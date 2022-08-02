اختبارات الدَّم

يشتبه الأطباء في الإصابة بالتهاب الكبد وفقًا للأعراض النموذجيَّة، مثل اليرقان.

يبدأ فحص التهاب الكبد عادة باختبارات الدَّم لتحديد مدى جودة عمل الكبد وما إذا كان مُتضرِّرًا (اختبارات الكبد).تنطوي اختبارات الكبد على قياس مستويات إنزيمات الكبد والمواد الأخرى التي ينتجها الكبد.قد تساعد هذه الاختبارات على تحديد شدَّة الضرر الذي أصاب الكبد.

إذا كانت الاختبارات تشير إلى التهاب الكبد، يقوم الأطباء بإجراء اختبارات دمويَّة أخرى للتَّحرِّي عن فيروسات التهاب الكبد.يمكن لاختبارات الدَّم هذه كشف أجزاء من فيروسات معيَّنة (مُستضدَّات)، وأجسام مضادَّة نوعيَّة ينتجها الجسم لمحاربة الفيروس ومواد جينيَّة (RNA أو DNA) للفيروس في بعض الأحيان.

لا يقوم الأطباء بإجراء اختبارٍ للتَّحرِّي عن التهاب الكبد (ي) بشكلٍ روتيني.ولكن، يُجرى اختبارٌ دمويٌّ للتَّحرِّي عن الأجسام المُضادَّة التي يُنتجها الجهاز المناعي عند الشخص كردَّة فعلٍ للعدوى بفيروس التهاب الكبد (ي)، إن كان متوفِّرًا، عند وجود الأمرين التاليين معًا: