فيروس التهاب الكبد D هو عدوى تصيب الكبد، وتقتصر إصابته على الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد B.

يمكن أن ينتشر التهاب الكبد (د) عن طريق ملامسة الدَّم وسوائل الجسم الأخرى.

تؤدي العدوى المصاحبة لالتهاب الكبد D عادةً إلى تفاقم أعراض التهاب الكبد B.

يضع الطبيب تشخيص التهاب الكبد (د) المزمن بناءً على نتائج اختبارات الدَّم.

لا توجد مُعالَجَة نوعيَّة لالتهاب الكبد (د) الحاد، ولكن قد يُعالج التهاب الكبد (د) المزمن باستعمال ألفا الإنترفيرون.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن التهاب الكبد ولمحة عامة عن التهاب الكبد الفيروسي الحاد ولمحة عامة عن التهاب الكبد المزمن والتهاب الكبد B الحاد والتهاب الكبد B المزمن).

يُعدُّ التهاب الكبد (د) من الحالات غير الشائعة نسبيًّا في الولايات المتَّحدة.يمكن أن يكون عدوى حادة تقتصر على مدَّة قصيرة، أو عدوى مزمنة تستمرُّ لأكثر من 6 أشهر.

لا تحدث الإصابة بالتهاب الكبد D إلَّا بالتزامن مع التهاب الكبد B الحاد أو مع التهاب الكبد B المزمن.فيروس التهاب الكبد D هو فيروس غير مكتمل يحتاج إلى مساعدة فيروس التهاب الكبد B للتكاثر.

يُعاني حوالى 15 - 20 مليون شخص حول العالم من التهاب الكبد B المزمن بالتَّزامن مع التهاب الكبد D.

انتقال التهاب الكبد (د) يمكن أن ينتشر التهاب الكبد (د) عن طريق ملامسة الدَّم وسوائل الجسم الأخرى.يحدث التهاب الكبد (د) في معظم الأحيان عند الأشخاص الذين يتشاركون الإبر لحقن المخدِّرات غير المشروعة.كما يمكن أن ينتشر من خلال النَّشاط الجنسي.

أعراض التهاب الكبد D يؤدي تزامن حدوث التهاب الكبد D مع التهاب الكبد B إلى جعل التهاب الكبد B أكثرَ شِدَّة عادةً. يؤدي إهمال معالجة حالتي عدوى التهاب الكبد B وD المزمنتين والمتزامنتين إلى حدوث تندُّب شديد في الكبد (تشمُّع الكبد). يُمكن أن يُؤدِّي تزامن حدوث التهاب الكبد D مع التهاب الكبد B إلى الإصابة بالتهاب الكبد الخاطف (شكل شديد من التهاب الكبد).يمكن أن يستفحل التهاب الكبد الخاطف بسرعةٍ كبيرة.تتراكم المواد السامة التي يقوم الكبد باستبعادها في الدَّم عادةً وتصل إلى الدِّماغ، مُسبِّبةً حدوث الاعتلال الدِّماغي الكبدي (بابي مجموعي).قد يدخل المرضى في غيبوبة في غضون أيام أو أسابيع.يمكن أن يؤدي التهاب الكبد الخاطف إلى حدوث الوفاة، ولاسيَّما عند البالغين.

تشخيص التهاب الكبد D اختبارات الدَّم يمكن أن يشتبه الأطباء بالتهاب الكبد (د) عندما: يكون التهاب الكبد B الحاد شديدًا بشكلٍ غير طبيعي (عدوى متزامنة).

يصبح التهاب الكبد B المزمن بشكلٍ مفاجئ متفاقمًا (عدوى إضافيَّة) عند الأشخاص المصابين بعدوى مزمنة بالتهاب الكبد B.

يتقدَّم التهاب الكبد B المزمن بسرعة أكبر ممَّا يحدث عادةً. ينبغي عند الاشتباه بوجود إصابة بالتهاب الكبد (د)، إجراء اختبارٍ دموي للتَّحرِّي عن الأجسام المضادَّة التي ينتجها الجهاز المناعي للشخص كردَّة فعلٍ لفيروس التهاب الكبد (د) لتأكيد التَّشخيص.

الوقاية من التهاب الكبد (د) يساعد تجنُّب السلوك شديد الخطورة (مثل مشاركة الإبر لحقن المخدرات ووجود شركاء جنسيين متعددين) على وقاية الأشخاص من الإصابة بالتهاب الكبد B وبالتالي الوقاية من الإصابة بالتهاب الكبد D. ولا يوجد لقاحٌ لالتهاب الكبد (د).ولكن إذا لم يكن الأشخاص مصابين بالتهاب الكبد B، فيمكن تطعيمهم بلقاح التهاب الكبد B، والذي يمكنه أن يقي من التهاب الكبد D بالإضافة إلى التهاب الكبد B.