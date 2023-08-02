الألم الصَّفراوي دون حُصيَّات المرارة

يكون الألم مشابهًا للألم النَّاجم عن حصيَّات المرارة الذي يحدث أحيانًا عند أشخاص ليست لديهم حصيَّات مرارة أو لديهم حصيَّات مرارة شديدة الصِّغَر لا يمكن اكتشافها من خلال التصوير بتخطيط الصدى.تُسمَّى الحالة بالألم الصَّفراوي غير الحَصَوي

المرارة عبارة عن كيس صغير على شكل كمِّثرى يتوضَّع تحت الكبد.وهو يُخزِّن الصفراء والتي هي سائلٌ يُنتجه الكبد ويُساعد على الهضم.تتقلَّص المرارة عند الحاجة إلى الصفراء، كما هي الحال عند تناول الطعام، دافعةً الصفراء من خلال الأقنية الصفراويَّة إلى الأمعاء الدقيقة.(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات المرارة والقناة الصفراويَّة والشكل صورة ترسيمية للكبِد والمَرارة.)

تكون المعاناة من الألم الصَّفراوي غير الحَصَوي أكثر شيوعًا بين الشَّابَّات.

يمكن أن يحدث هذا الاضطراب عند تعذّر مرور الصفراء (التي تُنتجها المرارة) عبر الأقنية إلى الأمعاء الدَّقيقة كالمعتاد.يمكن أن يكون مرور الصفراء أشدُّ بطءً أو تعطُّلًا بسبب:

وجود حصيَّات المرارة التي قد تكون صغيرة جدًّا بحيث لا يمكن كشفها من خلال التصوير بتخطيط الصدى.

عدم حدوث تفريغ طبيعي للمرارة لأسباب غير معروفة.

حساسيَّة مفرطة في السَّبيل الصَّفراوي أو الأمعاء الدقيقة.

وجود خلل وظيفي في العضلة الحلقيَّة الموجودة بين القنوات المشتركة الصفراويَّة والبنكرياسيَّة مع الأمعاء الدقيقة (المصرَّة الكبديَّة).

يمكن أن تكون الحَصيَات المراريَّة قد سدَّت القنوات، ثمَّ مرَّت من خلالها قبل اكتشافها.

يشتبه الأطبَّاء في وجود هذا الاضطراب عند المعاناة من الألم المراري مع عدم مشاهدة حُصيَّات عند التصوير بتخطيط الصدى.

وتكون أفضل طريقة لتأكيد التَّشخيص غير واضحة.يُستخدم التصوير بالأمواج فوق الصوتية أو التصويرالتنظيري بالأمواج فوق الصوتيَّة عادةً.قد يُستخدم تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة التنظيريّ بالطريق الرَّاجع في بعض الأحيان.يُجرى تصوير لومَضانُ الجِهازِ الصَّفراوِي أحياناً، والذي هو أحد أنواع تصوير النوكليدات المُشعة بعد إعطاء الأشخاص دواء يؤدي إلى تقلُّص المرارة.ويمكن أن يؤدي استئصال المرارة إلى زوال الأعراض إذا لم يكن تقلُّص المرارة كاملًا.

يُجرى الاستئصال الجراحيُّ للمرارة (استئصال المرارة) أحيانًا باستعمال أنبوب معاينة مرن يُسمَّى منظار البطن، على الرغم من أنه قد لا يسكن الأعراض.فبعد إجراء شقوقٍ صغيرةٍ في البطن، يُدَلُ منظار البطن والأدوات الجراحيَّة من خلالها.ثمَّ يقوم الأطبَّاء باستعمال الأدوات لاستئصال المرارة.

كما قد يؤدي استئصال المرارة إلى زوال أعراضٍ قد تكون ناجمةً عن وجود حصيَّات صغيرة الحجم تعذَّر اكتشافها بالتصوير بتخطيط الصَّدى.

لا توجد فائدة مؤكدة للمعالجة الدوائيَّة.