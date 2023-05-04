لمحة عامة عن أورام الكبد

يمكن أن تكون أورام الكبد غير سرطانيَّة (حميدة) أو سرطانيَّة (خبيثة).

تُصنَّف أورام الكبد السرطانيَّة إلى أوَّليَّة (تتشكَّل في الكبد) أو نقيليّة (تنتقل من مكانٍ آخر من الجسم).تكون معظمُ سرطانات الكبد نقيلية.تنتشر السرطاناتُ إلى الكبد غالبًا لأنَّ الخلايا السرطانيَّة المنفصلة من مكانٍ آخر من الجسم تدخل وتنتقل عبر مجرى الدَّم غالبًا، ويقوم الكبد بتصفية معظم الدَّم الوارد من أنحاء الجسم.

وتُعدُّ أورامُ الكبد غير السرطانيَّة من الحالات الشائعة نسبيًّا، التي لا تتسبَّب في ظهور أعراض؛إلَّا أنَّ هذه الأورام تتسبَّب في حالات نادرة بشعورٍ بالانزعاج في الجزء العلوي الأيمن من البطن أو تؤدِّي إلى تضخّم الكبد أو إلى حدوث نزفٍ في تجويف البطن.وتشتمل أورامُ الكبد غير السرطانيَّة على الحالات التالية:

لا تُكتَشَف معظم الأورام غير السرطانيَّة إلَّا عند إجراء اختبار تصوير، مثل تخطيط الصدى أو التصوير المقطعي المُحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي لسببٍ آخر.يقوم الكبدُ بوظائفه بشكلٍ طبيعي عادة حتى عند وجود ورم غير سرطاني.وبذلك، تكون نتائج الاختبارات الدَّمويَّة لتقييم الكبد طبيعيَّة عادةً.وتختلف الحاجة إلى استعمال العلاج باختلاف الحالة.

هل تعلم...

اختبار مختبري اختبارات وظائف الكبد

الكيسات تتشكَّل أكياس مملوءة بسائل (كيسات) في الكبد في بعض الأحيان.لا يتسبَّب معظمُها بظهور أعراض أو بحدوث مشاكل صحيَّة.ويجري اكتشافها صدفةً من خلال اختبارات التصوير. إذا كانت الكيساتُ كبيرة جدًا في بعض الأحيان القليلة، يمكنها أن تضغط على أعضاء أخرى أو تُسبّب الألم.وفي هذه الحالات، قد يجري تصريف الكيسة عبر الجلد، مع أو من دون شق جراحي.ولكن، تنكس هذه الكيسات غالبًا.قد يوصي الأطباء، إذا عادت الكيسات وأثرت في نوعية الحياة أو سبّبت مشاكل أخرى مهمّة، بزرع الكبد.ولكنَّ ذلك نّادر. وفي حالاتٍ نادرة، يُولدُ الأشخاصُ مع وجود الكثير من الكيسات في أكبادهم (يُسمَّى الاضطراب داء الكبد المُتعدِّد الكيسات polycystic liver disease).كما توجد عندَ هؤلاء الأشخاص كيساتٌ في أعضاءٍ أخرى، مثل الكلى (و يُسمَّى الاضطراب عندها بداء الكلى المُتعدِّد الكيسات).ويصبح الكبد مُتضخِّمًا مع استمراره في أداء وظائفه بشكلٍ جيِّدٍ عادةً.