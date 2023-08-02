لمحةٌ عامة عن اضطرابات المرارة والقناة الصفراويَّة

يقوم الكبد بإنتاج الصفراء، وهي سائلٌ لزجٌ وسميكٌ لونه أصفر مُخضر.تساعد الصفراء على الهضم من خلال تسهيل امتصاص الأمعاء للكوليسترول والشُّحوم والفيتامينات الذَّوَّابة في الشحوم.كما تساعد الصفراء على طرح بعض الفضلات (البيليروبين والكوليسترول الزائد بشكلٍ رئيسي) والمنتجات الثانوية للأدوية من الجسم.
يتكوَّن السبيل الصفراوي من أنابيب صغيرة (أقنية) تقوم بحمل الصفراء من الكبد إلى المرارة ومن ثَمَّ إلى الأمعاء الدقيقة.المرارة عبارة عن كيس صغير على شكل كمِّثرى يتوضَّع تحت الكبد.تقوم المرارة بتخزين الصفراء.تتقلَّص المرارة عند الحاجة إلى الصفراء، كما هي الحال عند تناول الطعام، دافعةً الصفراء من خلال الأقنية الصفراويَّة إلى الأمعاء الدقيقة.
صورة ترسيمية للكبد والأقنية الصفراويَّة والمرارة
يمكن أن يتوقَّف جريان الصفراء نتيجةً لأحد العَوامِل التالية:
الحَصيَات المراريَّة التي تخرج من المرارة إلى الأقنية
إصابة الأقنية الصفراويَّة خلال جراحة المرارة
تضيُّق الأقنية الصفراويَّة النَّاجم عن عوامل مثل حالات العدوى المرتبطة بفيروس العوز المناعي البشري المكتسب والتهاب القنوات الصفراويَّة المُصلِّب الأوَّلي
اضطرابات البنكرياس والتي يمكن أن تؤدِّي إلى تضيُّق الأقنية الصفراويَّة التي تمرُّ عبرَ البنكرياس
قد يؤدي انسداد الأقنية الصفراويَّة إلى حدوث التهاب في المرارة (التهاب المرارة).
كما قد يحدث ألم صفراوي دون وجود حصَّيَّات في المرارة (آلام صفراويَّة دون وجود حصاة في المرارة).
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
المؤسَّسة الدولية للاضطرابات المعدية المعوية (IFFGD): مصدر موثوق يساعد الأشخاص المصابين باضطرابات معدية معوية على العناية بصحتهم.
المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK): معلومات عامة عن كيفية عمل الجهاز الهضمي وروابط إلى مواضيع ذات صلة، مثل الأبحاث والخيارات العلاجية.