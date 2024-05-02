اعتلال القناة الصفراوية الإقفاري ischemic cholangiopathy هو ضَرَرٌ يُصيب واحدة أو أكثر من الأقنية الصفراوية بسبب التروية الدموية غير المُلائمة.

(انظر أيضًا لمحةٌ عامة عن اضطرابات الأوعية الدَّموية في الكبد).

بخلاف الكبد، تأتي التروية الدموية للأقنية الصفراوية (مثل الأقنية الكبديَّة والقناة المُشتركة للصفراء)، من وعاءٍ دمويّ رئيسي، أي الشريان الكبدي.وبذلك، يمكن أن تؤدي عرقلة جريان الدَّم عبر الشريان الكبدي إلى عدم حصول الأقنية الصفراوية على حاجتها من الأكسجين.وبسبب ذلك، يحدث ضرر في الخلايا المُبطِّنة للأقنية أو تموت، يُسمَّى الاضطراب اعتلال الأقنية الصفراويَّة الإقفاري.يمكن أن يتعطَّل جريان الدَّم عندما:

يرفض الجسم الكبد المزروع.

تحدث إصابة في الأوعية الدَّموية في أثناء جراحة زرع الكبد أو استئصال المرارة عن طريق تنظير البطن.

تحدث إصابة في الأوعية الدَّموية بسبب المُعالجة الشعاعيَّة.

يكون لدى المرضى اضطرابٍ يجعل الدَّم أكثرَ ميلًا للتَّجلُّط (اضطراب تجلُّط الدَّم).

كما يُؤدِّي إجراء يهدف إلى منع التروية الدموية عن ورمٍ في الكبد (يسمى الإصمام الكيميائي)، إلى عدم وصول التروية الدموية إلى النسيج السليم أيضًا.

يكون اعتلال الأقنية الصفراوية الإقفاري أكثر شُيُوعًا عند الأشخاص الذين خضعوا إلى زراعةٌ للكبد.

أعراض اعتلالُ الأقنية الصفراويَّة الإقفاري تصبح القناة الصفراوية المُتضرِّرة ملتهبة أو متضيِّقة (تُسبب تضيُّقًا stricture)، أو كليهما؛ثمَّ يتباطأ جريان الصفراء أو يتوقَّف.إذا لم تتمكن الصفراء من الحركة عبر الكبد والأقنية الصفراوية بسرعة كافية، يتراكم الصباغ الموجود فيها (البيليروبين) في الدَّم، ويترسَّب في الجلد.ونتيجةً لذلك، يتحوَّل لون الجلد وبياض العينين إلى اللون الأصفر (تُسمَّى الحالة اليرقان).يمكن للتَّضيُّق أو للانسداد أن يحُول دُون دخول الصفراء (التي تحتوي على أصباغ مثل البيليروبين) إلى المِعَى الدَّقيق وطرحها في البراز.ونتيجة لذلك، يصبح لون البراز باهتًا؛ وبسبب طرح كمية أكبر من الصفراء في البول، يصبح لون البول داكنًا. تكون الحِكَّة pruritus شائعة، وهِيَ تبدأ في اليدين والقدمين غالبًا، ولكنها تُصيب كامل الجسم عادةً،تتفاقم الحكة خلال الليل.كما قد تحدث عدوى في القناة الصفراوية (التهاب القناة الصفراوية) أيضًا، مما يؤدِّي إلى ألَم في البَطن وقشعريرة وحُمَّى.

تشخيص اعتلالُ الأقنية الصفراويَّة الإقفاري تاريخ لحالة مؤهِّبة (على سبيل المثال ، زراعة الكبد)

تقييم الطبيب

اختبارات الدَّم وفُحوصات تصويريَّة يستنِدُ التَّشخيصُ إلى الأَعرَاض ونتائج غير طبيعية لاختبارات الدَّم، خصوصًا عند الأشخاص الذين لديهم حالاتٍ تجعل اعتلال الأقنية الصفراوية الإقفاري أكثر ميلًا (مثل مُتَلَقي زرع الكبد). اختبار مختبري اختبارات وظائف الكبد يساعد تخطيط ُالصدى الأطبَّاء على مُعاينة الأقنية، ولكنَّ قد تكون النتائج غير قطعيَّة.يحتاج الحصولُ على معلوماتٍ أفضل إلى التصويرٍ بالرنين المغناطيسي للأقنية الصفراوية (يُسمَّى الإجراء تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة بالرَّنين المغناطيسيّ (MRCP)، أو إلى تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة التنظيري بالطريق الراجِع (ERCP)ينطوي تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة التنظيري بالطريق الراجِع على إدخال أنبوب معاينة مرن (المنظار الداخلي) من خلال الفم إلى المعى الدقيق، وحقن عامل تباين ظليل في القناة الصفراوية.