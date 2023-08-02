لمحةٌ عامة عن اضطرابات المرارة والقناة الصفراويَّة

يقوم الكبد بإنتاج الصفراء، وهي سائلٌ لزجٌ وسميكٌ لونه أصفر مُخضر.تساعد الصفراء على الهضم من خلال تسهيل امتصاص الأمعاء للكوليسترول والشُّحوم والفيتامينات الذَّوَّابة في الشحوم.كما تساعد الصفراء على طرح بعض الفضلات (البيليروبين والكوليسترول الزائد بشكلٍ رئيسي) والمنتجات الثانوية للأدوية من الجسم.

يتكوَّن السبيل الصفراوي من أنابيب صغيرة (أقنية) تقوم بحمل الصفراء من الكبد إلى المرارة ومن ثَمَّ إلى الأمعاء الدقيقة.المرارة عبارة عن كيس صغير على شكل كمِّثرى يتوضَّع تحت الكبد.تقوم المرارة بتخزين الصفراء.تتقلَّص المرارة عند الحاجة إلى الصفراء، كما هي الحال عند تناول الطعام، دافعةً الصفراء من خلال الأقنية الصفراويَّة إلى الأمعاء الدقيقة.

صورة ترسيمية للكبد والأقنية الصفراويَّة والمرارة

المرارة والأقنية الصفراوية الصورة

يمكن أن يتوقَّف جريان الصفراء نتيجةً لأحد العَوامِل التالية:

قد يؤدي انسداد الأقنية الصفراويَّة إلى حدوث التهاب في المرارة (التهاب المرارة).

كما قد يحدث ألم صفراوي دون وجود حصَّيَّات في المرارة (آلام صفراويَّة دون وجود حصاة في المرارة).