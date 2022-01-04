اعتِلال الكبد الاحتقاني Congestive hepatopathy هو تراكُم للدم في الكبد بسبب فشل القلب؛

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات الأوعية الدَّموية في الكبد).

يُسبب فشلُ القلب الشديد إلى عودة الدَّم من القلب إلى الوريد الأجوف السفلي (الوريد الكبير الذي ينقل الدَّم من الأجزاء السفلية من الجسم إلى القلب).يزيدُ مثل هذا الاحتقان الضغط في الوريد الأجوف السفلي والأوردة الأخرى التي تحمل إليه الدَّم، بما فيها الأوردةُ الكبديَّة (التي تحمل الدَّم من الكبد).وإذا ارتفع هذا الضغطُ إلى درجةٍ كافية، يصبح الكبد متضخِّمًا (مُحتقنًا) بالدَّم مع حدوث خللٍ في وظائفه.

لا تظهر أيَّة أعراض عند معظمُ الأشخاص باستثناء الشكوى من مشاكل متعلقة بفشل القلب.بينما يتسبَّب الكبد المُتضخِّم عند بقيَّة الأشخاص بانزعاجٍ في البطن يكون خفيفًا عادةً.يكون الكبد (في الجزء العلوي الأيمن من البطن) مُتضخِّمًا ويُسبب الإيلامَ عند جسِّه.وفي الحالات الشديدة، قد يتحوَّل الجلدُ وبياض العينين إلى اللون الأصفر، وهو اضطرابٌ يُسمَّى اليرقان.قد يتجمَّع السائل في البطن، وهو اضطرابٌ يُسمَّى استسقاء البطن.كما يميل الطحال إلى التَّضخُّم أيضًا.إذا كان الاحتقانُ شديدًا ومُزمِنًا، يحدث ضرر في الكبد أو حتَّى تندُّب شديد (تشمُّع الكبد).

ويشتبه الأطباء في ااضطراب عند أشخاص فشل القلب الذين لديهم أعراض نموذجية؛حيث يقومون بتفحص الشخص وإجراء فحوصات دَّمويَّة لتحديد مدى كفاءة وظائف الكبد وما إذا أصابه ضرر (اختبارات الكبد) ولتقييم تجلُّط الدَّم.يستنِدُ التَّشخيصُ إلى الأعراض ونتائج الفحص والاختبارات الدَّمويَّة.من المهم التعرف إلى اعتلال الكبد الاحتقاني، وذلك بشكلٍ رئيسيّ لأنَّه يُشيرُ إلى مدى شدَّة فشل القلب.

ويُركِّز التدبير على مُعالَجَة فشل القلب،وقد تؤدي مثلُ هذا المعالجة إلى استعادة الكبد لوظيفته الطبيعية.