الكبد أو من خارجه.

وتُجرى اختباراتٌ دمويَّةٌ عادةً لقياس مستويات إنزيمين (الفوسفاتيز القلوية وناقلة الببتيد غاما غلوتاميل) يكونا شديدا الارتفاع عند الأشخاص المصابين بالرُّكود الصَّفراوي.ولكن، إذا كان مستوى الفوسفاتاز القلوي مرتفعًا جدًا وكان مستوى أنزيم ناقلة غاما-غلوتاميل طبيعيًا، فإن سبب ارتفاع مستوى الفوسفاتاز القلوي قد لا يكون الركود الصفراوي.يُشير اختبار الدَّم الذي يقيس مستوى البيليروبين إلى شدَّة الرُّكود الصَّفراوي وليس إلى سبب حدوثه.

تُجرى دراسة تصويريَّة بتخطيط الصدى غالبًا إذا كانت نتائج فحص الدَّم غير طبيعيَّة.قد يُجرى تصويرٌ مقطعيٌّ مُحوسَب أو في بعض الأحيان تصوير بالرنين المغناطيسي بالإضافة إلى تخطيط الصدى أو بدلًا عنه.وقد يُجرى فحصٌ لخزعةٍ من الكبد إذا تبيَّن أنَّ السبب من داخله، حيث إنَّ نتيجة فحصها تُحدِّدُ التشخيص عادةً.

أمَّا إذا تبيَّن أنَّ السبب هو وجود انسداد في الأقنية الصَّفراويَّة، فمن الضروري عادةً استعمال طريقة تصويرٍ توفِّر صورًا أشدُّ دقَّةً لهذه الأقنية الصَّفراويَّة.يجري تنفيذ أحد الإجراءات التالية عادةً: