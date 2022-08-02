التهاب الكبد (ي) هو التهاب الكبد النَّاجم عن فيروس التهاب الكبد (ي).
ينتشر التهاب الكبد (ي) عادةً عندما يتناول الأشخاص شيئًا ملوثًا ببراز شخصٍ مصابٍ بالعدوى.
يُسبب التهاب الكبد (ي) أعراضًا نموذجية لالتهاب الكبد الفيروسي، بما في ذلك نقص الشهية والتَّوعُّك واليرقان.
يضع الطبيب تشخيص التهاب الكبد (ي) بناءً على نتائج اختبارات الدَّم.
لا توجد مُعالَجَة نوعيَّة لالتهاب الكبد الحاد E، ولكن يتعافى معظم الأشخاص بشكلٍ كامل.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن التهاب الكبد ولمحة عامة عن التهاب الكبد الفيروسي الحاد ولمحة عامة عن التهاب الكبد المزمن).
لا يصبح التهاب الكبد (ي) مزمنًا عادةً، ولكنَّه قد يصبح مزمنًا عند الأشخاص الذين يعانون من ضَعف في جهاز المناعة، مثل الأشخاص المصابين بعدوى فيروس العوز المناعي البشري أو الأشخاص الذين يستعملون عقاقيرً لتثبيط الأعراض المناعيَّة، مثل عقاقير العلاج الكيميائي للسَّرطان.
انتقال التهاب الكبد (ي)
ينتشر التهاب الكبد (ي) بشكلٍ رئيسي عندما يجري ابتلاع شيءٍ ملوَّثٍ ببراز شخصٍ مصابٍ بالعدوى من قِبل شخصٍ آخر (يُسمَّى: الطريق البرازي الفموي).
يؤدي التهاب الكبد (ي) إلى انتشار الأوبئة في بعض الأحيان، حيث تكون مرتبطة بالمياه الملوَّثة بالبراز غالبًا.اقتصر حدوث الأوبئة على الصين والهند والمكسيك وبيرو وروسيا وباكستان ووسط وشمال إفريقيا، ولم تحدث في الولايات المتحدة أو أوروبا الغربية.وفي البلدان التي تُتبع فيها وسائل فعالة وروتينية للتطهير، تحدث معظم الحالات عند المسافرين العائدين إلى ديارهم من بلد تكون فيه المرافق الصحية سيئة ويكون الوصول إلى المياه المأمونة محدودًا.
أعراض التهاب الكبد E
يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب الكبد (ي) من أعراض نموذجيَّة لالتهاب الكبد الحاد.وتنطوي هذه الأَعرَاضُ على:
ضعف الشَّهية
شعور عام بالمرض (التَّوعُّك)
الغثيان والتقيّؤ
الحُمَّى
ألم بطني
اليرقان (اصفرار لون الجلد وبياض العينين)
تحدث الإصابة باليرقان نتيجة عدم قدرة الكبد المُتضرِّر على إزالة البيليروبين من الدَّم كما يفعل عادةً.ثمَّ يتراكم البيليروبين في الدَّم ويترسَّب في الجلد، ممَّا يُسبِّبُ الحِكَّة.البيليروبين هُو صباغ أصفر يجري إنتاجه كمنتج فضلات خلال التفكيك الطبيعيّ لخلايا الدَّم الحمراء.
على الرغم من ندرتها، إلا أن الإصابة بالتهاب الكبد E قد تؤدي إلى ظهور أعراض شديدة، ولاسيَّما عند النساء الحوامل.عند النساء الحوامل، يزداد خطر التهاب الكبد الشديد مع ظهور علامات فشل الكبد (التهاب الكبد الخاطف) والوفاة.
تشخيص التهاب الكبد (ي)
اختبارات الدَّم
يشتبه الأطباء في الإصابة بالتهاب الكبد وفقًا للأعراض النموذجيَّة، مثل اليرقان.
يبدأ فحص التهاب الكبد عادة باختبارات الدَّم لتحديد مدى جودة عمل الكبد وما إذا كان مُتضرِّرًا (اختبارات الكبد).تنطوي اختبارات الكبد على قياس مستويات إنزيمات الكبد والمواد الأخرى التي ينتجها الكبد.قد تساعد هذه الاختبارات على تحديد شدَّة الضرر الذي أصاب الكبد.
إذا كانت الاختبارات تشير إلى التهاب الكبد، يقوم الأطباء بإجراء اختبارات دمويَّة أخرى للتَّحرِّي عن فيروسات التهاب الكبد.يمكن لاختبارات الدَّم هذه كشف أجزاء من فيروسات معيَّنة (مُستضدَّات)، وأجسام مضادَّة نوعيَّة ينتجها الجسم لمحاربة الفيروس ومواد جينيَّة (RNA أو DNA) للفيروس في بعض الأحيان.
لا يقوم الأطباء بإجراء اختبارٍ للتَّحرِّي عن التهاب الكبد (ي) بشكلٍ روتيني.ولكن، يُجرى اختبارٌ دمويٌّ للتَّحرِّي عن الأجسام المُضادَّة التي يُنتجها الجهاز المناعي عند الشخص كردَّة فعلٍ للعدوى بفيروس التهاب الكبد (ي)، إن كان متوفِّرًا، عند وجود الأمرين التاليين معًا:
عدم كشف الاختبارات وجود التهاب الكبد A أو B أو C، مع معاناة الشخص من مظاهر نموذجيَّة لالتهاب الكبد الفيروسي.
سفر الشخص حديثًا إلى منطقة ينتشر فيها التهاب الكبد (ي).
الوقاية من التهاب الكبد (ي)
يمكن للمرافق الصِّحيَّة الملائمة والنظافة الشخصية الجيِّدة أن تساعد على منع انتشار العدوى.يمكن للمسافرين إلى البلدان التي لا يكون التطهير فيها مثاليًا تقليل خطر العدوى من خلال عدم شرب المياه غير النقيَّة.يؤدي غلي الماء وكلورته إلى تعطيل فيروس التهاب الكبد (ي).
يتوفَّر لقاح جديد ولكن ليس في الولايات المتحدة.وهو متوفِّر في الصين، حيث يكون التهاب الكبد (ي) أكثر شُيُوعًا.
علاج التهاب الكبد (ي)
التدابير العامة
إمكانيَّة استعمال ريبافيرين ribavirin في علاج التهاب الكبد E
يجب على الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد (ي) عدم شرب الكحول لأنَّه قد يؤدي إلى إلحاق المزيد من الضَّرر بالكبد.لا توجد حاجة إلى تجنُّب أطعمة مُعيَّنة أو الحدّ من النشاط.
لا توجد مُعالَجَة نوعيَّة لالتهاب الكبد الحاد (ي).
قد يؤدي استعمال كوليسترامين عن طريق الفم إلى تخفيف شدَّة الحِكَّة في حال حدوثها.
قد يكون ريبافيرين Ribavirin (دواء مضاد للفيروسات)، يُعطى لمدة 12 أسبوعًا، علاجًا فعَّالًا لالتهاب الكبد المزمن (ي)، ولكن توجد حاجة إلى مزيدٍ من الدراسة.
يستطيع معظم الأشخاص العودة إلى العمل بأمانٍ بعد التَّعافي من اليرقان.