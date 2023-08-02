أورام الأقنية الصَّفراويَّة والمرارة

تُعدُّ الأورام السَّرطانيَّة وغير السَّرطانيَّة في الأقنية الصَّفراويَّة أو المرارة من الحالات النَّادرة.

عادةً ما يمكن كشف الورم في الأقنية الصفرواية باستخدام التصوير بتخطيط الصدى، أو التصوير بالرنين المغناطيسي/ تصوير البنكرياس والقنوات الصَّفراوِيَّة بالرَّنين المغناطيسيّ (MRI/MRCP).

تؤدي هذه السَّرطانات إلى الوفاة عادةً، ولكن يمكن مُعالَجَة الأَعرَاض.

الصفراء هي سائِل يُنتجه الكبد ويساعد على الهضم.تُنقل الصفراء من خلال أنابيب صغيرة (الأقنية الصَّفراويَّة) تحملها من خلال الكبد ثمَّ إلى المرارة وإلى الأمعاء الدَّقيقة.المرارة عبارة عن كيس صغير على شكل كمِّثرى يتوضَّع تحت الكبد الذي يُخزِّن الصفراء ويُحرِّرها عند الحاجة.(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات المرارة والقناة الصفراويَّة والشكل صورة ترسيمية للكبِد والمَرارة.)

يُعدُّ سرطان الأقنية الصفراويَّة (كارسينومة الأقنية الصفراويَّة) من الحالات النَّادرة.ويمكن أن يحدث في أيِّ مكانٍ من الأقنية الصفراويَّة، ولاسيَّما الأقنية الصفراوية المتوضعة خارج الكبد.يزيد تقدُّم السن أو الإصابة بالتهاب الأقنية الصفراويَّة المُصلِّب الأوَّلي من خطر الإصابة بهذا السرطان.

كما يُعدُّ سرطان المرارة من الحالات النَّادرة.توجد حُصيَّات المرارة عند جميع الأشخاص المصابين بسرطان الأقنية الصفراويَّة تقريبًا.تقتصر المدَّة التي يعيشها الكثير من الأشخاص بعد حدوث السرطان على بضعة أشهر.ومن الشَّائع حدوث هذا السرطان عند الهنود الأمريكيين والأشخاص الذين يعانون من حُصيَّات مراريَّة كبيرة أو من تندُّبٍ واسعٍ في المرارة والذي يمكن أن يحدث في حالات التهاب المرارة الشديدة المزمنة.

ويمكن أن تتكوَّن سلائل في المرارة، والتي هي نتوءات نسيجيَّة غير سرطانيَّة (حميدة).ومن النَّادر أن تتسبَّبَ في ظهور أعراض أو تحتاج إلى معالجة.وقد لوحِظَ وجودها عند حَوالى 5% من الأشخاص خلال التصوير بتخطيط الصدى.قد تكون الجراحة ضرورية لاستئصال السلائل الأكبر حجمًا.

يمكن للسرطانات منع جريان الصفراء في بعض الأحيان، إلَّا أنَّ معظم حالات الانسداد تكون ناجمة عن حُصيَّات المرارة.ويمكن أن ينتقل السرطان (نقائل) بنسبٍ أقل من مكان آخر من الجسم إلى البُنى المجاورة أو العُقد اللِّمفيَّة القريبة مؤدِّيًا إلى حدوث انسداد.كما تؤدِّي الأورام غير السَّرطانية في الأقنية الصفراويَّة إلى حدوث انسدادات.

أعراض أورام القناة الصَّفراويَّة والمرارة تشتمل الأَعرَاض المُبكِّرة على ما يلي: تفاقم اليرقان (تبدُّل لون الجلد وبياض العينين إلى الأصفر)

الشُّعور بانزعاج في البطن

نَقص الشَّهية

نقص الوَزن

الحِكَّة تفاقم تدريجي للأَعرَاض.ألم بطني قد يصبح بشكلٍ متزايدٍ شديدًا ومستمرًّا.ينجم الألم عن انسداد الأقنية الصفراويَّة عادةً.وقد يصبح لون البراز شاحبًا.يشعر الأشخاص بالتعب والانزعاج.ويمكن أن يشعروا بوجود كتلة في بطونهم. لا يؤدي تشكُّل معظم السلائل المراريَّة إلى ظهور أعراض. اليرقان الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

تشخيص أورام القناة الصَّفراويَّة والمرارة التَّصوير بتخطيط الصدى، يتبعه اختبارات التَّصوير الأخرى

تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة التنظيري بالطريق الراجع في بعض الأحيان أو استئصال عَيِّنَة نسيجيَّة يشتبه الاطباء في الإصابة بسرطان القناة الصفراويَّة أو بسرطان المرارة عند حدوث انسدادٍ في القناة الصفراويَّة دون اكتشاف سبب اخر.ويُشتبه بسرطان القناة الصفراويَّة خصوصًا عند الأشخاص المصابين بالتهاب الأقنية الصفراويَّة المُصلِّب الأوَّلي(PSC).تُجرى للأشخاص المصابين بالتهاب الأقنية الصفراويَّة المُصلِّب الأوَّلي اختباراتٌ دمويَّة لقياس المواد التي تُنتجها الأورام (علامات الورم) وذلك بشكلٍ دوريٍّ للتَّحرِّي عن هذا السرطان. يجري تأكيد التَّشخيص من خلال اختبارات تصويرية.يُجرى أوَّلًا تصويرٌ بتخطيط الصدى عادةً.كما يُجرى التصوير المقطعي المُحوسَب في بعض الأحيان، ولكنَّ النتائج تكون غير جازمة غالبًا.يُعدُّ تصوير الأقنية الصفراويَّة بالتصوير المقطعي المُحوسَب (يُجرى تصوير الأقنية الصفراويَّة بالتصوير المقطعي المُحوسَب بعد حقن عامل ظليل مُشع في الوريد) أو تصوير البنكرياس والأقنية الصفراويَّة بالرَّنين المغناطيسي من الاختبارت الضروريَّة عادةً. ويُجرى تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة التنظيري بالطريق الرَّاجع إذا كانت نتائج اختبارات التصوير غير واضحة.وللقيام بهذا الإجراء، يَجرِي إدخال أنبوب معاينة مَرِن (المنظار الدَّاخلي) من خلال الفم إلى الأمعاء الدقيقة.ثمَّ يُدخَل أنبوبٌ رفيعٌ (قثطار) من خلال المنظار، ويُحقنُ عاملٍ ظليلٍ مُشعٍّ يمكن مشاهدته في صورة الأشعَّة السِّينية من خلال القثطار في الأقنية الصفراويَّة.ثم تُؤخذ صورةٌ بالأشعَّة السِّينية للتَّحرِّي عن أيِّ شذوذات.يساعد هذا الإجراء الأطبَّاء على الحصول على صورٍ وعلى عيِّنة نسيجيَّةٍ للفحص تحت المجهر(انظر الشكل فهم تصوير البنكرياس والقنوات الصفراوية التنظيري بالطريق الراجع). فإذا كانت هذه الاختبارات تُشير بشكلٍ غير جازم إلى وجود ورم، قد يلجأ الأطبَّاء إلى استئصال عَيِّنَة نسيجيَّةٍ من خلال إدخال إبرةٍ رفيعةٍ عبر الجلد في منطقةٍ يُعتقد أنَّها غير طبيعيَّة.يُستعملُ التصوير بتخطيط الصدى أو التصوير المقطعي المُحوسَب في توجيه الإبرة. ولتحديد مدى انتشار السرطان، قد يضطر الأطباء إلى إجراء عملية جراحية لفحص المنطقة مباشرة (إجراء يسمى تنظير البطن التَّشخيصي أو فتح البطن).

علاج أورام القناة الصَّفراويَّة والمرارة إدخال الدَّعامات في الأقنية الصفراويَّة المسدودة

المعالجة الجراحيَّة لاستئصال الورم في بعض الأحيان تكون معظم سرطانات القناة الصفراويَّة والمرارة مُميتةً، إلَّا أنَّه يمكن للمعالجة أن تساعدَ على ضبط الأَعرَاض. تُتيحُ الأنابيب (الدَّعامات) المُدخَلة في القناة جريانَ الصفراء بعد الانسداد.ويُساعد هذا الإجراء على ضبط الألم وتخفيف الحِكَّة.يمكن إدخال الدعامات في أثناء تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة التنظيري بالطريق الراجع (ERCP). قد يُستَعمل العلاج الجراحي لاستئصال الورم السرطاني، إلَّا أنَّه لا يمكن استئصال الورم بشكلٍ كاملٍ عادةً.قد تستخدم المُعالجة الكِيميائيَّة والمُعالجة الشعاعيَّة في تدبير كارسينومة الأقنية الصفراويَّة.قد تُساعد المعالجة الكيميائية على تخفيف شدَّة بعض أعراض الأورام التي يمكن أن تنتشر من أجزاءٍ أخرى من الجسم (مُنتقلة)، ولكنها لا تحسِّن بشكلٍ كبيرٍ من فرص البقاء على قيد الحياة. يمكن معالجة سرطان المرارة عند اكتشافه في وقتٍ مبكِّر جدًّا غالبًا خلال إجراء جراحةٍ لنزع حصيَّات المرارة وذلك باستئصال المرارة. إذا كان سرطان الأقنية الصفراوية مقتصرًا على الجزء السفلي من الكبد (حيث تلتقي الأقنية الصفراوية خارج الكبد مع الأقنية الصفراوية داخل الكبد)، فقد تكون زراعة الكبد خيارًا شافيًا.