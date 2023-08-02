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لمحةٌ عامة عن اضطرابات المرارة والقناة الصفراويَّة

حسبChristina C. Lindenmeyer, MD, Cleveland Clinic
تمت مراجعته محرّم 1445

يقوم الكبد بإنتاج الصفراء، وهي سائلٌ لزجٌ وسميكٌ لونه أصفر مُخضر.تساعد الصفراء على الهضم من خلال تسهيل امتصاص الأمعاء للكوليسترول والشُّحوم والفيتامينات الذَّوَّابة في الشحوم.كما تساعد الصفراء على طرح بعض الفضلات (البيليروبين والكوليسترول الزائد بشكلٍ رئيسي) والمنتجات الثانوية للأدوية من الجسم.

يتكوَّن السبيل الصفراوي من أنابيب صغيرة (أقنية) تقوم بحمل الصفراء من الكبد إلى المرارة ومن ثَمَّ إلى الأمعاء الدقيقة.المرارة عبارة عن كيس صغير على شكل كمِّثرى يتوضَّع تحت الكبد.تقوم المرارة بتخزين الصفراء.تتقلَّص المرارة عند الحاجة إلى الصفراء، كما هي الحال عند تناول الطعام، دافعةً الصفراء من خلال الأقنية الصفراويَّة إلى الأمعاء الدقيقة.

صورة ترسيمية للكبد والأقنية الصفراويَّة والمرارة

يمكن أن يتوقَّف جريان الصفراء نتيجةً لأحد العَوامِل التالية:

قد يؤدي انسداد الأقنية الصفراويَّة إلى حدوث التهاب في المرارة (التهاب المرارة).

كما قد يحدث ألم صفراوي دون وجود حصَّيَّات في المرارة (آلام صفراويَّة دون وجود حصاة في المرارة).

للمزيد من المعلومات

يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.

  1. المؤسَّسة الدولية للاضطرابات المعدية المعوية (IFFGD): مصدر موثوق يساعد الأشخاص المصابين باضطرابات معدية معوية على العناية بصحتهم.

  2. المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK): معلومات عامة عن كيفية عمل الجهاز الهضمي وروابط إلى مواضيع ذات صلة، مثل الأبحاث والخيارات العلاجية.

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محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.