لمحة عامَّة عن التهاب الكبد الفيروسي الحاد

يمكن أن يتسبَّب التهاب الكبد الفيروسي الحاد بالإصابة بأيِّ مرضٍ بدءًا بالأمراض الخفيفة الشبيهة بالأنفلونزا إلى فشل الكبد المُميت.ولا توجد أعراضٌ في بعض الأحيان.تختلف شدة الأَعرَاض وسرعة التعافي بشكلٍ كبيرٍ باختلاف الفيروس المُسبِّب للعدوى وردَّة فعل الشخص للعدوى.يُسبِّب التهاب الكبد A و C أعراضًا خفيفةً جدًّا أو قد لا يُسبِّبا أيَّة أعراض على الإطلاق ويمكن أن تظهر دون أن يُلاحظها أحد.من المرجَّح أن ينجمَ عن التهابي الكبد B و E أعراضًا شديدة.ويمكن أن يؤدِّي تزامن العدوى بفيروسي التهاب الكبد B وD (تسمَّى عدوى مرافقة) إلى جعل أعراض التهاب الكبد B أكثرَ شدَّةً.

تبدأ أعراض التهاب الكبد الفيروسي الحاد بشكلٍ مفاجئٍ عادةً.وهي تنطوي على

ضَعف الشهية

شعور عام بالمرض (التَّوعُّك)

الغثيان والتقيؤ

الحُمَّى

ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن (حيث يتوضَّع الكبد)

يُعدُّ النفور من السجائر عرضًا نموذجيًّا عند المُدخنين.يُعاني الأشخاص المصابون بالعدوى وخصوصًا التهاب الكبد B من شعورٍ بآلامٍ في المَفاصِل وشريٌ أحمر مُسبِّبٌ لحكَّة الجلد (بثرات أو شرى) من حينٍ لآخر.

تعود الشَّهيَّة بعد أسبوع تقريبًا من بدء الأعراض عادةً.

يصبح البول داكنًا والبراز شاحبًا بعد 3-10 أيَّام في بعض الأحيان.يمكن أن تحدث إصابةٌ باليرقان (تبدُّل لون الجلد وبياض العينين إلى اللون الأصفر)،وهو يتزامن في بعض الأحيان مع الشُّعور بحِكَّة.تحدث هذه الأَعرَاضُ بسبب عجز الكبد المُتضرِّر عن التخلص من البيليروبين من الدَّم كما يفعل عادةً.البِيلِيروبين صبغة صفراء يتمُّ إنتاجها عندما يتفكَّك الهيموغلوبين (جزء من خلايا الدَّم الحمراء التي تحمل الأكسجين)، وذلك كجزءٍ من العملية الطبيعيَّة لإعادة تدوير خلايا الدَّم الحمراء القديمة أو المُتضرِّرة.ثم يتراكم البيليروبين في الدَّم ويترسَّب في الجلد (مما يجعله يبدو أصفر ويُسبِّب الحِكَّة) وبياض العين (ممَّا يجعلها تبدو صفراء).يجري إفراز البيليروبين في الأمعاء بشكلٍ طبيعيّ كأحد مكوِّنات الصفراء (السَّائل الهضميّ الأصفر المائل إلى الأخضر الذي يُنتجه الكبد)، ويُطرَح في البراز، ممَّا يعطي البراز لونه البنيّ النموذجي.يكون البراز شاحبًا عند الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد لأنَّ البيليروبين لا يدخل الأمعاء ويُطرح في البراز.وبدلًا من ذلك، يجري طرح البيليروبين في البول، ممَّا يجعل البول داكنًا.

وقد يكون الكبد مُتضخِّمًا ومؤلمًا عند جسِّه.

تزول معظم الأعراض الأوَّلية (نقص الشهية والغثيان والتقيؤ والحمَّى) في غضون أسبوع عادةً، ويشعر الأشخاص بالتَّحسن رغم الاعتقاد بإمكانيَّة تفاقم اليرقان.تصل شدَّة الإصابة باليرقان إلى حدِّها الأقصى خلال 1-2 أسبوع عادةً، ثم تنحسر خلال أكثر من 2-4 أسابيع.ولكن قد يستغرق زوال الحالة الكامل وقتًا أطول بكثير في بعض الأحيان.

ويحدث التهاب الكبد الخاطف في حالاتٍ نادرة.التهاب الكبد الخاطف هو التهاب الكبد الشديد المترافق مع وجود علامات فشل الكبد.يمكن أن يحدث التهاب الكبد الخاطف عند الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد A ولكن تزداد فرصة حدوثه عند الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد B ولاسيَّما عند وجود إصابة بالتهاب الكبد D أيضًا.كما يمكن أن تحدث أيضًا عند الأشخاص الذين يتناولون أدوية يمكن أن تُلحق الضرر بالكبد (بما فيها المكملات العشبية)، مثل أسيتامينوفين، أو أن قد تنجم عن التهاب الكبد الكحولي عند الأشخاص الذين لديهم تاريخ طويل من الإفراط في تناول الكحول.يمكن أن يتقدَّم التهاب الكبد الخاطف بسرعةٍ كبيرة، في غضون أيام أو أسابيع عادةً.ويصبح الكبد غير قادرٍ على تصنيع كميَّة كافية من البروتينات التي تساعد على تجلُّط الدَّم.إلَّا أنَّه ورغم الاعتقاد بعدم قدرة الدَّم على التَّخثُّر بشكل طبيعي، فلا يكون الأشخاص أكثرَ عرضة للكدمات أو النزف بسهولة أو من دون سبب.يتعذَّر على الكبد إزالة المواد السامة كما يفعل عادة.لذلك تتراكم هذه المواد السَّامة في الدَّم وتصل إلى الدِّماغ مُسبِّبًة تدهور الوظيفة الدماغية بسرعة - وهو ما يُسمى بالاعتلال الدِّماغي الكبدي (البابي المجموعي).قد تتردَّى حالة الأشخاص ويدخلون في غيبوبة في غضون أيامٍ إلى أسابيع.يمكن أن يؤدي التهاب الكبد الخاطف إلى حدوث الوفاة، ولاسيَّما عند البالغين.ينبغي إجراء زراعة الكبد مباشرةً في بعض الأحيان لإبقاء الشخص على قيد الحياة.

يتعافى الأشخاص المصابون بالتهاب الكبد الفيروسي الحاد في غضون 4-8 أسابيع عادةً، حتى من دون معالجة.ولكن، قد تتطور حالات بعض المصابين بالتهاب الكبد الوبائي B أو C إلى حالات عدوى كبدية مزمنة.