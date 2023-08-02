تضيُّق الأقنية الصفراويَّة النَّاجم عن العدوى بفيروس العوز المناعي البشري المُكتَسب

تميل حالاتٌ غير طبيعيَّة من العدوى إلى أن تُصيبَ الأشخاص المصابين بعدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري المُكتسَب نتيجة ضَعف جهازهم المناعي.تسمى حالات العدوى هذه بحالات العدوى الانتهازية لأنَّها تستفيد من ضَعف الجهاز المناعي.يمكن أن تُسبِّبَ حالات العدوى هذه تضيُّقًا في الأقنية الصفراويَّة، وهو اضطراب يسمى اعتلال الأقنية الصفراويَّة المرتبط بعدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري المُكتسَب.تصبح الأقنية في نهاية المطاف مُلتهبة ومُتندِّبة عادةً.

الصفراء هي السَّائِل الذي يُنتجه الكبد ويساعد على الهضم.تُنقل العصارة الصفراوية من خلال أنابيب صغيرة (القنوات الصفراوية) تحمل العصارة الصفراوية خلال الكبد ثم من الكبد إلى المرارة وإلى الأمعاء الدَّقيقة.(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات المرارة والقناة الصفراويَّة والشكل صورة ترسيمية للكبِد والمَرارة.)

كان اعتلال الأقنية الصفراويَّة النَّاجم عن عدوى فيروس العوز المناعي البشري يُصيبُ حَوالى 25% من الأشخاص المصابين بهذه العدوى، وذلك في المرحلة السابقة لاستعمال الأدوية في معالجة عدوى فيروس العوز المناعي البشري (العلاج المضاد للفيروس القهقري) على نطاقٍ واسع.

يُسبِّبُ هذا الاضطراب الألم في الجزء العلوي الأيمن والأجزاء الوسطى العليا من البطن.كما قد يُعاني الأشخاص من الإسهال عند إصابة الأمعاء الدقيقة بالعدوى.ويُعاني بعض الأشخاص من الحمَّى واليرقان (تبدُّل لون الجلد وبياض العينين إلى اللون الأصفر).

اليرقان الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

التَّشخيص تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة التنظيري بالطريق الرَّاجع أو التنظير بتخطيط الصَّدى قد يُجرى تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة التنظيري بالطريق الرَّاجع لتأكيد التَّشخيص لأنَّه يُمكِّن الأطباء من استئصال عَيِّنَة من الأنسجة المصابة بالعدوى للفحص تحت المجهر.ثمَّ يمكن للأطباء تحديد الكائن المُسبِّب للعدوى.كما يستطيع الأطبَّاء خلال تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة التنظيري بالطريق الرَّاجع توسيع الأقنية الصفراويَّة المُتضيِّقة وبالتالي تخفيف شدَّة الأعراض. وللقيام بتصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة التنظيري بالطريق الراجع، يَجرِي تمرير أنبوب مشاهدة مرن (منظار داخلي) مع الملحقات الجراحيَّة من خلال الفم نحو المريء ومن خلال المعدة إلى الأمعاء الدَّقيقة (انظر الشكل فَهم تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة التنظيري بالطريق الرَّاجع).يجري تمرير قثطارٍ رفيعٍ من خلال المنظار عبر العضلة الحلقية الشكل بين القنوات الصفراوية والبنكرياسيَّة المشتركة والأمعاء الدقيقة (مصرة أودي)، وصولاً إلى القناة الصفراويَّة المشتركة.ثم يَجرِي حقن عاملٍ ظليلٍ مُشعٍّ يكون مرئيًّا في صورة الأشعَّة السِّينية بواسطة القثطار في الأقنية الصفراويَّة، ويَجرِي أخذ صورة الأشعَّة السينيَّة للتَّحرَّي عن أيِّ شذوذات. ويمكن بدلًا من ذلك إجراء تصوير بتخطيط الصدى للمساعدة على تأكيد التَّشخيص.يُعد هذا الاختبار أقل بضعًا وبالغ الدِّقة. كما تُجرى اختباراتٌ دمويَّة عادةً لتحديد مدى كفاءة عمل الكبد ومعرفة ما إذا كان ملتهبًا (اختبارات الكبد).ويمكن للنتائج دعم التَّشخيص.

المُعالجَة الجراحة

الأدوية المُضادة للجراثيم يمكن تمرير أداة جراحيَّة في أثناء تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة التنظيري بالطريق الرَّاجع من خلال المنظار لقطع المصرَّة الكبديَّة، وهو إجراء يُسمَّى بضع المصرَّة التنظيري.يُتيح قطع المصرَّة الكبديَّة مرورَ الصفراء إلى الأمعاء الدقيقة.يُساعد هذا الإجراء على تخفيف شدَّة الألم واليرقان والالتهاب.إذا كان التضيُّق مقتصرًا على جزءٍ واحدٍ من القناة، فقد يكون بالإمكان تمرير أنبوبٍ من خلال المنظار ووضعه في المنطقة المصابة لتوسيعها. وتُستَعمل الأدوية المضادَّة للجراثيم في معالجة العدوى. يمكن للأدوية المضادة للفيروسات القهقرية التي تعالج الإيدز أن تقي من أشكال العدوى الانتهازية في المستقبل.